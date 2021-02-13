Японию сотрясло мощное землетрясение, без света почти миллион домов

В Японии было мощное землетрясение / Reuters

В Японии произошло мощное землетрясение, угрозы цунами после подземных толчков нет.

Землетрясение в Японии было магнитудой 7.1 балла, сообщает kyodonews.net со ссылкой на сведения метеорологического управления страны.

Представитель правительства страны сообщил, что после землетрясения без электричества остались 950 тысяч домов.

Сильные подземные толчки в частности чувствовались в Токио.

В метеорологическом управлении Японии выяснили, что эпицентр землетрясения находился на северо-востоке государства в районе префектуры Фукусима.

По сведениям Kyodo News, в префектуре после землетрясения был пожар, пострадали четыре человека.

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