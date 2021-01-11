К катастрофе всё готово: в 2021 году Украину ждут банкротства, безработица и бунты

Провалы властей в экономике в конце 2020-го обернулись массовыми протестами ФОПов / Reuters

Украина вошла в 2021 год с подешевевшей за год гривной, огромной дырой в бюджете и постоянно увеличивающимся государственным долгом, зато – с новыми дорогами.

На китайский вирус все не спишешь, поскольку падение экономики началось задолго до эпидемии в результате решений, принимаемых властью.

Главред попросил экономистов оценить успехи и провалы украинской власти в сфере экономики в 2020 году, а также спрогнозировать возможные будущие проблемы, с которыми мы можем столкнуться в 2021-ом и которые станут следствием ошибок этого года.

Олег Соскин Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

Достижений власти в 2020 году в экономической сфере всего два: стабильность курса гривны и масштабное строительство дорог. Да и они условные: по первому есть вопросы к методам, которыми эта стабильность была достигнута, а что касается второго, то часть денег, выделенных на строительство, традиционно "распиливается".

А вот провалов и ошибок в экономике было достаточно.

Расправа над малым и средним бизнесом, чего не было ни при одной власти. Ни при Януковиче, ни при Порошенко, ни при Кучме не было такой травли предпринимателей, которая развернулась при Зеленском.

Подтверждение кражи Приватбанка у группы частных собственников. Эту кражу осуществили Порошенко и Гонтарева, но Зеленский и его окружение – подтвердили. Это – нарушение всех канонов священной частной собственности. Был создан опасный прецедент: теперь у любого частного собственника с помощью государственных механизмов может быть украден бизнес.

Рост государственного долга. Только за первые две недели декабря 2020-го новых заимствований было осуществлено на сумму 100 млрд грн под огромные проценты – 10-12%, плюс кредит от ЕС в €600 млн. Это значит, что наше государство – банкрот, а вся монетарная и экономическая политика – неэффективна и ошибочна. Фактически власть просто оттянула дефолт.

Правительство Шмыгаля засвидетельствовало свою полную несостоятельность. Оно не сумело разработать программу борьбы с коронавирусом и пошло путем локдаунов, фактически уничтожая экономику. Больше всего пострадала сфера обслуживания. Правительство не уменьшило налоги, не создало благоприятный инвестиционный климат, не создало условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Читайте такжеПлан России и объятия Турции: что ждет Донбасс в 2021 годуНБУ с его новым руководством занимается чистой воды эквилибристикой, а не монетарной политикой. Нацбанк за 2020-ый беспрецедентно увеличил наличную массу в обращении – думаю, по итогам года будет плюс 25% наличной гривны. Это просто безумие, ведь идет падение ВВП, а, значит, неизбежна инфляция.

Так что 2020-й подготовил все условия для финансово-экономической катастрофы в новом году. Потому в 2021-ом Украину накроет "девятый вал". Тем более, в новом году ей придется вернуть более 25 млрд дол долгов – почти 70% доходной части бюджета!

Тарас Загородний Политический и экономический эксперт

Сложно выделить хоть что-то, что можно было бы отнести к успехам властей в экономике в 2020-м. Конечно, огромную роль сыграл коронавирус, но падение началось еще до пандемии, в четвертом квартале 2019-го. У власти нет стратегии, из-за чего проводится неадекватная экономическая политика. Нам рассказывают, что строительство дорог и инвестиции в инфраструктуру поддерживают экономику. Но это вранье, потому что техника, битум и даже рабочая сила при этом используются импортные.

Не проводилась и политика протекционизма, которая сейчас наблюдается во всем мире. Остается надеяться, что хотя бы закон о локализации производств всё-таки будет принят. Премьер Шмыгаль – вообще разочарование года: поначалу казалось, что он более вменяемый, однако и по введению локдауна, и по "помощи" бизнесу видно, что ничего толкового при нем не будет.

Абсолютно идиотская ситуация создана властью с фискализацией ФОПов, которая ведет к убийству малого и среднего бизнеса в Украине и лоббированию интересов крупных торговых сетей. В общем, всё как обычно: много красивых обещаний на словах, а на деле – старая коррупционная система, в которую отлично встроились новые лица. Результат их работы – налицо.

Читайте такжеПочему в Украине разрастаются "тарифные майданы" и чем они закончатсяВ итоге, в 2021 году и в дальнейшем мы столкнемся с огромными проблемами: с безработицей, бунтами (тех же ФОПов), обрушением экономики, к которому приведет локдаун, который нам вскоре грозит. Власть не собирается решать экономические проблемы – это видно по бюджету на 2021 год: увеличены затраты на Офис президента, ГБР, силовые структуры, снова увеличен бюджет на дороги, но при этом сокращены затраты на медиков, что абсолютно неадекватно в нынешней ситуации, когда Covid-19 никуда не делся. Нет поддержки системы экспорта, нет поддержки экономической активности – все шевелятся и выживают за свой счет в то время, как власть "строит дороги".

Андрей Новак Глава Комитета экономистов Украины

В 2020 году у власти были успехи в экономической сфере: масштабные инфраструктурные проекты, в частности, "Велике будівництво"; восстановленное сотрудничество с МВФ и транш в размере 2,1 млрд дол; создание Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, что может возродить внимание государства к этой основной отрасли экономики.

Но провалов в экономической сфере в 2020 году было также предостаточно. Главный из них – так и не появилась стратегия экономического развития, нет даже однолетней программы деятельности правительства. Если никто не понимает, какую мы строим экономическую модель, не стоит рассчитывать на какие-либо инвестиции.

Несмотря на сотрудничество с МВФ, гривна в 2020 году все равно девальвировала: в начале года курс был 23,5 грн за дол, а к концу – уже 28,5. Так обесцениваются доходы граждан, что значит сокращение потребления и сужение внутреннего рынка, что приводит к сокращению ВВП страны. Уже в ноябре 2020-го госказначейство прекратило финансирование всех статей бюджета, кроме защищенных – социальных статей и обслуживания госдолга. Это говорит о плачевном состоянии госбюджета.

Читайте такжеСпасение утопающих: кто будет решать судьбу Украины в 2021 годуНе имея стратегии экономического развития страны, власть заботится только о том, где взять денег в долг, чтобы залатать бюджетные дыры. Даже бюджет-2021 рассчитан, исходя из состояния экономики, которого в Украине в новом году не будет ни при каких условиях. Прежде всего – не будет роста ВВП на 4,6%. Это значит, что и доходную, и расходную часть бюджета будет нереально выполнить, а потому придется не раз проводить секвестр. Построив бюджет на нереалистичном прогнозе, правительство заложило мину замедленного действия.

Если ничего не делать, то не будет ни успехов, ни провалов. Вот и экономика Украины в 2020-м просто плыла по течению, как бревно, пущенное по реке. Никаких действий, которые бы амортизировали кризис, правительство не предпринимало, поэтому экономика саморегулировалась и пришла в точку равновесия на более низком уровне развития: произошло снижение роста ВВП на 6%, и в этой точке мы доковыляли до конца года.

Читайте такжеНа волосок от гибели: станет ли 2021-й лебединой песней Зеленского и РадыПлюс за счет того, что государство практически никому не помогало преодолевать кризис, не выделяло деньги и не инвестировало в экономику, то и платежеспособность населения оставалась на минимальном уровне. В итоге, бизнес тоже сократил инвестиционную активность. Это, в свою очередь, привело к росту инфляции и курса гривны по отношению к иностранным валютам.

По большому счету, стабильность финансовой системы объясняется ровно тем же. Раньше предприятия впадали в кризис, брали кредит в банках, банки теряли деньги, вкладчики паниковали, вследствие чего разгорался финансовый кризис. Сейчас банки практически никого не кредитовали, за счет чего сумели аккумулировать огромный ресурс, порядка 150 млрд грн. Потому-то на банках кризис 2020-го никак не отразился, наоборот, они заработали сверхдоходы на ОВГЗ.

Надежда Майная, Анастасия Кучкина