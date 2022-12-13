Вывалились из поезда: оккупанты попали в снежную ловушку и потеряли БМП посреди поля

Во время движения поезда, БМП съехала с платформы и почти упала.

Армия РФ / Минобороны РФ, скрик с видео

Российские оккупанты оконфузились. "Вторая армия мира", не успев доехать до пункта назначения, потеряла свою военную технику.

Так, управление стратегических коммуникаций ВСУ обнародовало видео, как оккупанты дорогой "потеряли" боевую машину пехоты, потому что плохо закрепили ее на платформе поезда.

"На станции погрузки военной техники где-то на болотах, какой-то пьяный прапор, вместе со своими бойцами не закрепили БМП на платформе. Во время движения поезда, БМП съехала с платформы и почти упала. Не придумав ничего лучшего, поезд остановили и просто сбросили БПМ с платформы… На всякий случай напоминаем, что это фтарая армия мира", - говорится в сообщении.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения на 13 декабря Россия потеряла в войне против Украины около 95 260 тыс. своих солдат.

Россияне потерли БМП / скриншот

Потери Украины и России на войне

Недавно советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что потери украинской армии на войне с Россией – государственная тайна. Их нельзя озвучивать, чтобы не позволить противнику оценивать эффективность своих операций. В то же время Арестович назвал приблизительное количество погибших. По его словам, на войне погибло от 10 до 20 тысяч украинских военных.

Как отметил Арестович, у Украины много раненых, однако все они через некоторое время возвращаются к бою. В то же время в России много убитых. Соотношение убитых украинских военных к российским - по меньшей мере 1 к 7.

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