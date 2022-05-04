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В Венгрии продолжают поддерживать РФ и срывают план по эмбарго на русскую нефть - Bloomberg

4 мая 2022, 15:52

План Европейского союза по полному запрету на закупку российской сырой нефти на данный момент проваливается - и как раз из-за позиции официального Будапешта

Венгрия, нефть
В Венгрии продолжают поддерживать РФ и срывают план по эмбарго на русскую нефть / коллаж УНИАН и ua.depositphotos.com

Власти Венгрии продолжают максимально возражать против плана официального Брюсселя ввести для Евросоюза эмбарго на закупку российской нефти. Об этом сообщает западное агентство Bloomberg.

План Европейского союза по полному запрету на закупку российской сырой нефти на данный момент проваливается. Якобы введение эмбарго чревато проблемами для энергетической безопасности Венгрии. Именно так сформулировал Золтан Ковач ‒ спикер венгерского правительства и премьер-министра Виктора Орбана.

Согласно источникам Bloomberg, Венгрии и Словакии, крайне сильно зависящим от российской нефти, в Брюсселе хотят дать гораздо больше времени на выполнение антироссийских санкций. Речь идет как минимум о периоде в конце 2023 года (годом позже, чем для других стран-членов ЕС). Однако официальный Будапешт против и такого плана.

"Мы не видим ни одного плана или гарантий в текущем предложении по управлению даже переходным периодом, а также того, что будет гарантировать энергетическую безопасность Венгрии", – сказал Ковач.

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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что венгерские власти знали о подготовке агрессии против Украины. Более того, Будапешт имел свой территориальный интерес.

"Та же Венгрия, которая открыто заявляет о своем сотрудничестве с РФ. Более того, она была предупреждена Путиным, что будет нападение на нашу страну. Вы видели ее позицию. Она считала, что сможет забрать часть территории. Ну, увидим, какие последствия будут для этой страны по результатам этой войны", – заявил он.

Позднее руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что официальный Брюссель в рамках шестого пакета санкций всерьез намерена ввести запрет на покупку российской нефти.

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Автор: Егор Бунин
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нефть эмбарго новости Венгрии
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