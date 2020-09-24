В Беларуси айтишники "снимут маски" с ОМОНа: силовикам поставили ультиматум

Белорусские программисты намерены идентифицировать силовиков, причастных к преступлениям против людей.
IT-специалисты Беларуси разрабатывают специальную программу, которая на базе искусственного интеллекта сможет идентифицировать личности силовиков, принимавших участие в избиениях людей в ходе массовых протестов.
Один из основателей Promethean AI Андрей Максимов на своем канале в YouTube опубликовал видео, где показаны первые результаты работы над программой. Искусственный интеллект, использующийся для научного моделирования и компьютерных игр, анализирует фотографии силовиков с закрытыми лицами и сравнивает их с теми, которые есть в общем доступе. Вследствие анализа проводится точная идентификация личности.Читайте также"Узурпатор скоро заплатит": хакеры объявили об ударе по режиму Лукашенко
По словам Максимова, личности силовиков будут раскрыты, поэтому единственный вариант для них – получить объективную информацию о протестных акциях в Беларуси и уйти с работы. Тем, кто добровольно уйдет из силовых структур, будет оказана помощь в поиске нового рабочего места.
Напоследок он подчеркнул, что отказавшимся увольняться и вести переговоры с людьми силовикам придется смириться с тем, что видео их поступков против белорусского народа увидят их дети.Читайте такжеВ Сеть слили новые данные о сотнях бойцов белорусского ОМОНа
- Напомним, в Беларуси 9 августа прошли выборы президента. Центризбирком РБ объявил победителем избирательного процесса Александра Лукашенко, который правит страной более 26 лет.
- Десятки тысяч белорусов вышли на акции протеста, которые длятся уже более 1,5 месяцев. Кульминацией протестного движения стали события в ночь с 11 на 12 августа – силовики массово избивали людей. Были задержаны около 7 тысяч белорусов.
- Насилие правящего режима Лукашенко над своим народом осудило международное сообщество. Запад призывает белорусские власти к диалогу с оппозицией и активистами.
- Тем временем в среду, 23 сентября, состоялась тайная инаугурация Александра Лукашенко. Торжественная церемония не показывалась в медиа, что является нарушением белорусского законодательства.