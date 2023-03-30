Военный эксперт оценил, возможен ли в России большой политический кризис

Проблема возможного преемника диктатора Путина, считает военный эксперт Олег Жданов, еще и близко не решена.

Олег Жданов / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В стране-агрессоре России назревает внутреннее противостояние, но элита все еще объединяется вокруг русского диктатора Владимира Путина. Об этом в интервью Главреду сказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

"Кризис может произойти. Когда я говорю, что Украину могут посадить за стол переговоров, я подразумеваю позицию Европы. Однако англосаксы придерживаются другой точки зрения. США и Великобритания готовы к продолжению войны и настроены на максимальное ослабление России. Их не устраивает хаос в РФ, но ослабить ее нужно, чтобы Москва стала более сговорчивой и предсказуемой. Европа настроена договариваться здесь и сейчас. Неизвестно, как будут развиваться события в дальнейшем, но сейчас все подливают масло в российский костер. И в России назревает внутреннее противостояние", − сказал он.

Не стоит и забывать, считает Жданов, что проблема возможного преемника диктатора Путина еще и близко не решена.

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"Хотя, я бы не сказал, что какой-либо телефонный разговор делает большую погоду. Элита все еще консолидируется вокруг Путина. Кроме того, не забывайте, если народ начинает говорить о перевороте и свержении Путина, возникает вопрос: а кто вместо него?", − подытожил он.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Развал России

Как сообщал Главред, глава Кремля Владимир Путин впервые заявил об угрозе распада РФ. Согласно его прогнозу, тогда будет не "объединенный русский народ", а отдельно московиты, уральцы и другие национальности. Он пожаловался, что западный мир может принять Россию в семью цивилизованных народов только по частям.

Тем временем в Институте изучения войны считают, что из-за неудач российской оккупационной армии на поле боя официальные лица РФ продвигают информационную операцию, которая ошибочно представляет войну России в Украине как критически важную для дальнейшего существования Российской Федерации.

Риторика диктатора Путина сводится к попытке обвинить Украину и Запад в угрозе существованию РФ. Таким образом Путин хочет посеять на Западе опасения относительно нестабильности, которая наступит после распада России, чтобы сдерживать западную поддержку Украины и убедить Запад принудить Киев принять российские требования.

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