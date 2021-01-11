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К катастрофе всё готово: в 2021 году Украину ждут банкротства, безработица и бунты

Надежда Майная

Обозреватель, гостевой редактор

11 января 2021, 13:17

Эксперты рассказали об экономических проблемах, с которыми столкнется наша страна в этом году.

Протесты ФОПов в Киеве 15 декабря
Провалы властей в экономике в конце 2020-го обернулись массовыми протестами ФОПов / Reuters

Украина вошла в 2021 год с подешевевшей за год гривной, огромной дырой в бюджете и постоянно увеличивающимся государственным долгом, зато – с новыми дорогами.

На китайский вирус все не спишешь, поскольку падение экономики началось задолго до эпидемии в результате решений, принимаемых властью.

Главред попросил экономистов оценить успехи и провалы украинской власти в сфере экономики в 2020 году, а также спрогнозировать возможные будущие проблемы, с которыми мы можем столкнуться в 2021-ом и которые станут следствием ошибок этого года.

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

Достижений власти в 2020 году в экономической сфере всего два: стабильность курса гривны и масштабное строительство дорог. Да и они условные: по первому есть вопросы к методам, которыми эта стабильность была достигнута, а что касается второго, то часть денег, выделенных на строительство, традиционно "распиливается".

А вот провалов и ошибок в экономике было достаточно.

  • Расправа над малым и средним бизнесом, чего не было ни при одной власти. Ни при Януковиче, ни при Порошенко, ни при Кучме не было такой травли предпринимателей, которая развернулась при Зеленском.
  • Подтверждение кражи Приватбанка у группы частных собственников. Эту кражу осуществили Порошенко и Гонтарева, но Зеленский и его окружение – подтвердили. Это – нарушение всех канонов священной частной собственности. Был создан опасный прецедент: теперь у любого частного собственника с помощью государственных механизмов может быть украден бизнес.
  • Рост государственного долга. Только за первые две недели декабря 2020-го новых заимствований было осуществлено на сумму 100 млрд грн под огромные проценты – 10-12%, плюс кредит от ЕС в €600 млн. Это значит, что наше государство – банкрот, а вся монетарная и экономическая политика – неэффективна и ошибочна. Фактически власть просто оттянула дефолт.

Правительство Шмыгаля засвидетельствовало свою полную несостоятельность. Оно не сумело разработать программу борьбы с коронавирусом и пошло путем локдаунов, фактически уничтожая экономику. Больше всего пострадала сфера обслуживания. Правительство не уменьшило налоги, не создало благоприятный инвестиционный климат, не создало условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Читайте такжеПлан России и объятия Турции: что ждет Донбасс в 2021 годуНБУ с его новым руководством занимается чистой воды эквилибристикой, а не монетарной политикой. Нацбанк за 2020-ый беспрецедентно увеличил наличную массу в обращении – думаю, по итогам года будет плюс 25% наличной гривны. Это просто безумие, ведь идет падение ВВП, а, значит, неизбежна инфляция.

Так что 2020-й подготовил все условия для финансово-экономической катастрофы в новом году. Потому в 2021-ом Украину накроет "девятый вал". Тем более, в новом году ей придется вернуть более 25 млрд дол долгов – почти 70% доходной части бюджета!

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт

Сложно выделить хоть что-то, что можно было бы отнести к успехам властей в экономике в 2020-м. Конечно, огромную роль сыграл коронавирус, но падение началось еще до пандемии, в четвертом квартале 2019-го. У власти нет стратегии, из-за чего проводится неадекватная экономическая политика. Нам рассказывают, что строительство дорог и инвестиции в инфраструктуру поддерживают экономику. Но это вранье, потому что техника, битум и даже рабочая сила при этом используются импортные.

Не проводилась и политика протекционизма, которая сейчас наблюдается во всем мире. Остается надеяться, что хотя бы закон о локализации производств всё-таки будет принят. Премьер Шмыгаль – вообще разочарование года: поначалу казалось, что он более вменяемый, однако и по введению локдауна, и по "помощи" бизнесу видно, что ничего толкового при нем не будет.

Абсолютно идиотская ситуация создана властью с фискализацией ФОПов, которая ведет к убийству малого и среднего бизнеса в Украине и лоббированию интересов крупных торговых сетей. В общем, всё как обычно: много красивых обещаний на словах, а на деле – старая коррупционная система, в которую отлично встроились новые лица. Результат их работы – налицо.

Читайте такжеПочему в Украине разрастаются "тарифные майданы" и чем они закончатсяВ итоге, в 2021 году и в дальнейшем мы столкнемся с огромными проблемами: с безработицей, бунтами (тех же ФОПов), обрушением экономики, к которому приведет локдаун, который нам вскоре грозит. Власть не собирается решать экономические проблемы – это видно по бюджету на 2021 год: увеличены затраты на Офис президента, ГБР, силовые структуры, снова увеличен бюджет на дороги, но при этом сокращены затраты на медиков, что абсолютно неадекватно в нынешней ситуации, когда Covid-19 никуда не делся. Нет поддержки системы экспорта, нет поддержки экономической активности – все шевелятся и выживают за свой счет в то время, как власть "строит дороги".

Андрей Новак

Глава Комитета экономистов Украины

В 2020 году у власти были успехи в экономической сфере: масштабные инфраструктурные проекты, в частности, "Велике будівництво"; восстановленное сотрудничество с МВФ и транш в размере 2,1 млрд дол; создание Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, что может возродить внимание государства к этой основной отрасли экономики.

Но провалов в экономической сфере в 2020 году было также предостаточно. Главный из них – так и не появилась стратегия экономического развития, нет даже однолетней программы деятельности правительства. Если никто не понимает, какую мы строим экономическую модель, не стоит рассчитывать на какие-либо инвестиции.

Несмотря на сотрудничество с МВФ, гривна в 2020 году все равно девальвировала: в начале года курс был 23,5 грн за дол, а к концу – уже 28,5. Так обесцениваются доходы граждан, что значит сокращение потребления и сужение внутреннего рынка, что приводит к сокращению ВВП страны. Уже в ноябре 2020-го госказначейство прекратило финансирование всех статей бюджета, кроме защищенных – социальных статей и обслуживания госдолга. Это говорит о плачевном состоянии госбюджета.

Читайте такжеСпасение утопающих: кто будет решать судьбу Украины в 2021 годуНе имея стратегии экономического развития страны, власть заботится только о том, где взять денег в долг, чтобы залатать бюджетные дыры. Даже бюджет-2021 рассчитан, исходя из состояния экономики, которого в Украине в новом году не будет ни при каких условиях. Прежде всего – не будет роста ВВП на 4,6%. Это значит, что и доходную, и расходную часть бюджета будет нереально выполнить, а потому придется не раз проводить секвестр. Построив бюджет на нереалистичном прогнозе, правительство заложило мину замедленного действия.

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

Если ничего не делать, то не будет ни успехов, ни провалов. Вот и экономика Украины в 2020-м просто плыла по течению, как бревно, пущенное по реке. Никаких действий, которые бы амортизировали кризис, правительство не предпринимало, поэтому экономика саморегулировалась и пришла в точку равновесия на более низком уровне развития: произошло снижение роста ВВП на 6%, и в этой точке мы доковыляли до конца года.

Читайте такжеНа волосок от гибели: станет ли 2021-й лебединой песней Зеленского и РадыПлюс за счет того, что государство практически никому не помогало преодолевать кризис, не выделяло деньги и не инвестировало в экономику, то и платежеспособность населения оставалась на минимальном уровне. В итоге, бизнес тоже сократил инвестиционную активность. Это, в свою очередь, привело к росту инфляции и курса гривны по отношению к иностранным валютам.

По большому счету, стабильность финансовой системы объясняется ровно тем же. Раньше предприятия впадали в кризис, брали кредит в банках, банки теряли деньги, вкладчики паниковали, вследствие чего разгорался финансовый кризис. Сейчас банки практически никого не кредитовали, за счет чего сумели аккумулировать огромный ресурс, порядка 150 млрд грн. Потому-то на банках кризис 2020-го никак не отразился, наоборот, они заработали сверхдоходы на ОВГЗ.

Надежда Майная, Анастасия Кучкина

гривна Надежда Майная экономика дефолт ВВП девальвация дороги Андрей Новак внешний долг итоги года падение экономики Тарас Загородний Олег Соскин Алексей Кущ госбюджет 2021 итоги-2020
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