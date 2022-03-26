В Кремле ответили на жесткое заявление Байдена в адрес Путина

Путин и Байден / Reuters

В Кремле ответили на резкое высказывание президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина.

Как заявил пресс-секретарь Путина, такие слова каждый раз "сужают окно возможностей для налаживания отношений РФ и США".

"Конечно, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации США. Надо себе отдавать отчет в этом. Странно слышать обвинения в адрес Путина от Байдена, который призвал бомбить Югославию и убивать людей", - сказал Песков.

Что сказал Байден

Президент США Джо Байден сегодня после визита к украинским беженцам в Варшаве назвал президента России Владимира Путина "мясником".

Так, на вопрос журналистов, что заставило его думать о беженцах, когда он каждый день имеет дело с Путиным, Байден ответил: "Он мясник".

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