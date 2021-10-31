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В ООН назвали самый жаркий год в истории наблюдений за климатом

31 октября 2021, 22:17
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За первые девять месяцев текущего года глобальная средняя температура была на 1,09 градуса по Цельсию выше, чем в 1850-1900 годах.

глобальное потепление
Глобальное потепление неминуемо / russellhylton.blogspot.com

Период с 2015 по 2021 год может стать самым жарким в истории наблюдений за климатом.

К таким выводам пришла Всемирная метеорологическая организация (ВМО) в воскресенье, 31 октября, пишет DW.

Отмечается, что глобальное потепление, спровоцированное выбросом парниковых газов угрожает страшными последствиями для будущей эпохи человечества. Об этом говорится в предварительном докладе о состоянии климата, подготовленным ВМО к открытию 26-й конференции ООН по изменению климата (COP26).

Авторы документа предупреждают мир о том, что планета вступает "на неизведанную территорию".

Данные за первые девять месяцев года ВМО говорят о том, что 2021 год, может занять пятое, шестое или седьмое место среди самых теплых лет.

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И это несмотря на то, что нынешний год был несколько холоднее предыдущих из-за влияния природного явления Ла-Нинья, что привело к снижению температуры воздуха в начале 2021-ого.

Но это никаким образом не повлияло на глобальное потепление.

Глобальная средняя температура за первые девять месяцев текущего года была на 1,09 градуса по Цельсию выше, чем в 1850-1900 годах.

Кроме того, существенно ускорился подъем уровня моря.

Читайте такжеЗеленский прибыл в Великобританию на Конференцию ООН по изменению климатаНаиболее жарким годом до этого был 2016. Тогда средняя температура на 1,2 градуса превышала норму.

Напомним, новое исследование ученых показало, что за последние 50 лет количество аномально жарких дней на планете удвоилось. При этом, начиная с 1980-х годов столбик термометра поднимался выше 50 градусов по Цельсию, что предвещает еще более высокую температуру уже в ближайшие грядущие годы. Также выяснено, что в течение последнего десятилетия аномальная жара держалась почти месяц ежегодно.

Также ранее исследователи заявили, человечество пагубно влияет на климат и особенно глобальное потепление. Таким образом фоновое потепление в восточной экваториальной части Тихого океана будет проходить быстрее, чем в западной.

viber
ООН климат
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