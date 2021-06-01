В Минске задержанный во время протестов оппозиционер попытался покончить с собой / скриншот из видео

Задержанный во время протестов в Беларуси оппозиционер Степан Латыпов попытался покончить с собой во время заседания суда в Минске. Он воткнул предмет, похожий на ручку, прямо в горло. Сейчас врачи собираются вводить Латыпова в искусственную кому.

Как сообщила белорусская правозащитная группа "Весна", перед попыткой самоубийства Латыпов заявил, что белорусские силовики заставили его признать свою вину. Политзаключенный отметил, что силовики угрожали уголовным преследованием его родственников.

"ГУБОП пообещал, если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей", - сказал Латыпов, после чего совершил попытку самоубийства.

По информации правозащитников, Латыпов сейчас жив. Его госпитализировали и планируют вводить в искусственную кому.

Степан Латыпов - директор компании "Беларбо". Был задержан 15 сентября в Минске сотрудниками ОМОНа в качестве подозреваемого по уголовному делу по ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).

Позже беларусские силовики заявили, что Латыпов подозревается в организации незаконного канала поставки в Беларусь опасных химикатов и намеревался использовать отравляющие вещества против сотрудников милиции.

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.