У Лукашенко стальные яйца, а поездка на Донбасс – главная ошибка: что говорил Протасевич в интервью

Собраны ключевые фразы Романа Протасевича во время большого интервью / Скриншот

Основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta и блогер Роман Протасевич, который был задержан в Беларуси, дал большое интервью государственному каналу ОНТ.

Полная версия интервью появилась в YouTube-канале ОНТ. Длительность размещенного видео – более чем полтора часа.

Примечательно, что первым был вопрос, добровольно ли Протасевич согласился на интервью. Блогер ответил – "абсолютно", и добавил, что прекрасно себя чувствует, чтолько немного простыл.

Главред решил собрать главные заявления Протасевича во время беседы. Самой яркой можно назвать фразу блогера о самопровозглашенном президенте Беларуси Александре Лукашенко. Задержанный назвал его "человеком со стальными яйцами".

Блогер также эмоционально высказался о поездке на Донбасс – назвал своей главной ошибкой.

Интервью Романа Протасевича белорусскому госканалу – ключевые высказывания

Что Роман Протасевич говорил о Лукашенко

"…я всю жизнь был журналистом и когда вот я стал все больше и больше втягиваться не в журналистскую работу, а в политическую, тем больше мне хотелось оттуда бежать. И тем больше я стал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, – это просто попытка давления. И что во многих моментах он поступал, извиняюсь за такое выражение, как человек со стальными яйцами", – заявил собеседник.

По словам блогера, он считает некоторые решения ошибочными. Потом у Протасевича спросили, уважает ли он Лукашенко, и получили такой ответ: "Безусловно".

Роман Протасевич высказался о белорусской оппозиции, поддержке протестов в Беларуси из Запада и санкциях

Задержанный говорил, что лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую финансируют граждане Литвы.

"Литовские налогоплательщики, по сути, содержат зарубежного политика из своего кармана. Отчасти это частные спонсоры. То есть частные бизнесмены, представители бизнес-элиты и так далее", – поделился он.

Блогер также сказал, что Литве и Польше выгодно поддерживать протестное движение в Беларуси.

"Польше и Литве, по сути, выгодно поддерживать протесты в Беларуси и оппозиционных беглых политиков, потому что в дальнейшем, как мы видим даже на примере Литвы, это позволяет им делать какие-то очень громкие заявления под одобрительные возгласы коллективного Запада", – сообщил Протасевич.

Собеседник также утверждал, что одна из целей представителей оппозиции, которые покинули Беларусь, с помощью санкций спровоцировать в Беларуси голодные бунты.

"Санкции необходимы для того, чтобы экономика Беларуси рухнула как можно быстрее. Если рухнет экономика, люди выйдут на улицу, это будут голодные бунты. И это, по сути, и является одной из целей экономических санкций, которые продолжают вводиться", – заявил блогер.

Роман Протасевич о поездке на Донбасс

"Я впервые туда приехал в 2014 году и пробыл всего полтора месяца. Я даже в 2014 году не был в зоне боевых действий. По сути, я состоял в объединении белорусов – это отряд Погоня, там всего три человека", – поделился собеседник.

Блогер добавил, что был простым журналистом при боевом подразделении. Протасевич утверждал, что потом его отряд присоединили к подразделению Азов. Основатель канала Nexta подчеркнул, что не был в штате.

"Я был просто журналистом, пусть и при боевом подразделении. Позже я просто вошел в состав одного из подразделений, но опять же я продолжал заниматься в основном фотографией. Большую часть времени мы проводили на базах", – говорил он.

Протасевич утверждал, что считает пребывание на Донбассе своей самой большой ошибкой.

Признание Романа Протасевича

Задержанный признал себя виновным в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок – ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до трех лет.

"Я открыто это признаю. Я был одним из тех людей, кто опубликовал призывы выйти на улицу 9 (речь идет об августе 2020 года – Ред.)… Я осознавал, что следствием призывов, которые я опубликовал, в том числе, стало то, что начались неконтролируемые беспорядки и Минск по сути три дня жил в хаосе", – сказал собеседник.

Протасевич добавил, что сотрудничает со следствием и переосмыслил для себя многие вещи.

"…Я никогда больше не хочу ни в политику лезть, ни в какие-то грязные игры и разборки…", – утверждал блогер.

В конце интервью Протасевич заплакал.

Напомним, летом 2020 года в Беларуси были президентские выборы. По результатам выборов Александру Лукашенко "нарисовали" победу с огромным отрывом. Против таких результатов высказалась белорусская оппозиции, начались массовые акции протеста. Силовики жестоко расправлялись с активистами, было много пострадавших. СМИ сообщали о жертвах.

Лидером объединенной оппозиции Беларуси стала кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Информацию о шагах оппозиции, ее сторонников, а также о незаконных действиях Лукашенко и его сторонников публиковал Telegram-канал Nexta.

Позже Тихановской и основателю канала Роману Протасевичу пришлось покинуть Беларусь, их начали разыскивать власти.

Выборы в Беларуси 2020 не признали ряд стран Запада. Против страны также были введены санкции.

В конце мая самолет, на борту которого находился Протасевич, совершил вынужденную посадку в Минске. Блогера и его девушку задержали силовики.

Журналист Юрий Бутусов полагает, что до большого интервью задержанного подвергли пыткам.

Из-за задержания Протасевича ряд западных авиакомпаний перестали летать в Беларусь.