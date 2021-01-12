Ковид, кризис и придурь властей: что будет с гривней в 2021 году

Экономисты прогнозируют, что в 2021 году власти будет непросто удержать гривну в рамках курса, заложенного в бюджет / УНИАН

Гривна в новом году неминуемо продолжит обесцениваться, поскольку даже в госбюджет на 2021 году украинская власть заложила курс 29,1 гривен за доллар. Однако и в таких рамках курсу будет удержаться непросто.

Дальнейшая девальвация будет обусловлена не только бестолковыми действиями власти в экономической сфере, колоссальными потерями из-за локдауна и пандемии коронавируса, но и общемировыми процессами.

Экономисты рассказали Главреду, какие факторы будут подталкивать гривну к падению, насколько существенно может провалиться наша нацвалюта, а также с какими более серьезными проблемами в экономике в дальнейшем может столкнуться Украина.

Олег Соскин Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

Без новых заимствований украинское правительство не может удерживать курс гривны в рамках экономической политики, которую проводит Кабмин, и монетарной политики, которую проводит НБУ. У государства просто нет средств для этого. Ведь в 2021-ом Украина должна будет вернуть, как минимум, 25 млрд дол долгов. Тем более, доходная часть бюджета-2020 провалена, а это значит, что под гривной нет никакой "подушки".

К тому же, в 2020 году объем налички был увеличен почти на 25%, а, значит, в 2021-ом, когда придется возвращать долги, сработает инфляционный маховик. При этом ОВГЗ выпускаются просто под безумные проценты – это ограбление народа. Таким образом, попросту нет объективной основы для стабильности гривны. Она может обвалиться неожиданно и глубоко.

Гривны напечатано много. Роста ВВП – нет. Золотовалютные запасы сокращаются. Заимствования размещаются под очень высокий процент, обслуживать их уже не представляется возможным. Сбор денег с населения уже достиг предела. При этом власть собственными руками уничтожает средний и малый бизнес в Украине. Вскоре начнется банкротство городов. В Пенсионном фонде денег не хватает, и эту дыру приходится закрывать, беря средства из госбюджета. Как видим, есть все предпосылки, чтобы в феврале-марте курс гривны обвалился. Потому не может быть и речи, что курс удастся удержать на том уровне, который заложен в бюджет-2021 – 29,1 гривен за доллар.

Читайте такжеК катастрофе всё готово: в 2021 году Украину ждут банкротства, безработица и бунтыК тому же, на украинские проблемы накладывается и ситуация в мире, ведь обвал идет не только у нас в стране, а повсюду. Мировая экономика погружается в пучину. Совокупный внешний долг Украины – корпоративный, банковский и государственный – превышает 121 млрд долларов, а это даже больше, чем ВВП Украины. На фоне всеобщего падения Украине, которая является одним из самых отсталых государств, страной-лузером, будет просто нереально удержать свою нацвалюту. Тем более, вероятнее всего, сотрудничества с МВФ не будет, а, значит, не будет кредитов и от других институций и государств. Мы можем рассчитывать только на минимальные суммы помощи извне, которые могут поддержать нас буквально месяц, не более.

Виктор Суслов Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины

Курс гривны зависит не только от политики украинского правительства и НБУ, но и от внешних факторов, прежде всего, от современного кризисного состояния мировой экономики. Из-за многотриллионной дополнительной эмиссии доллара и евро в целях стимулирования экономики эти валюты стремительно обесцениваются. На этом фоне гривна девальвирует не так быстро или не девальвирует вообще.

Темпы инфляции в 2021 году будут только ускоряться, потому что значительная часть ее является следствием девальвации мировых валют, т.е. это импортированная инфляция из-за обесценивания доллара и евро и соответствующего роста цен товаров и услуг за границей. Это – импортированная инфляция. Она дополняется внутренней украинской инфляцией вследствие монополизма в украинской экономике, административного роста цен на энергоносители, особенностей монетарной политики НБУ.

Также есть факторы, которые замедляют девальвацию гривны, однако ее удерживание – искусственно. Речь идет о политике НБУ, который в 2019 году проводил глубоко ошибочную политику повышения курса гривны с целью обогащения определенных людей в украинском руководстве, главным образом за счет операций с ОГВЗ. Но заметили это и нерезиденты, и, в итоге, весной 2020 года у нас был максимум вложений средств нерезидентов в украинские ценные бумаги – 128 миллиардов гривен. А когда началась девальвация гривны, нерезиденты, опасаясь потерь, начали выходить из украинских ценных бумаг, и от нас "утекло" около 2 млрд дол.

Читайте такжеНа волосок от гибели: станет ли 2021-й лебединой песней Зеленского и РадыВ итоге, средства на обслуживание долгов изымаются из карманов украинского народа.

Впрочем, в период коронакризиса в пользу Украины работают некоторые другие особенности мировой конъюнктуры. Например, в мире цены на сырье не упали, а по некоторым позициям даже выросли. В итоге, платежный баланс у нас выровнялся, а импорт снизился больше, чем экспорт. А из-за локдауна государство сэкономило не менее $5 млрд на поездках граждан за границу.

Ответить, сумеет ли курс удержаться в рамках бюджета-2021 (29,1 гривен за доллар), с точки зрения только экономики, сложно, поскольку вопрос лежит в политической плоскости. Ведь в то время, как МВФ не предоставлял Украине кредиты, Евросоюз выдал нам кредит в размере 600 млн евро. Это была демонстрация политической поддержки Украины со стороны Евросоюза. Если нам будут предоставлены и другие дополнительные кредиты ЕС, даже после завершения программы сотрудничества с МВФ, выполнение запланированных параметров по курсу может быть сохранено.

Владимир Лановой Президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук

Доходная часть бюджета-2020 выполнена не будет, а потому дефицит по итогам года будет значительно больше запланированного (250 млрд грн). Чтобы профинансировать этот дефицит, государство будет вынуждено прибегнуть к новым заимствованиям. Однако пока не заметно, чтобы зарубежные кредиторы рвались кредитовать Украину. А раз так, значит, придется находить деньги на внутреннем рынке.

Это, в свою очередь, говорит о том, что у банков снова не будет денег, и они не смогут кредитовать, то есть наши хозяйства, промышленные и другие отрасли будут приходить в упадок. На этом фоне НБУ будет вынужден печатать дополнительную гривну, чтобы давать деньги коммерческим банкам, дабы те могли скупать ОВГЗ для погашения дефицита бюджета. То есть будет иметь место скрытая эмиссия гривны для кредитования банков.

Читайте такжеСпасение утопающих: кто будет решать судьбу Украины в 2021 годуВ результате всего этого, скорее всего, мы получим большую инфляцию – не 10%, а 12-14%. Также гривна, вероятно, девальвирует, если не будет валютных поступления из-за рубежа. Cтране с таким дефицитом бюджета, от которого был в шоке даже МВФ, выдавать новые кредиты нет смысла. Так что в 2021 году стоит ожидать роста инфляции и, возможно, девальвации нашей нацвалюты до более 30 гривен за доллар. Процентные ставки будут очень высоки, плачевная ситуация будет в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других отраслях.

Андрей Новак Глава Комитета экономистов Украины

В 2021 году гривну ждет дальнейшее обесценивание – правительство само заложило такое развитие событий, рассчитав бюджет-2021, исходя из курса 29,1 гривен за доллар. Это – плохой сигнал всем игрокам и на внутреннем, и на внешнем рынке. Он говорит о том, что в новом году украинская экономика будет оставаться кризисной.

Пока что стоит готовиться к курсу, заложенному в бюджете, а в дальнейшем всё будет зависеть от эпидемической ситуации в Украине и в мире. Если жесткий карантин в Украине затянется на несколько месяцев, то мы можем не удержаться в рамках, заложенного в бюджет курса, и ситуация будет намного хуже.

Курс гривны также зависит от нашего экспорта, а его структура сегодня претерпевает большие изменения из-за ограничений в связи с пандемией. Цены на ресурсы и курсы валют меняются в очень широком диапазоне, потому сложно спрогнозировать даже такие вещи, как дальнейшую стоимость одного барреля нефти, сколько будут стоить газ и электроэнергия, металл и зерно. А от цен на наши экспортные товары будет зависеть и возможность правительства удерживать девальвацию гривны.

Читайте такжеПлан России и объятия Турции: что ждет Донбасс в 2021 годуВ 2020 году были все условия для сохранения стабильного курса гривны: в карантин наш экспорт упал на 7,5%, но еще больше упал импорт – на 15%. Таким образом, имея баланс внешней торговли, а также кредиты и валютные вливания от зарубежных партнеров, можно было спокойно обеспечивать стабильность курса гривны. Но курсовая политика властей нацелена на девальвацию, которая и произошла. Если в 2021 году к этому добавится еще и неблагоприятная конъюнктура на наш экспорт, а ситуация в целом негативно скажется на торговом балансе, тогда можно ожидать более глубокой девальвации, нежели до 29,1 гривен за доллар.

Тарас Загородний Политический и экономический эксперт

В 2021 году курс нашей нацвалюты будет колебаться в коридоре 27-29 гривен за доллар. То есть всё будет в рамках тех показателей, которые заложены в бюджет на следующий год.

Никаких шоков вроде тех, что были в 2014 году, в 2021-ом я не прогнозирую. На курс гривны больше всего будет влиять приток либо отток спекулятивных денег, которые приходят в страну посредством операций с ОВГЗ.

Также курс гривны во многом зависит от нашего экспорта, однако оснований ожидать обрушения наших экспортных рынков – нет. Потому никаких неожиданный изменений курса не предвидится.