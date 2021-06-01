УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

В Минске задержанный во время протестов оппозиционер попытался покончить с собой

1 июня 2021, 17:07

По информации правозащитников, Латыпов сейчас жив. Его госпитализировали и планируют вводить в искусственную кому.

В Минске задержанный во время протестов оппозиционер попытался покончить с собой / скриншот из видео

Задержанный во время протестов в Беларуси оппозиционер Степан Латыпов попытался покончить с собой во время заседания суда в Минске. Он воткнул предмет, похожий на ручку, прямо в горло. Сейчас врачи собираются вводить Латыпова в искусственную кому.

Как сообщила белорусская правозащитная группа "Весна", перед попыткой самоубийства Латыпов заявил, что белорусские силовики заставили его признать свою вину. Политзаключенный отметил, что силовики угрожали уголовным преследованием его родственников.

"ГУБОП пообещал, если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей", - сказал Латыпов, после чего совершил попытку самоубийства.

По информации правозащитников, Латыпов сейчас жив. Его госпитализировали и планируют вводить в искусственную кому.

Степан Латыпов - директор компании "Беларбо". Был задержан 15 сентября в Минске сотрудниками ОМОНа в качестве подозреваемого по уголовному делу по ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).

Позже беларусские силовики заявили, что Латыпов подозревается в организации незаконного канала поставки в Беларусь опасных химикатов и намеревался использовать отравляющие вещества против сотрудников милиции.

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

новости Беларуси протесты в Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «В Минске задержанный во время протестов оппозиционер попытался покончить с собой». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Накроет похолодание, зальет дождями: украинцев предупредили о ненастье в июнеНакроет похолодание, зальет дождями: украинцев предупредили о ненастье в июне Гороскоп на июнь для всех знаков: Рыбам будет фартить, а Близнецы станут жертвой затменияГороскоп на июнь для всех знаков: Рыбам будет фартить, а Близнецы станут жертвой затмения День защиты детей и День родителей 2021: особенности и лучшие поздравленияДень защиты детей и День родителей 2021: особенности и лучшие поздравления Ангелов не выбирают: Ирина Билык посвятила новую песню памяти о своей мамеАнгелов не выбирают: Ирина Билык посвятила новую песню памяти о своей маме Зачем Порошенко с клубникой сбежал на ДонбассЗачем Порошенко с клубникой сбежал на Донбасс

Последние новости

17:38
Германия готовится сделать предложение США по Северному потоку-2
17:26
Гороскоп на завтра 2 июня 2021 всех знаков Зодиака: денежный залет и запретные покупки Видео
17:07
В Минске задержанный во время протестов оппозиционер попытался покончить с собой Видео
16:59
Родителям на заметку: эксперт рассказала, как следует "дозировать" телевидение для детей
16:54
Можно ли ставить брекеты во взрослом возрасте? новости компании
Реклама
16:51
Изнасиловали и бросили у дороги: под Полтавой 16-летняя девушка умерла после издевательства Видео
16:48
Включение и настройка БИОС на ноутбуке новости компании
16:15
Тилль Линдеман выпустил клип с насилием школьника-пионера в День защиты детей Видео
16:11
В Германии ответили, почему не дадут Украине летальное оружие Видео
15:46
В Кривом Роге умерла беременная женщина: ее поджег 17-летний сожитель, двое детей остались без мамы Видео
15:45
Украинский нацистский коллаборационист: Netflix оскандалился переводом слова "бандеровец" в Брате-2
15:40
Летняя диета на овощах и фруктах: меню и вкусные рецепты Видео
15:39
Верка Сердючка и Тина Кароль стали хедлайнерами Atlas Weekend
15:00
Италия перестала признавать украинские водительские права Видео
14:43
Оргия у храма в Хмельницком: появилось новое признание "героев" скандала Видео
14:42
Парламент принял закон Зеленского про "суд в смартфоне": что поменяется Видео
14:20
Церковный календарь праздников в июне 2021: даты Вознесения и Троицы Видео
14:08
Ученые совершили крупнейший прорыв в борьбе с болезнью Альцгеймера Видео
13:55
Как защититься от мошенников в Сети: подросткам дали важные советы
13:53
В моду на лето 2021 вошли удобные и немного громоздкие кроссовки из 90-х, которые обожала Леди Ди Фото Видео
Реклама
13:43
"Вы должны России": спикер Госдумы потребовал от Украины, Чехии и Прибалтики извиниться перед РФ
13:32
Стало известно, когда Холостячка Ксения Мишина выходит замуж
13:28
Лукашенко раскрыл, что взял на встречу с Путиным в таинственном чемоданчике Видео
13:21
Снег вместо жары: украинцев удивили прогнозом погоды на июнь Видео
13:18
Тяга к еде: названы три пристрастия и о чем они говорят Видео
13:08
Фронтмен группы Kozak System чуть не убился на концерте
13:01
Украина пытается скопировать опыт налоговой реформы Польши, но безуспешно - СМИ
12:52
"Флеш-рояль" для РФ: запуск СП-2 убьет транзит газа через Украину – Зеленский Видео
12:27
Ученые рассказали, как многодетная семья влияет на здоровье их членов Видео
12:25
В Ровно отметелили копов, прибывших на задержание дебоширов Видео
12:07
В моду на лето 2021 вернулась потрясающая стрижка укороченный боб в стиле неугомонных 90-х Фото Видео
12:04
"Большая стройка": в Мариуполе завершили реконструкцию школы для почти 1000 детей
12:00
Рада запретила использование пластиковых пакетов: какие ограничения и штрафы Видео
11:41
Американский рэпер Lil Loaded умер при таинственных обстоятельствах Видео
11:28
Зеленский объявил о готовности к войне с Россией и назвал сроки Видео
11:24
"Запах водки как на спиртзаводе": новые детали жуткого пьяного ДТП с подростком в Виннице
11:19
Минск прикрутит Киеву бензиновый краник: резко снизит поставки топлива Видео
11:12
Звезда Playboy обольстительно показала сочные формы в спа-салоне
10:52
Скандал в Киеве: полицейские усмиряли устроивших погром в квартире блогеров Видео
10:39
1 июня – праздник родителей: как красиво поздравить с Днем родителей
Реклама
10:28
Под патронатом Порошенко: Медведчук договаривался о закупке угля в ОРДЛО - СМИ Видео
10:12
Небо заплачет грозами: украинцев предупредили об ухудшении погоды Видео
10:09
Пенсии, тарифы и YouTube: что меняется с 1 июня 2021 в Украине Видео
10:09
Океан Ельзи и Alyona Alyona выпустили песню ко Дню защиты детей в мире Видео
10:05
Гороскоп на июнь 2021: чего опасаться и как распланировать свой месяц
09:45
"Останови лося": нардеп от Слуги народа влип в скандал с наглой парковкой Видео
09:33
Посевной календарь на июнь 2021: что делать в огороде и в саду Видео
09:05
Магнитная буря с 1 июня 2021 ударит по нервам и здоровью: что делать Видео
09:01
Оборзели и сожгли все дотла: в РФ Медведев наехал на страны Запада Видео
08:57
Успокаивали газом: эпичная драка владельцев собак в Киеве попала на видео Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять