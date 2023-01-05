Черный год для Путина, война на территории РФ и смута: что ждет Россию в 2023 году

России не удастся выиграть войну. А поскольку россияне тяжело переживают военные поражения, 2023 год не обещает им ничего хорошего.

В 2023 году Россию ожидают серьезные социальные потрясения, убеждены эксперты / Главред

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия неоднократно доказала всему миру, что ее военная мощь оказалась враньем и мифом. Помимо этого она загнала себя в шоры санкций и полнейшую изоляцию. И российское общество, так горячо поддерживающее кровопролитную войну против Украины, теперь расхлебывает все прелести новой жизни и последствия действий Кремля.

На фоне военных поражений ситуация в России накаляется. Причем недовольство нарастает и в российском обществе, и среди российских элит, и уже в нынешнем году оно грозит российскому руководству взрывом. Впрочем, Путина это, похоже, не останавливает, и он все больше закручивает гайки, объявляя новые волны мобилизации и отправляя все больше россиян на убой - воевать в Украине.

Эксперты поделились с Главредом прогнозами о том, как долго армия Путина сможет вести войну, сможет ли Россия найти союзников в 2023 году и получить военную поддержку, как на позициях путинского режима отразятся поражения на фронте, и что ждет самого Путина и его ближайшее окружение.

Олег Соскин Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

У Путина и России на 2023 год вырисовывается очень плохая перспектива. 200-тысячное российское войско, которое 24 февраля вторглось в Украину, было перебито за девять месяцев. Потому Путин собрал вторую армию – 318 тысяч мобилизованных и 120 тысяч срочников. При этом россияне не возмутились и, как бараны, молча пошли на убой. ВСУ за день на фронте уничтожает как минимум 300 российских солдат, а раненных в три раза больше. Получается, в день до тысячи россиян уходят в небытие. Такими темпами за зиму при такой интенсивности боев в этой "мясорубке" будет уничтожено 100 тысяч из 300 тысяч российских солдат. И уже через полгода у Путина от второй набранной армии ничего не останется.

При этом в России падает экономика, ведь все эти люди были в народном хозяйстве, плюс несколько миллионов россиян уехало из страны. В РФ происходит обвал денежной системы. Даже нефть Путин сегодня вынужден продавать за 40 с небольшим долларов за баррель, то есть почти по себестоимости. Таким образом, длительный период Россия выдержать эту войну не сможет.

А если учесть еще и то, что "Большая семерка" назвала Путина и Лукашенко военными преступниками, для Путина складывается ситуация, как в фильме – "или я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору", то есть он или выиграет войну, или ему конец. Потому Путин не может остановиться в Украине. А, значит, ему нужно расширить военные действия, чтобы война началась где-нибудь еще, например, чтобы Северная Корея напала на Южную, или чтобы началась тихоокеанская война.

Путину придется проводить новую мобилизацию уже в марте, чтобы набрать, как минимум, полмиллиона человек. А это может привести к внутренним столкновениям в России.

Россия не может достичь успеха на фронте, Путин не может уничтожить украинскую армию, но может уничтожить украинскую экономику и наши города. Однако тут возникает парадокс: каждый российский удар по украинским городам лишь поднимает градус украинской люти.

В таких условиях война должна переброситься на территорию России, и, думаю, после декабрьских ракетных ударов РФ это случится. У Украины не останется другого выхода, кроме как перенести войну на территорию РФ, Беларуси и Крыма. А если начнется война на территории России и Беларуси, в нее также вскоре втянутся Польша, Литва и другие страны.

Игорь Эйдман Российский социолог, публицист, автор книг

Вероятность того, что в 2023 году Украина победит в этой войне (или, по крайней мере, переломит ее ход в свою пользу), достаточно велика. Наблюдая за событиями прошлого года, можно сделать вывод, что усилия Путина по захвату Украины, наращиванию вооруженных сил там и усиление агрессивных действий не привели к тем результатам, на которые надеялось российское руководство. В ходе войны видно, что время работает на Украину и наступательный потенциал России тает, а, соответственно, украинская армия и украинское государство усиливаются. Уверен, что эта тенденция сохранится и в будущем году.

Год – это довольно большой срок для такой напряженной войны. И, думаю, за этот год путинская Россия потерпит поражение, после чего мир в Украине станет реальностью. Вероятность этого сценария – 70%. С вероятностью 20% война продолжится, и 10% – что произойдет эскалация конфликта с возможным применением ядерного оружия, в который будет втянуто НАТО. Однако, даже если процесс затянется, то в следующем году он закончится тем же - победой Украины. Я в этом уверен, потому что все понты россиян и их рассказы о "второй армии мира", невероятном сверхоружии и военных технологиях оказались чистым блефом. Российская армия проигрывает и может держаться только экстенсивными методами – бросая в топку войны все больше и больше ресурсов (которые, кстати, не безграничны).

Кроме того, западные санкции усиливаются и наиболее серьезные из них, в отношении нефти и газа, только вступают в силу. И, лишившись экономической базы, нефтедолларов, я не представляю, как Россия сможет финансировать войну. Ведь Россия кормилась с доходов от продажи энергоносителей еще со времен Брежнева, а сейчас все это разрушено. И это еще одна причина, которая дает мне уверенно говорить о вероятности краха путинского режима и его проигрыша в войне в этом году.

Сейчас не времена XIX или XX века, когда Россия часто воевала, забрасывая врага трупами. В век технологий побеждают не людские массы. Числом выиграть эту войну и по привычке завалить Украину телами России не удастся. Кроме того, терпение россиян велико, но оно не беспредельно. Новую волну мобилизации россияне ждут с тихим ужасом. Если она начнется, это будет сильнейшим ударом по ситуации в российском обществе. Во-первых, все больше людей будут пытаться пассивно от этого уклониться, убегать из страны, а в случае дальнейшего проигрыша пассивное сопротивление может перейти в активную фазу. Ведь уже сейчас происходит определенный раскол элит – люди Пригожина откровенно оскорбляют министерство обороны и т.д.. А в условиях раскола элит недовольство в обществе может проявляться более свободно, и некоторые из силовых субъектов могут поставить на то, чтобы разгонять недовольство властью ради победы над своими конкурентами внутри этой власти.

Так что вся эта ситуация продолжит осложняться, что может привести к новой русской смуте – войне "всех против всех", когда удельные князья вроде Пригожина, Кадырова или Суровикина начнут воевать друг с другом.

Сам Путин от власти не отойдет, но я надеюсь, что неудачи российской армии, экономики, которые будут нарастать в 2023 году, приведут к тому, что его отстранят от власти собственные приближенные. Или даже устранят его физически – это вполне вероятно. Большую роль в этом могут сыграть США и западный мир, которые над этим работают. Ведь они понимают, что при Путине никакого мира не будет и существует экзистенциальная угроза человечеству.

Владимир Огрызко Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины

2023 год для России будет довольно турбулентным. У цивилизованного мира не будет особого желания общаться с Россией, путинским режимом и самим Путиным, как нет его и сейчас. Но на Западе могут найтись люди, которые будут продолжать искать в глазах Путина что-то особенное. Однако общая тенденция понятна: в цивилизованном мире у Путина шансов нет.

Исходя из оценок украинских и зарубежных военных экспертов, можно предположить, что 2023 год для Украины будет позитивным, и вся территория Украины, включая Крым и Донбасс, будет освобождена от российских оккупантов.

Все это не замедлит сказаться на внутриполитической ситуации в России. Режим Путина переживет землетрясение с серьезными для него последствиями, если вообще переживет. Ведь Россией не может управлять царь, который проигрывает. Тем более, когда степень истерии, которую он организовал через свои СМИ, достигла апогея в российском обществе.

Царь, обещавший победу за три дня, захват всей Украины и ее присоединение к России в качестве очередного федерального округа, в глазах одурманенного народа становится ненастоящим. А это значит, что ему начнут искать замену. Это будет усилено другим фактором, который также будет влиять на настроения населения за поребриком. Ожидается, что именно в конце весны российская экономика начнет ковылять на обе ноги. Потому что доходы, которые она получала от ключевых статей – продажи нефти и газа – резко уменьшатся. Это, в свою очередь, будет означать и уменьшение возможностей для содержания социальной сферы, потому что в России в первую очередь будут обеспечивать силовой блок, а не людей, которые находятся на низком уровне экономической защищенности и достатка.

Если все эти факторы сойдутся в одной точке, это может привести к серьезным внутренним потрясениям в РФ. А поскольку мы понимаем, что РФ – не моноэтническая страна, и там живут представители 180 наций и народностей (по разным оценкам), то можно себе представить, что даже несущественный повод может вызвать серьезные внутриполитические катаклизмы.

Мы должны максимально способствовать этому на всех фронтах. Дипломатическом – объясняя Западу, что Россия для него является угрозой, а не партнером. Экономическом – ужесточая санкции против РФ, которые бы охватывали как можно больше отраслей российской экономики и людей, виновных в российской агрессии. А также работая с представителями тех народов РФ, которые до сих пор остаются колониальными. Мы должны объяснять западным партнерам, что нет разницы между условными португальцами или адыгейцами в их праве иметь независимые государства, если так решит тот или иной русский народ, лишенный этого права московскими завоеваниями, репрессиями и колониализмом.

И как только все эти национальные образования почувствуют, что московский центр прекращает реально управлять ими, а эта связь между Москвой как метрополией и ее колониями в РФ будет ослабевать, тогда мы можем ожидать, что парад суверенитетов на внутрироссийском уровне завершится тем, что какие-то части нынешней Российской империи от нее отвалятся. Дальше ими управлять будет практически невозможно, поэтому если этот процесс и начнется с чего-то маленького, то, возможно, остановить его уже не удастся никому.

Геннадий Гудков Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ

Оптимистический прогноз на 2023 год для России очень простой – военная победа Украины, деоккупация ее территорий полностью или с некоторыми исключениями, заключение мира с Россией при помощи западной коалиции и на ее условиях. А дальше уже мир додавливает путинский режим, чтобы тот исчез с политической карты цивилизации. Могут быть различные варианты этого сценария, но суть такая.

Второй сценарий ближе к разумному пессимизму и состоит в том, что Путин продолжит мобилизовать людей, осуществлять их подготовку и бросать в бой вновь набранных солдат, военно-промышленный комплекс (ВПК) удастся запустить для более-менее масштабного производства оружия, война превратится в позиционную и будет сводиться к артиллерийским дуэлям и локальным контратакам.

То есть война не закончится в 2023-м и перенесется на 2024 год. При этом продолжится истощение ресурсов России, а жизнь в Украине будет представлять из себя ожидание чего-то драматического.

Впрочем, существует и совсем плохой сценарий, предполагающий, что Путин все-таки решится на применение ядерного оружия.

Путин будет одержим жаждой реванша. Он будет понимать, что только закручивание гаек и превращение страны в осажденную крепость, выпускающую оружие в бешеных количествах и готовящуюся к новой войне, будет единственным способом сохранения власти. Я не уверен, что и в этом сценарии ему удастся ее удержать, но тем не менее такой шанс ему может представиться.

Поэтому, конечно, война не закончится только подписанием мирного договора и деоккупацией территорий. Может, какая-то их часть останется за Путиным на период 2023 года и дальше будут политические переговоры.

Путин сейчас пытается запустить ВПК, но сталкивается с большими проблемами, в том числе, с кадровой - инженерные и конструкторские кадры физически устарели. Тем не менее, ему удалось запустить работу ряда достаточно больших предприятий оборонной промышленности чуть ли не в круглосуточном режиме, по 16 часов. Конечно, какую-то часть боеприпасов они сумеют выпустить, произвести ремонтные работы, выпустить то, что попроще – новые орудия, минометы. Сложную технику (танки, боевые машины со всеми системами защиты) выпускать долго и очень сложно поставить на поток.

Производство какого-то количества простого оружия, которое, хоть и не с первого снаряда и не с первой мины, тоже стреляет и убивает, РФ еще может наладить, но производство более сложного - нет. В современном и мощном оружии преимущество будет у Украины и ВСУ. Потому я и думаю, что в ближайшее время украинская армия будет переходить в наступление и оттеснять российские оккупационные войска.

С каждым успехом ВСУ путинский режим будет слабеть, и в России начнутся внутренние процессы: раздрай, раскол, грызня кланов. Боюсь, что быстро правящий режим в России не рухнет, но полное военное поражение для Путина будет означать как минимум откат к границам 23 февраля или еще дальше. Для него это будет означать старт коллапса его режима, и тогда он потеряет какие-либо возможности контролировать свое окружение и страну.

Режим Путина падет, в этом нет никаких сомнений. А вот сценарии его падения могут быть разными. Самый спокойный – это внутриэлитный переворот с гарантиями личной безопасности и переходным периодом. Но мы не можем замыкаться только на нем и ждать. Если этот сценарий не будет реализован, значит, пусть все идут ко дну - это их выбор. Тут никто никого уговаривать не будет.