УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Возвращение Донбасса в Украину "военным путем": в России разразились угрозой в адрес Киева

28 октября 2021, 18:22
Прослушать новость
Остановить

В МИД РФ обвинили Запад в якобы размещении "военно-тренировочных миссий" на территории Украины.

Война на Донбассе
В России обвинили Украину в планах по освобождению Донбасса военным путем / УНИАН

В Министерстве иностранных дел России обвинили Украину в якобы планах по силовому возвращению оккупированного Донбасса. Как полагают в Москве, дескать, уверенности в таком сценарии Киеву придают поставки вооружений Западом и размещение "военно-тренировочных миссий на украинской территории. По этой причине Россия не исключает "деградации ситуации" в дальнейшем.

Как заявила спикер МИД РФ Мария Захарова в ходе своего брифинга в четверг, 28 октября, российские власти считают, что Киев якобы ведет переговоры по Донбассу к тупику и собирается вернуть оккупированные ОРДЛО военным путем.

"Складывается впечатление, что Киев сознательно заводит переговоры в контактной группе в тупик, чтобы развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем", - отметила Захарова.

Дипломат сказала, что Москва фиксирует серьезное обострение конфликта на Донбассе, которое якобы выражается в "попытке" Украины занять село Старомарьевка (данную информацию уже опровергли в Минобороны, - ред.)

"В последние дни мы видим тревожное, на грани трагического развитие событий на юго-востоке Украины. Характеризуется это серьезным обострением ситуации в зоне конфликта. По сообщениям СМИ, 26 августа Вооруженные силы Украины предприняли наступательные действия в так называемой "серой зоне" и попытались захватить село Старомарьевка", - сказала она, скорее всего, об информации, появившейся 26 октября.

Реклама

По ее словам, уверенность Украины в таком пути, дескать, подкрепляет поддержка Запада и размещение "военно-тренировочных миссий" на территории украинского государства.Читайте такжеКрым и Донбасс на связи с Зеленским: в МИД выдвинули РФ резкие требования по захваченным территориям

"Уверенности украинскому руководству в возможности силового решения конфликта добавляют непрекращающиеся поставки западными странами вооружений и боеприпасов и, конечно, развертывание ими военно-тренировочных миссий на территории страны", - утверждает спикер российского внешнеполитического ведомства.

Представитель российского МИД добавила, что Москва в такой ситуации, дескать, не может гарантировать того, что ситуация на Донбассе не ухудшится.

"(Россия, - ред.) не может исключать дальнейшей деградации ситуации", - подчеркнула Мария Захарова.

Обвинения в адрес ВСУ по селу Старомарьевка

В среду, 26 октября, появилась информация, согласно которой Вооруженные силы Украины якобы "заняли село Старомарьевка в Донецкой области". Населенный пункт находится в серой зоне на линии разграничения. Представители боевиков "ДНР" заявили, что украинские войска, дескать, предприняли попытку занять данную территорию.

Позже в штабе Операции объединенных сил подчеркнули, что данные сведения не соответствуют действительности – войска ВСУ не занимали село Старомарьевка в Тельмановском районе Донецкой области. В ООС сказали, что это очередная попытка России обвинить Украину в нарушении линии разграничения на Донбассе.

viber
новости России ВСУ МИД России Мария Захарова новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Возвращение Донбасса в Украину "военным путем": в России разразились угрозой в адрес Киева». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюраЛунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюра Гороскоп на 28 октября 2021 для всех знаков Зодиака: споры, огорчения или союз с противникамиГороскоп на 28 октября 2021 для всех знаков Зодиака: споры, огорчения или союз с противниками Лечения от нового штамма коронавируса Дельта+ нет: врач предупредила украинцевЛечения от нового штамма коронавируса Дельта+ нет: врач предупредила украинцев На украинцах будут испытывать вакцины от коронавируса: в каких клиникахНа украинцах будут испытывать вакцины от коронавируса: в каких клиниках Эта беременность может стать рекордом: появились подробности о самой молодой будущей маме в УкраинеЭта беременность может стать рекордом: появились подробности о самой молодой будущей маме в Украине

Последние новости

18:49

Роналду станет отцом близнецов: невероятное фото с невестой футболиста

18:38

30% новых признаков: медики назвали симптомы коронавируса

18:32

Байрактари - это выход ведения войны на совершенно другой уровень мнение

18:31

Анна Седокова в леопардовом платье поманила соблазнительными изгибами и ушла в отрыв

18:30

Гороскоп на 29 октября 2021 для всех знаков Зодиака: зависть недругов или денежное везение Видео

Реклама
18:22

Возвращение Донбасса в Украину "военным путем": в России разразились угрозой в адрес Киева

18:03

Приметы на 29 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

17:58

Кафе, рестораны и транспорт под запретом, но не для всех: Киев официально в красной зоне с 1 ноября Видео

17:32

В Хмельницкой области осужденный скрылся из колонии и жестоко изнасиловал 12-летнюю девочку Видео

17:07

Абракадабра! ТОП-6 знаменитостей, которые верят в мистику и сверхъествественное

16:33

Пенсии в Украине повысят 12 раз: в Минсоцполитики рассказали кому и когда

16:17

"В больницу попадают в состоянии бешеной интоксикации": инфекционист о ситуации с COVID в Украине Видео

16:14

Украшение дома на Хэллоуин 2021: оригинальные идеи декора

16:01

Транспорт и кафе – только с ПЦР-тестом или прививкой: Кличко объявил о жестком карантине в Киеве Видео

15:59

Врач предупредил о новых симптомах Дельты: "Люди воспринимают как ОРВИ"

15:53

"Никакого бесплодия не будет": главный санврач Украины разнес популярный миф о вакцинах от COVID-19

15:29

Киев усиливает карантин: все школы отправили на дистанционку Видео

15:24

Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших

15:13

"Уже все решено": Усик готовится к завершению карьеры

15:00

Экватор президента Зеленского: результаты теста для постмайданной Украины мнение

Реклама
14:58

Самая вкусная лазанья из лаваша: восхитительный рецепт за 15 минут Видео

14:56

"Продолжение следует": Сериал Моя улюблена Страшко продлили на второй сезон Видео

14:43

Купил прививку – остался без COVID-сертификата: в Кабмине разберутся с махинациями по вакцинации Видео

14:40

Министра финансов и его зама обвинили в лоббировании интересов "Киевгорстроя" - СМИ

14:36

Катастрофическая нехватка кислорода в больницах: в Верховной раде подозревают диверсию

14:36

Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее выздороветь

13:59

В Минсоцполитики рассказали, что нужно срочно делать украинцам с долгами по коммуналке

13:53

"Какие могут быть претензии?": Повалий пожаловалась на травлю в Украине

13:51

Макияж на Хэллоуин: ведьмочка, вампирша, зомби, грим для мужчин – страшный образ на вечеринку

13:47

Мечтает о встрече с семьей донора: во Львове выписали пациента, которому пересадили легкие Видео

13:33

Арахамия перепутал Сковороду с Ди Каприо и стал героем курьезных мемов и фотожаб Видео

13:24

"Без кислорода Ваша мама умрет через два часа": в Сети рассказали о кризисе с кислородом в больнице

13:11

Хюррем примерила латекс: звезда Великолепного века подразнила фанатов соблазнительным образом

12:44

Костюм на Хэллоуин по знаку зодиака: как нарядиться на вечеринку

12:36

Когда день автомобилиста и дорожника 2021 в Украине: дата, поздравления и картинки к празднику

12:16

Украина может получить право совещательного голоса при сертификации "Северного потока-2" Видео

12:15

Горит, но не греет: украинцы жалуются на "холодный" газ, в чем проблема

11:44

"Королева Ольга": украинская девушка Бонда Ольга Куриленко показала шикарное тело на отдыхе в Дубае

11:26

ДТП в Харькове: 16-летнего водителя Инфинити отправили в СИЗО на 60 суток

11:25

В Украине новый рекорд по вакцинации: сколько именно прививок и какими вакцинами

Реклама
11:13

"Вы не на российском канале": Савченко поругалась со "слугой" из-за фейкового COVID-сертификата Видео

10:43

"Люди не верят статистике": эксперт заявила, что в Украине смертей от COVID-19 намного больше

10:42

Декабрьское повышение пенсий: кто получит не меньше 2,6 тысячи гривен

10:20

Тариф на доставку газа рискует серьезно вырасти: в Минэнерго назвали причину

10:11

Как правильно хранить молоко, чтобы увеличить срок его годности

10:01

Реанимации загружены на 300%, все чаще умирают молодые люди - инфекционист Михаил Ричняк

09:53

Крым – это Украина: Apple исправила в своем приложении карту с "российским" полуостровом Видео

09:52

Тысячи протоколов и 17-тысячные штрафы: украинцев массово наказывают за нарушение карантина Видео

09:30

Недорого, вкусно и полезно: диетолог дала советы, как питаться правильно с ограниченным бюджетом

09:14

"Привет!" - прикольные картинки для настроения на весь день

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять