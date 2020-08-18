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Тихановская вернется в Беларусь: в штабе соперницы Лукашенко сделали заявление

18 августа 2020, 12:17

Светлана Тихановская не планировала покидать Беларусь, утверждает ее доверенное лицо Ольга Ковалькова.

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская не собиралась уезжать из Беларуси - штаб / Reuters

Победитель президентских выборов в Беларуси по версии оппозиционных сил Светлана Тихановская уже в ближайшее время может вернуться на территорию страны.

Об этом заявила ее представитель Ольга Ковалькова в эфире радиостанции Эхо Москвы.

По ее словам, Тихановская на самом деле и не собиралась покидать Минск. Она выразила уверенность, что возвращение политика состоится уже в скором времени.

"Ну, она не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется", - утверждает Ковалькова.

Напомним, 11 августа Светлана Тихановская покинула Беларусь и уехала в Литву. Кадры ее отъезда опубликовали белорусские пограничники.Читайте такжеСкандальные выборы в Беларуси: у Тихановской назвали условие возвращения в страну

Однако спустя несколько дней она выступила с рядом заявлений и призвала белорусов и местные органы власти оказывать сопротивление давлению режима Лукашенко.

Более того, Тихановская выступила с инициативой создания координационного совета по вопросам мирной передачи власти и попросила белорусских мэров организовать мирные акции с целью остановить насилие на улицах Беларуси.

Ранее Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала власти освободить политических заключенных и выразила готовность стать национальным лидером Беларуси.

Светлана Тихановская новости Беларуси выборы президента Беларуси
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