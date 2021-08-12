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В России рухнул вертолет с туристами: погибли 8 человек из 16

12 августа 2021, 07:39
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Вертолет упал в Курильское озеро и затонул на глубине около 100 метров. При этом у водолазов с собой снаряжение для работы только на глубине до 20 метров.

МЧС России
РосСМИ со ссылкой на источники сообщают, что разбившемуся вертолету было почти 40 лет / mchs.gov.ru

В России произошла авиакатастрофа. В Кроноцком заповеднике на Камчатке разбился вертолет Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Среди них были три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок.

Выжить удалось восьми людям. Пятерых пострадавших направили в краевую больницу Петропавловска-Камчатского, остальные остались в близлежащем поселке, передает Русская служба ВВС.

По словам спасателей, вертолет упал в Курильское озеро и затонул на глубине около 100 метров. Сейчас на месте авиакатастрофы работают водолазы, но у них с собой снаряжение для работы только на глубине до 20 метров.

Вертолет Ми-8 принадлежит компании Витязь-Аэро. Коммерческий директор компании Дмитрий Черных утверждает, что вертолет находился в исправном состоянии и прошел капитальный ремонт в 2020 году. В то же время росСМИ со ссылкой на источники сообщают, что разбившемуся вертолету было почти 40 лет.

Сертификат летной годности вертолета истекает менее чем через год - 16 июня 2022 года.

Как сообщал Главред, днем 20 октября 2020 года в России в районе деревни Бобровское Вологодской области разбился вертолет Robinson R44, который принадлежит вертолетной компании Аэросоюз, и упал в реку Сухона.

СМИ узнали, что в результате падения вертолета погиб Олег Васильев и президент Аэросоюза Сергей Мозер.

новости России авиакатастрофа Ми-8 разбился вертолет
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