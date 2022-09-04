В Чехии карусель с людьми рухнула с высоты 5-этажки

Карусель в Чехии рухнула с высоты 15 метров / ČTK/Petr Sznapka

В чешском городе Гавиржов не менее 17 человек пострадали в результате аварии с большой цепной каруселью. Два человека получили серьезные травмы, но их жизни ничего не угрожает.

Как сообщают ceskenoviny.cz, полиция обнаружила, что с аттракционом "Мегасетевая карусель" возникли проблемы еще в пятницу. Сейчас они ищут свидетелей и записи с камер.

Конструкция с сиденьями возвышалась над центральной колонной на высоту около 15 метров. По мере спуска конструкция должна была перестать вращаться, но этого не случилось, и люди получили травмы, когда аттракцион упал на землю и продолжал вращаться.

"Они получили травмы из-за того, что врезались в перила. Мы расследуем, что именно произошло", - сказал представитель Моравско-Силезской полиции Рене Черногорский.

ČTK/Petr Sznapka

"Мы лечили 14 человек. За исключением одного, все машины скорой помощи доставили их в больницу. Девять находятся в Гавиржове, четверо - в Остравской университетской больнице", - сказал он, добавив, что все, кроме двоих, получили травмы легкой и средней степени тяжести.

"Травмы двух человек тяжелые. Но их жизни ничего не угрожает", - сказал он, добавив, что это были, например, травмы ног или таза.

Напомним, в конце прошлого года в Краматорске люди травмировались на похожем аттракционе по вине оператора. Во время "падения" вниз люди врезались в металлические ступеньки, которые забыл убрать оператор аттракциона. В результате ЧП пострадала девушка.

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