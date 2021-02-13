В столице Армении произошло мощное землетрясение

В городе ощущались толчки силой 5-6 баллов. Данных о разрушениях пока нет. После землетрясения возникли проблемы с мобильной связью.
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали сейсмологи в Армении в субботу, 13 февраля. Эпицентр находился в 8 км к северо-востоку от Еревана.
По данным МЧС Армении, сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов. В Ереване ощущались толчки силой 5-6 баллов. Данные о разрушениях пока не поступали, сообщает Telegram-канал Sputnik Армения.
Также стало известно, что в Ереване после землетрясения возникли проблемы с мобильной связью.
"Сейсмологическая станция территориальной службы сейсмической защиты зарегистрировала в 8 километрах юго-восточнее Еревана землетрясение магнитудой 4,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, сила подземных толчков в эпицентре составила 6-7 баллов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что в Ереване землетрясение ощущалось силой 5-6 баллов, в Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоц-Дзорской областях – 3-4 балла.
В соцсетях пишут, что после землетрясения люди повыходили на улицы и боятся находиться в зданиях.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что по предварительным данным в Ереване разрушений нет.
В районе Эребуни был поврежден один дом, один гражданин получил легкие ранения, отметил премьер, сообщает Telegram-канал Баграмян 26.
Мощные землетрясения - о чем сообщалось ранее:
- 30 октября 2020 землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 17 км от района Сеферихисар в Измире. Землетрясение ощущалось в регионах Эгейского моря и Мраморного моря, в том числе в Стамбуле, Бурсе, Бодруме и Мармарисе.
- Чуть позже в Турции сейсмологические службы зафиксировали второе за сутки землетрясение возле берегов на юго-западе страны.