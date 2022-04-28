Свержение правительства и новая "конституция": в США раскрыли планы РФ по Украине

У РФ есть план для оккупированных территорий / Фото Reuters

Россия вынашивает планы свержения украинского правительства и органов местного самоуправления, заявил посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

"У нас есть информация о том, что планы России по дальнейшему вторжению в Украину включают принудительную капитуляцию демократически избранного правительства Украины, в том числе роспуск всех органов местного самоуправления, — заявил он.

По словам американского представителя, новые структуры управления должны быть созданы на захваченных территориях, находящихся под контролем России.

Он говорит, что планы РФ включают в себя мораторий, запрещающий законно избранным украинским лидерам и тем, кто поддерживает правительство Украины, занимать любые руководящие должности.

"Это прямо следует из сценария России, которая неоднократно использовала фальшивые "электоральные" процессы с попытками навязать так называемые "новые реалии", включая проведение фиктивных референдумов в попытке придать подобие легитимности подчинению", — сказал посол.

Он предупредил, что Кремль сейчас может готовиться к проведению "референдумов" в районах Украины, которые он захватил с 24 февраля.

"Эти сфальсифицированные, нелегитимные референдумы, несомненно, будут сопровождаться волной преследований тех, кто стремится противостоять или подорвать планы Москвы, — подчеркнул Карпентер. — Следует ожидать, что Россия усилит продолжающееся насильственное переселение местного населения из районов юга и востока Украины в Россию или подконтрольные России части Донбасса через так называемые "фильтрационные лагеря".

Посол рассказал, что россияне проводят аресты в оккупированных районах. Арестованных держат в лагерях и жестоко допрашивают, пытаясь выявить их связи с украинским правительством или независимыми СМИ.

"Поступают тревожные сообщения о том, что подозреваемых в таких связях избивают или пытают перед отправкой в так называемую "Донецкую народную республику", где они, как сообщается, исчезают или погибают. Многие гражданские лица из этих фильтрационных лагерей переправляются в Россию, в том числе через Беларусь, или на подконтрольный России Донбасс", - добавил Карпентер.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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