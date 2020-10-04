В Азербайджане открыли уголовное дело против главы Карабаха Арутюняна

Арутюняна обвиняют по 15 статьям Уголовного кодекса республики Азербайджан.
В Баку открыли уголовное дело против президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна. Политика обвиняют в том, что он дал приказ совершить обстрел азербайджанского города Гянджа, в котором проживают около полумиллиона жителей.
Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры Азербайджана.
По словам генпрокурора Кямрана Алиева, в воскресенье утром, 4 октября, Арутюнян приказал совершить атаку на Гянджу из ракет и артиллерии.
В результате таких действий погибли 32 человека. Городская и гражданская инфраструктура разрушена.
"Согласно полученной информации, житель Гянджи Алиев Тунар Гошгар погиб, 32 человека получили ранения. При этом сильно пострадали инфраструктура города и жилье. Размер ущерба определяется оперативно-следственной группой", - отмечается в сообщении прокуратуры.
Арутюняна обвиняют по 15 статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Ему инкриминируют ведение агрессивной войны, нарушение международного права в вооруженных конфликтах, умышленное убийство, уничтожение имущества, создание преступного сообщества, создание незаконных вооруженных формирований и другие преступления.
В сообщении подчеркивается, что в Баку будут пытаться привлечь Арутюняна к ответственности.Читайте такжеЧем завершится война между Арменией и Азербайджаном
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха обострилось в воскресенье утром, 27 сентября. Ереван обвинил Баку в ракетных ударах по территории непризнанной НКР, а Азербайджан сделал заявление о провокации Армении. В Баку приняли решение о начале контрнаступательной операции.
- 4 октября в Нагорном Карабахе заявили об уничтожении военного аэропорта в азербайджанском городе Гянджа. В Азербайджане заявили, что обстрелы осуществили армянские военные.
- Азербайджан нанес военные удары по объектам стратегической инфраструктуры Нагорного Карабаха – электроподстанции и телекома.
- В Баку заявляли, что Араик Арутюнян тяжело ранен, однако в Армении и Нагорном Карабахе эту информацию опровергли.