Впервые в истории из-за глобального потепления переселяется целая страна: подробности

Министр иностранных делу Тувалу записал обращение, стоя по колено в воде / Скриншот

Островная страна Тувалу, расположенная посреди Тихого океана, готовится к переезду из-за изменений климата. Об этом в интервью российскому изданию Lenta заявил министр иностранных дел государства Саймон Кофе, который ранее прославился видеообращением для климатического саммита ООН, которое он записал, стоя по колено в воде.

Читайте такжеБайден уснул прямо на конференции ООН по климату"Мы хотим адаптироваться к изменениям климата, строим в море специальные заграждающие стены. Однако очевидно, что борьба с проблемой требует более решительных мер. Мы также предполагаем, что в случае развития ситуации по наихудшему сценарию - если наша территория будет затоплена, - нам придется переехать. Поэтому мы ищем способы сохранить государство", - заявил министр.

Он подчеркивает, что мир еще никогда не сталкивался с тем, чтобы какая-либо страна исчезла из-за изменения климата.

"Так что это новая сфера, которую должно регулировать международное право. Мы пытаемся придумать, чтобы страны признавали Тувалу, даже если мы потеряем нашу территорию. Также мы обсуждаем технологии, с помощью которых сможем создать цифровую нацию, чтобы мы могли продолжать действовать вместе, даже находясь в другом месте", - отметил Кофе.

Отмечается, что жители Тувалу будут вынуждены уехать в другие страны, но при этом разрабатывается механизм, при котором они все равно будут считаться гражданами своего государства.

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Также Кофе подтвердил, что часть жителей Тувалу уже переехала в Новою Зеландию.

"По моим подсчетам, сейчас население из Тувалу в Новой Зеландии составляет от четырех до пяти тысяч человек. На данный момент это примерно 50 процентов от всего населения нашего государства", - отметил чиновник.

Записал обращение, стоя по колено в воде

В середине ноября в Шотландии завершился климатический саммит ООН. Министр иностранных дел островного государства Тувалу Саймон Кофе стал, фактически, звездой мероприятия - стоя по колено в воде в деловом костюме и галстуке, политик призвал мировое сообщество одуматься и перестать вредить планете, так его государство вскоре окажется полностью затопленным.

Тувалу: кратко о стране

Тув

Страна Тувалу на карте

алу - тихоокеанское государство в Полинезии. Тувалу расположено на 5 атоллах и 4 островах архипелага Тувалу. Острова разбросаны на 350 км, расстояния между соседними островами располагаются в интервале от 50 до 100 км. Общая площадь суши - 26 км². Население страны - 11 206 чел. По состоянию на 2011 год. Столица - Фунафути.