Штрафы за батареи на балконах и магниты на счетчиках: в Украине создают новую "кормушку"

В Украине собираются возродить орган по контролю за услугами ЖКХ / УНИАН

На днях в Украине объявили о планах по созданию государственной жилищно-коммунальной инспекции. На деле новая служба станет фактически реинкарнацией упраздненной Госжилкоминспекции времен премьерства Николая Азарова.

Эксперты, опрошенные Главредом, считают, что инспекция по контролю за предоставлением услуг ЖКХ нужна, но в нынешнем виде она рискует превратиться не в орган защиты, а в очередную госструктуру по выбиванию штрафов с украинцев.

Внеплановые проверки и штрафы за нарушения

Как объяснил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, новая инспекция должна выступить арбитром в отношениях потребителя с исполнителями услуг. Создать новый орган планируют после того, как парламент проголосует за два законопроекта - №4403 и 4404, внесенных в Раду в ноябре минувшего года.

Один из законопроектов, №4403, описывает механизм и функции новой структуры. Там указывается, что в компетенцию Госжилкоминспекции и ее территориальных органов будет входить контроль качества услуг по водо-, тепло- и газоснабжению, обслуживанию жилого фонда и инженерных систем, благоустройству территорий и вывозу бытовых отходов.

Инспекция будет иметь право на внеплановые проверки коммунальщиков. Основанием для них будут считаться:

решения Кабмина и органов местного самоуправления;

обращения депутатов и правоохранителей;

решения суда;

письменные обращения юридических и физических лиц;

возникновение аварийных ситуаций на объектах.

Провести такую проверку Госкомжилинспекиця будет обязана в течение 15 дней.

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Согласно второму законопроекту, №4404, у сотрудников Госжилкоммунинспекции появится право выписывать предписания и накладывать штрафы как на должностных лиц, так и на рядовых граждан.

КоАП (Кодекс об административных правонарушениях) предлагают дополнить несколькими статьями:

За невыполнение предписания инспектора - штраф от 2550 до 3400 гривен;

За недопуск инспектора для проверки - штраф от 3400 до 5100 гривен;

За уклонение от подписания договора о вывозе бытовых отходов – штраф от 510 до 850 гривен;

За нарушение пользования и содержания жилых домов и общежитий и придомовых территорий, незаконное переоборудование и перепланировку домов, жилых и нежилых помещений и внутридомовых систем – штраф от 510 до 850 гривен;

За нарушение правил включения/отключения объектов к сетям централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения и отопления – штраф от 1700 до 3400 гривен.

За повреждение (разрушение или порчу) систем водо- и теплоснабжения и нарушения условий их эксплуатации – штраф от 340 до 850 гривен.

Очередная "кормушка"

Отметим, что до 2011 года в Украине уже существовала Госжилкоминспекция, которую ликвидировали решением правительства Николая Азарова, после чего ее полномочия перебрала на себя Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ), у которой тоже год спустя, в 2012 году, отобрали полномочия по контролю в сфере ЖКХ.

Нынешняя ее версия, к слову, еще и рискует обойтись налоплательщикам в копеечку, ведь по оценкам депутатов, на содержание и выполнение функций новым органом потребуется около 43,3 млн грн в год из госбюджета, из которых 36,8 млн грн - зарплата.

Нардеп Батькивщины и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко , пояснил Главреду, почему выступил основным автором законопроектов.

"Сферы ЖКХ касается множество подзаконных актов, из-за чего возникает масса претензий потребителей и поставщиков услуг друг к другу, которые часто не получается разрешить самостоятельно, без вмешательства государства. В связи с тем, что происходит сейчас в сфере ЖКХ, потребители скоро сами захотят проверить, поставил ли себе сосед магнит на счетчик воды, или перепланировал незаконно свою систему теплоснабжения, из-за чего в одной квартире жарко, а в остальных – нет. Потому Госжилкоминспекция должна помогать потребителю защищать свои законные права и интересы, но и наказывать тех, кто эти закон и интересы других потребителей нарушает", - сказал Кучеренко.

И добавил, что на данный момент нет точной даты, когда проекты будут рассматривать парламентарии в сессионном зале.

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Вместо инспекции - симулякр

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отмечает, что Украине на самом деле нужна структура, которая бы регулировала многомиллиардный рынок услуг ЖКХ:

"В Украине постоянно возникают проблемы с незаконно созданными ОСМД, незаконно начисленными тарифами, сломанными счетчиками, потому необходимость работы такой службы действительно существует. Тем более, что сейчас проверки ЖКХ возложены на Госпродпотребслужбу, которая, мало ими занимается, так как ей подчиняется ряд других сфер. И потому фактически ей некогда проводить проверки действий монополистов".

В свою очередь, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко соглашается, что Украине нужна инспекция ЖКХ, но отмечает, что она не должна перебирать на себя функции других органов. Например, уже существующего НКРЭКУ, который уже задуман под контроль тарифов, но на деле является лоббистской структурой, которая защищает не права потребителей, а монополий.

"Инспекция, безусловно, нужна. Но суть инспекции - это контроль качества услуг ЖКХ, то есть всего того, что получает потребитель после того, как тарифы сформированы. Безусловно, она должна иметь право на контроль тарифов, если, например, потребителям их завышают, так как потребителям некуда с этими жалобами обратиться и некуда уйти от недобросовестного поставщика услуг. Но в том виде, что предлагается законом - это не инспекция, а симулякр", - считает Скубченко.

Эксперт добавляет, что в нынешнем виде инспекция может стать еще одной "кормушкой".

"Инспекция по наказанию потребителей - это абсурд. В данном случае, в Раде хотят, чтобы инспекция из адвоката потребителя превратилась в прокурора и карала своего подзащитного. То есть, чтобы она превратилась в еще один карательный орган в интересах монополий", - резюмировал эксперт.