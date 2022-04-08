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Украина "дает по яйцам" России и Путину: экс-министр иностранных дел Польши восхитился Зеленским

8 апреля 2022, 02:00

Депутат Европарламента Радослав Сикорский сравнил Россию с серийным насильником.

Сикорский
Экс-министр иностранных дел Польши рассказал, как Украина "дает по яйцам" России и Путину / УНИАН

Россию предостерегали от вторжения, но урок, который ей дала Украина, – гораздо лучше слов. Наша страна имеет шанс "остановить насильника".

Бывший министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский в комментарии журналисту Дмитрию Гордону отметил, что пока война в Украине не является мировой. Также он сравнил Россию с серийным насильником, которому сейчас Украина дает по яйцам.

"Украина хорошо справляется, и ваш президент – лидер не только Украины, но и всего сознательного мира. Украина справляется даже лучше, чем я думал. У вас есть шанс разделаться с этим насильником и преподать ему урок, который он запомнит навсегда. Остановить то, что он делает. Многие люди, включая меня, предупреждали Россию не делать этого, но тот урок, который вы ей даете, – это гораздо лучше", – сказал Сикорский.

Также он отметил, что Путин готов обострять ситуацию.

Читайте также"Не вижу быстрого решения": Ким рассказал, когда может закончиться война в Украине"Война в Украине может стать мировой, но пока такой не является. Многое будет зависеть от того, насколько далеко Путин готов обострять ситуацию. Например, если он применит оружие массового поражения. И насколько Китай готов поддержать Путина, к примеру, боеприпасами. Это ужасная война, но она может стать гораздо хуже", – подчеркнул Сикорский.

Напомним, что в четверг, 7 апреля, министры иностранных дел стран НАТО обсудят дальнейшие поставки вооружения Украине, в том числе тяжелого оружия.

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война в Украине Владимир Путин Дмитрий Гордон
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