В Беларуси айтишники "снимут маски" с ОМОНа: силовикам поставили ультиматум

Силовиков призвали принять окончательное решение по вопросу конфликта в Беларуси / Скриншот YouTube

IT-специалисты Беларуси разрабатывают специальную программу, которая на базе искусственного интеллекта сможет идентифицировать личности силовиков, принимавших участие в избиениях людей в ходе массовых протестов.

Один из основателей Promethean AI Андрей Максимов на своем канале в YouTube опубликовал видео, где показаны первые результаты работы над программой. Искусственный интеллект, использующийся для научного моделирования и компьютерных игр, анализирует фотографии силовиков с закрытыми лицами и сравнивает их с теми, которые есть в общем доступе. Вследствие анализа проводится точная идентификация личности.Читайте также"Узурпатор скоро заплатит": хакеры объявили об ударе по режиму Лукашенко

По словам Максимова, личности силовиков будут раскрыты, поэтому единственный вариант для них – получить объективную информацию о протестных акциях в Беларуси и уйти с работы. Тем, кто добровольно уйдет из силовых структур, будет оказана помощь в поиске нового рабочего места.

Напоследок он подчеркнул, что отказавшимся увольняться и вести переговоры с людьми силовикам придется смириться с тем, что видео их поступков против белорусского народа увидят их дети.Читайте такжеВ Сеть слили новые данные о сотнях бойцов белорусского ОМОНа