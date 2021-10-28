Возвращение Донбасса в Украину "военным путем": в России разразились угрозой в адрес Киева

В России обвинили Украину в планах по освобождению Донбасса военным путем / УНИАН

В Министерстве иностранных дел России обвинили Украину в якобы планах по силовому возвращению оккупированного Донбасса. Как полагают в Москве, дескать, уверенности в таком сценарии Киеву придают поставки вооружений Западом и размещение "военно-тренировочных миссий на украинской территории. По этой причине Россия не исключает "деградации ситуации" в дальнейшем.

Как заявила спикер МИД РФ Мария Захарова в ходе своего брифинга в четверг, 28 октября, российские власти считают, что Киев якобы ведет переговоры по Донбассу к тупику и собирается вернуть оккупированные ОРДЛО военным путем.

"Складывается впечатление, что Киев сознательно заводит переговоры в контактной группе в тупик, чтобы развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем", - отметила Захарова.

Дипломат сказала, что Москва фиксирует серьезное обострение конфликта на Донбассе, которое якобы выражается в "попытке" Украины занять село Старомарьевка (данную информацию уже опровергли в Минобороны, - ред.)

"В последние дни мы видим тревожное, на грани трагического развитие событий на юго-востоке Украины. Характеризуется это серьезным обострением ситуации в зоне конфликта. По сообщениям СМИ, 26 августа Вооруженные силы Украины предприняли наступательные действия в так называемой "серой зоне" и попытались захватить село Старомарьевка", - сказала она, скорее всего, об информации, появившейся 26 октября.

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По ее словам, уверенность Украины в таком пути, дескать, подкрепляет поддержка Запада и размещение "военно-тренировочных миссий" на территории украинского государства.Читайте такжеКрым и Донбасс на связи с Зеленским: в МИД выдвинули РФ резкие требования по захваченным территориям

"Уверенности украинскому руководству в возможности силового решения конфликта добавляют непрекращающиеся поставки западными странами вооружений и боеприпасов и, конечно, развертывание ими военно-тренировочных миссий на территории страны", - утверждает спикер российского внешнеполитического ведомства.

Представитель российского МИД добавила, что Москва в такой ситуации, дескать, не может гарантировать того, что ситуация на Донбассе не ухудшится.

"(Россия, - ред.) не может исключать дальнейшей деградации ситуации", - подчеркнула Мария Захарова.

Обвинения в адрес ВСУ по селу Старомарьевка

В среду, 26 октября, появилась информация, согласно которой Вооруженные силы Украины якобы "заняли село Старомарьевка в Донецкой области". Населенный пункт находится в серой зоне на линии разграничения. Представители боевиков "ДНР" заявили, что украинские войска, дескать, предприняли попытку занять данную территорию.

Позже в штабе Операции объединенных сил подчеркнули, что данные сведения не соответствуют действительности – войска ВСУ не занимали село Старомарьевка в Тельмановском районе Донецкой области. В ООС сказали, что это очередная попытка России обвинить Украину в нарушении линии разграничения на Донбассе.