"Требовал говорить по-русски": две харьковчанки проучили наглого россиянина в Турции

Россиянин / скриншот

В Турции россиянин из Брянска доставал туристок из Украины, которые разговаривали на украинском языке. Он требовал он них говорить по-русски.

Девушки рассказали Telegram-каналу ХС Харьков, встретились они с неадекватным мужчиной в лифте.

"Начал спрашивать откуда мы, когда приехали и тд. Мы ему ответили что из Украины и ушли. Говорили мы исключительно на украинском языке. Спустя час он подошёл к нам и начал задрачивать "почему мы не говорим на русском", мы его попросили отойти и не трогать нас. Он начал дерзить и мы отправили по направлению русского корабля", - рассказывал девушка.

В ответ он пригрозил избить их, но все таки ушел. Спустя некоторое время россиянин вернулся и уже перешел к прямим оскорбления.

Читайте такжеМинимум одно-два поколения украинцев и россиян не будут мириться - Ким"Мы продолжали разговаривать с ним на украинском и сказали что если он не отойдёт, то мы позовём охрану. Очень сложно было сохранять спокойствие. В общем, в итоге обратились в администрацию. Вызвали жандармов, гидов и приняли коллективное решение выселить русское быдло из отеля. С жандармами составили форму о насильственном обращении к женщинам, что может сыграет роль запрета въезда в Турцию в будущем", - рассказала очевидица.

Администрация отеля и правоохранительные органы абсолютно поддержали украинок.

Ранее украинский продюсер, менеджер и телеведущий Игорь Кондратюк назвал единственную категорию русских, которым дипломаты должны будут дать въездные визы в Украину.

По мнению Кондратюка, пускать в Украину можно будет только тех россиян, которые с 2014 года осуждали аннексию Крыма и развязанную тогда же Россией войну на Донбассе.

Также мы рассказывали, что в столице Эстонии к двум украинкам на пляже пристал нетрезвый россиянин. Представителю "русского мира" не понравилось, что девушки разговаривали на украинском языке, поэтому он перешел к оскорблениям.

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