В Россию прибыли специалисты по бочковым бомбам из Сирии - The Guardian

В Россию прибыли специалисты по бочковым бомбам из Сирии / arabmir.net

В Россию направили техников-специалистов по бочковым бомбам, которые используют в армии Сирии.

По мнению европейских разведчиков, они будут помогать Путину в войне РФ против Украины, сообщает издание The Guardian.

По словам сотрудников разведки, в РФ уже несколько недель находятся более 50 экспертов с большим опытом изготовления и поставок этой взрывчатки. Как пишет газета, они работают вместе с чиновниками российской армии, а их прибытие может стать одним из факторов возможной подготовки к применению РФ химического оружия.

"Однако в Украине ситуация совершенно иная, где украинские войска, вооруженные смертоносными ракетами класса "земля-воздух", могут сбивать российские самолеты и вертолеты, останавливая продвижение и подвергая сухопутные войска испепеляющему артиллерийскому огню. Вероятно, поэтому мы не видели, чтобы они пересекали границу, - сказал изданию один европейский чиновник. - Мы знаем, что потенциал есть, но если они его используют, то проигрывают; мы узнаем, кто это сделал, и, скорее всего, их все равно убьют".

Бочковые бомбы - это контейнеры, заполненные взрывчаткой и шрапнелью, которые сбрасывают с вертолетов. Их использовали во время войны в Сирии.

Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

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