Умер оскароносный композитор и пионер электронной музыки

Умер греческий композитор / фото скрин

В возрасте 79 лет скончался пионер электронной музыки 60-х и 70-х годов, греческий композитор и исполнитель Вангелис (настоящее имя Эвангелас Папатанассиу).

Оскароносный создатель прогрессивной, эмбиентной, джазовой и оркестровой музыки попал в больницу во Франции с коронавирусом, сообщает Ta Nea.

Его не стало во вторник, 17 мая. В медучреждение музыкант попал днем ранее.

"С большой грустью мы сообщаем, что великий грек Вангелис Папатанасиу скончался поздно ночью во вторник, 17 мая", – сказано в сообщении.

Что известно о композиторе

Вангелис Папатанасиу родился 29 марта 1943 года в Агрии, Волос. Музыку он начал сочинять в четыре года, а на публике впервые выступил в шесть лет, не имея никакого музыкального образования. Знаменитость был самоучкой, хотя родители и учителя убеждали его брать уроки музыки. Позже он окончил Академию изящных искусств в Афинах, где изучал классическую музыку, живопись и режиссуру.

Звезда повлиял на развитие разных музыкальных жанров. Но считается пионером именно электронного звучания. Свои первые шаги в музыке Вангелис сделал в начале 1960-х, приняв участие в группе Forminx, а позже в "Дитя Афродиты".

В 1975 году музыкант переехал в Лондон, где основал ультрасовременную звукозаписывающую студию Nemo Studios. В том же году он выпустил свой первый сольный сборник под названием Heaven and Hell. Затем последовали и другие успешные альбомы, такие как Albedo 0.3 (1976), Spiral (1977). За эти работы Ванеглис получил Международную инструментальную премию MIDEM, Beaubourg (1978) и China (1979).

В 2001 года Папатанассиу представил работу "Мифодия о столпах Зевса Олимпийского". Музыка проекта была создана для сопровождения космической миссии НАСА 2001 года: Одиссея на Марс. Так он получил медаль от космического агентства. Эта награда является высшей наградой, присуждаемой Американской неправительственной организацией.

Среди наград Вангелиса – "Оскар" за музыку к фильму "Дороги огня" в 1982 году. Кроме этой картины, на его счету ленты – "Бегущий по лезвию", "1492: Христофор Колумб", "Александр", "Эль Греко" и другие. Также Вангелис получил "Золотого льва" на Международном фестивале рекламы "Каннские львы" за музыку "Спроси у гор" в рекламном ролике.

На счету Вангелиса множество премий: Макса Штайнера, Echo, Международного кинофестиваля в Валенсии, Аполлона, Звание кавалера Ордена искусств и литературы и кавалера ордена Почетного легиона Французской Республики, МонтеКарло, Приз Международного кинофестиваля во Фландрии (Бельгия) за лучшую инвестицию в звуковое кино и множество других. А в 2013 году Hellenic Post выпустила марки с его изображением.

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