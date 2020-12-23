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В Балтиморе прогремел мощный взрыв, много пострадавших

23 декабря 2020, 19:31
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В результате инцидента пострадали по меньшей мере десять человек.

В Балтиморе произошел взрыв, десятки пострадавших

В среду, 23 декабря, в американском городе Балтимор произошел взрыв в здании Baltimore Gas & Electric. В результате инцидента пострадали по меньшей мере десять человек.

Как сообщает CBS Baltimore, девять человек находятся в критическом состоянии, еще один - в тяжелом.

От взрыва в здании частично обрушилась крыша.

Два подрядчика, которые мыли окна здания, цеплялись за леса со стороны здания около 30 минут. Позже их спасла оперативная группа пожарной охраны, которая разбила окно на 10-м и 11-м этажах и эвакуировала людей. Всего из здания спасли 21 человека.

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Отмечается, что большая часть здания была пустой из-за предстоящих праздников и пандемии.

В компании Baltimore Gas & Electric заявили, что в здании ведутся работы над системой управления воздухом и котлом здания, и это, вероятно, стало причиной взрыва.

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