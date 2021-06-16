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Стало сложнее "вешать лапшу": историк объяснил, зачем РФ скрывает архивы о Второй мировой

16 июня 2021, 03:09
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С развитием интернета российское информационное поле стало более уязвимым, поэтому власти РФ заерзали.

Кремль
Кремль фальсифицирует историю о Второй мировой войне / Reuters

Мир знает далеко не о всех преступлениях советской власти, и именно поэтому Россия скрывает документы о Второй мировой войне и запрещает дискуссии на эту тему.

Политический аналитик, историк Александр Палий заявил, что России есть, что скрывать о Второй мировой войне. В Кремле боятся правды об этой войне и роли Советского Союза в том числе в событиях начала войны, в ее разжигании, а также о сотрудничестве с нацистами, поэтому архивы закрыли еще на несколько десятилетий.

"Если бы правда была на стороне России, она бы так не ерзала и не волновалась, намеренно ограничивая возможности ведения исторической дискуссии этим решением Госдумы и попытками спрятать архивы", - сказал Палий в комментарии Главреду.

"Почему именно сейчас Россия решила сделать невозможной историческую дискуссию по этому поводу? Потому что во времена, когда активно развивается интернет, российское информационное поле стало более уязвимым, и российским властям становится все труднее скрывать правду и "вешать лапшу" на уши российским гражданам. Именно поэтому она пытается всячески противодействовать этому", - добавил историк.

Читайте также"Ничего в этом хорошего нет": Путин поддел Зеленского за слова о Второй мировойОтметим, в марте глава Минобороны России Сергей Шойгу отменил указ о рассекречивании архивов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Второй мировой войны 1941–1945 годов.

Архивы рассекретил в мае 2007 года тогдашний министр обороны РФ Анатолий Сердюков.

В марте 2021 года российская Госдума приняла закон о лишении свободы и миллионных штрафах за публичное оскорбление ветеранов.

Как сообщал Главред, в декабре 2020 года в России рассекретили архивные документы, касающиеся участия войск НКВД в боях под Москвой в декабре 1941 года.

новости России Вторая мировая Александр Палий
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