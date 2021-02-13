Японию сотрясло мощное землетрясение, без света почти миллион домов

В стране произошло землетрясение магнитудой свыше 7 баллов, есть пострадавшие.
В Японии произошло мощное землетрясение, угрозы цунами после подземных толчков нет.
Землетрясение в Японии было магнитудой 7.1 балла, сообщает kyodonews.net со ссылкой на сведения метеорологического управления страны.
Представитель правительства страны сообщил, что после землетрясения без электричества остались 950 тысяч домов.
Сильные подземные толчки в частности чувствовались в Токио.
В метеорологическом управлении Японии выяснили, что эпицентр землетрясения находился на северо-востоке государства в районе префектуры Фукусима.
По сведениям Kyodo News, в префектуре после землетрясения был пожар, пострадали четыре человека.
Землетрясение в Японии засняли на видео
- Напомним, в марте 2011 года в Японии было землетрясение магнитудой около 9 баллов.
- В результате подземных толчков было много разрушений, погибли свыше 15 тысяч человек. Ущерб от землетрясения оценивали в сотни миллиардов долларов.
Автор: Екатерина Присяжнюк