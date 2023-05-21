Встреча Зеленского и Байдена 21 мая: президент Украины раскрыл итоги переговоров

На сайте Белого дома сообщается, что Байден заверил Зеленского в готовности США продолжать военную поддержку для защиты Украины от России.

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Встреча Зеленского и Байдена / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Японию провел переговоры с президентом США Джо Байденом сегодня, 21 мая.

Президент поблагодарил Джо Байдена за новый военный пакет.

"Большая благодарность от нашего народа. Я рад, что у нас такие сильные отношения", – сказал Зеленский.

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Во время встречи Зеленский особо отметил решение президента США поддержать международную авиационную коалицию.

Как сообщает Офис президента, Зеленский и Байден на встрече говорили о дальнейшем усилении оборонных способностей Украины, возможности реализации украинской "формулы мира" и предстоящем восстановлении Украины.

Отдельно Зеленский отметил важность получения гарантий безопасности для Украины до вступления в НАТО.

Военная помощь США Украине

На сайте Белого дома сообщается, что Байден заверил Зеленского в готовности США продолжать военную поддержку для защиты Украины от России.

"С этой целью лидеры обсудили поддержку США совместных с нашими союзниками и партнерами усилий по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, таких как F-16", – говорится в коммюнике Белого дома.

Обсуждение также касалось усиления обороны системами ПВО для защиты от российских ракет и дронов.

Встреча Зеленского и Байдена 21 мая / скриншот

Смотрите видео, как Зеленский встретился с Байденом в Японии:

Визит Зеленского на саммит Большой семерки в Японию

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл в японский город Хиросима для того, чтобы принять участие в саммите Большой семерки (G7), где планирует встретиться с лидерами других стран и провести переговоры.

Уже в первые несколько часов после прибытия Зеленский провел встречи с британским премьером Риши Сунаком, индийским премьером Нарендрой Моди и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Смотрите видео о том, как Владимир Зеленский отправился на саммит G7:

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