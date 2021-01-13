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В России объявили в розыск Алексея Навального

13 января 2021, 23:08
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Из документов следует, что Навальный был объявлен в федеральный розыск с 29 декабря 2020 года.

Навальный
Алексея Навального объявили в розыск в России по делу Ив Роше / Reuters

Федеральная служба исполнения наказания объявила в розыск российского оппозиционного политика Алексея Навального. Решение связано с уголовным делом по компании Ив Роше, в рамках которого активист получил условный срок в 2014 году.

В частности, Telegram-канал Mash опубликовал документы, из которых следует, что Навального разыскивают с 29 декабря прошлого года. Соответствующее дело о розыске было открыто 27 ноября.

/ Mash
/ Mash

Согласно этим данным, Навальный не отмечался по делу компании Ив Роше, по которому ему дали условный срок и не приходил на контроль. Последний раз он обращался к ФСИН 23 ноября. Тогда Навальный заявил, что находится на реабилитации и отказался предоставлять дополнительную информацию.

Во ФСИН посчитали, что Навальный не соблюдает контроль и решили объявить его в розыск.

Дело Ив Роше

Уголовное производство по компании Ив Роше было открыто Следкомом РФ в отношении Алексея Навального и его брата Олега Навального в 2012 году по заявлению гендиректора компании Ив Роше Восток. Навальных обвинили в хищении денежных средств и их легализации.Читайте такжеИсторик оценил шансы Навального стать президентом России

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд города Москвы приговорил Олега Навального к 3,5 годам колонии общего режима, а Алексея Навального – к 3,5 годам условного отбывания наказания.

Европейский суд по правам человека 17 октября 2017 года признал приговор необоснованным. Спустя два года ЕСПЧ признал дело политически мотивированным.

29 декабря 2020 года ФСИН вызвала Навального в филиал службы в Москве для участия в мероприятиях контроля уголовно-исполнительной инспекции. В случае неявки политику обещали заменить уголовный срок на реальный.

Отравление Навального

новости России Алексей Навальный ФСИН
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