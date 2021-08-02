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В России из-за лесных пожаров среди бела дня пропал солнечный свет

2 августа 2021, 19:14
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Сами жители Республики Саха (Якутия) связывают пропажу солнца с лесными пожарами, которые, по сообщениям в Telegram-каналах, бушуют на дороге Кобяй-Бясь-Кюель.

В охваченной лесными пожарами Якутии посреди дня "пропало" Солнце. Местные жители засняли необычное явление на видео. Соответствующие видеоролики были опубликованы в Сети.

Аномальное явление произошло в селе Кобяй (Якутия). На видео, присланном очевидцем, виден падающий с неба пепел, который покрыл всю дорогу. Дым и пепел, которые застлали небо, скрыли солнце, из-за чего стало темно, как ночью.

Сами местные жители связывают пропажу солнца с лесными пожарами, которые, по сообщениям в Telegram-каналах, бушуют на дороге Кобяй — Бясь-Кюель.

Как сообщают местные жители, солнце также пропало в селе Багадя Кобяйского улуса. Местные жители отмечают, что село заволокло густым дымом, а пепел, которые падает с неба, похож на снег.

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Напомним, ранее в Сеть "залили" видео, на котором пассажирский железнодорожный состав движется через горящие леса.

Ролик был опубликован пользователями на портале YouTube. По предварительным данным, инцидент произошел неподалеку от Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край, Россия).

В записи видено, как поезд едет по проложенным прямо через лес рельсам. Все вокруг застилает густой дым. Через несколько секунд состав оказывается на опасно близкой дистанции от открытого пламени. Однако машинисту удалось благополучно преодолеть участок леса с горящими деревьями.

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