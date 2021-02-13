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В столице Армении произошло мощное землетрясение

13 февраля 2021, 14:29

В городе ощущались толчки силой 5-6 баллов. Данных о разрушениях пока нет. После землетрясения возникли проблемы с мобильной связью.

Землетрясание
В столице Армении произошло мощное землетрясение / Reuters

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали сейсмологи в Армении в субботу, 13 февраля. Эпицентр находился в 8 км к северо-востоку от Еревана.

По данным МЧС Армении, сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов. В Ереване ощущались толчки силой 5-6 баллов. Данные о разрушениях пока не поступали, сообщает Telegram-канал Sputnik Армения.

Также стало известно, что в Ереване после землетрясения возникли проблемы с мобильной связью.

"Сейсмологическая станция территориальной службы сейсмической защиты зарегистрировала в 8 километрах юго-восточнее Еревана землетрясение магнитудой 4,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, сила подземных толчков в эпицентре составила 6-7 баллов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

После землетрясения люди вышли на улицы / t.me/SputnikArmenia

Отмечается, что в Ереване землетрясение ощущалось силой 5-6 баллов, в Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоц-Дзорской областях – 3-4 балла.

Жители высоток повыходили на улицу после землетрясения / t.me/SputnikArmenia

В соцсетях пишут, что после землетрясения люди повыходили на улицы и боятся находиться в зданиях.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что по предварительным данным в Ереване разрушений нет.

В районе Эребуни был поврежден один дом, один гражданин получил легкие ранения, отметил премьер, сообщает Telegram-канал Баграмян 26.

Мощные землетрясения - о чем сообщалось ранее:

  • 30 октября 2020 землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 17 км от района Сеферихисар в Измире. Землетрясение ощущалось в регионах Эгейского моря и Мраморного моря, в том числе в Стамбуле, Бурсе, Бодруме и Мармарисе.
  • Чуть позже в Турции сейсмологические службы зафиксировали второе за сутки землетрясение возле берегов на юго-западе страны.

Ереван новости Армении
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