В Азербайджане открыли уголовное дело против главы Карабаха Арутюняна

Азербайджан намерен привлечь Арутюняна к уголовной ответственности / facebook.com/ArayikHarutyunian

В Баку открыли уголовное дело против президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна. Политика обвиняют в том, что он дал приказ совершить обстрел азербайджанского города Гянджа, в котором проживают около полумиллиона жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры Азербайджана.

По словам генпрокурора Кямрана Алиева, в воскресенье утром, 4 октября, Арутюнян приказал совершить атаку на Гянджу из ракет и артиллерии.

В результате таких действий погибли 32 человека. Городская и гражданская инфраструктура разрушена.

"Согласно полученной информации, житель Гянджи Алиев Тунар Гошгар погиб, 32 человека получили ранения. При этом сильно пострадали инфраструктура города и жилье. Размер ущерба определяется оперативно-следственной группой", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Арутюняна обвиняют по 15 статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Ему инкриминируют ведение агрессивной войны, нарушение международного права в вооруженных конфликтах, умышленное убийство, уничтожение имущества, создание преступного сообщества, создание незаконных вооруженных формирований и другие преступления.

В сообщении подчеркивается, что в Баку будут пытаться привлечь Арутюняна к ответственности.Читайте такжеЧем завершится война между Арменией и Азербайджаном

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