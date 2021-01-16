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Исчезновение старшей школы в Украине: что и когда изменится

Анастасия Кучкина

журналист

16 января 2021, 09:15

Украинские старшеклассники уже в 2027 году вместо 10-11 классов пойдут в лицеи. Это связано с трансформацией школ, которая запланирована в рамках реформы образования.

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В Украине готовится трансформация старшей школы по западному образцу

Год назад, 16 января 2020 года, парламент принял закон "О полном общем среднем образовании", в соответствии с которым украинским школам, в продолжение начатой ранее реформы образования, предстоит трансформация. А именно – их разделение на начальные, базовые средние и профильные. Нововведения не на шутку напугали родителей и учителей школ, так как многие восприняли реформу старшей школы не только как полный отказ от поступления детей в 10-11 классы, причем якобы уже с сентября текущего года, но и как скорое сокращение количества школ в Украине. Каких изменений стоит ожидать в этом году – разбирался Главред.

Что подразумевает реформа

На днях СМИ, ссылаясь на перспективный план развития сети учреждений общего среднего образования одного из районов Киева, сообщили об отказе от приема школьников в 10 и 11 классы уже с сентября 2021 года в связи с очередным этапом трансформации системы образования.

Согласно этому документу, из более чем 60 существующих в этом районе школ I, II и III ступеней, где обучались дети с 1-го до 11-го классов, среднее образование можно будет получить только в 15 из них, то есть, в одной-двух школах каждого микрорайона.

Дело в том, что реформа образования, она же – Новая украинская школа (НУШ), начатая четыре года назад правительством Гройсмана, подразумевает собой переход украинских школ на западную модель обучения.

То есть, школы по окончании реформирования, будут поделены на три группы:

  • начальные, в которых дети будут учиться четыре года;
  • базовые средние (гимназии), рассчитаны на пять лет;
  • профильные средние, которые будут иметь статус лицеев академической и профессиональной направленности. В них дети будут учиться два или три года 11-летней или 12-летней школы соответственно.

В профессиональные лицеи планируется переформатировать действующие училища - там можно будет получить среднее образование и профессию, о чем будут выдаваться сертификаты государственного образца.

Академические лицеи предназначены для тех, кто планирует поступать в вузы. Здесь ученики в 10 классе смогут выбирать себе профиль - гуманитарный, математический, художественный, спортивный и т. д., и, либо учиться по этому профилю до 12 класса в рамках НУШ или же, по желанию, сменить профиль снова после 10-го класса.

Читайте такжеУчеников ждет "сюрприз": в Украине исчезнет старшая школаПри этом начальная и средняя школа могут находиться, как и ранее, в одних помещениях школ, ближайших к дому ученика. А вот лицеи будут находиться отдельно. То есть ученик, отучившись 9 классов, должен будет идти учиться в старшие классы в ближайший к дому лицей, сдав при выпуске из 9-го класса государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания.

Школы закрывать не будут

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат Наталья Пипа в комментарии Главреду подтвердила, что на уровне местных властей действительно существуют перспективные пошаговые планы развития сетей учреждений среднего образования, подразумевающие распределения городских школ на начальные, средние и лицеи. Но, ввиду карантина и смены руководства министерства образования, все сроки по их внедрению этих планов сдвинулись на неопределенный срок, поскольку они еще даже не утверждены.

"Изначально планировалось так, что дети из средней школы должны были поступать в лицеи – академические или профессионально-технические, в 2027 году. Ни о каком сокращении количества школ речи не идет. Так как в Украине нет лицеев в достаточном количестве, в них будут переформатировать уже существующие училища", - отметила Наталья Пипа.

По ее словам, не идет пока речь и о массовом отказе от набора старшеклассников в 10 и 11 классы, так как полноценными лицеями, в соответствии с законодательством, поначалу планируют делать только так называемые санаторные школы. На них, как утверждает Пипа, будут откатывать переход на лицеи в качестве пилотного проекта.

"Санаторные школы были созданы еще в советское время, и туда направляли детей с заболеваниями сердца, опорно-двигательного аппарата и легких, родители которых работали на производстве и не имели времени на уход за детьми. Сейчас в санаторные школы зачастую устраиваются по купленным справкам, так как это школы полного дня и с улучшенным питанием, где часто, помимо небольшого процента детей, действительно нуждающихся в лечении, учатся дети из состоятельных семей. Таких школ в Украине - 66 и в этом году подразумевался отказ в них от набора первых классов, чтобы эти санаторные школы стали лицеями к 2023 году. Но и сейчас глава МОН, Сергей Шкарлет, тормозит эту реформу, соответственно, сроки могут сдвинуться и на более поздний срок", - отметила Наталья Пипа.

Читайте такжеЖесткий карантин в Украине: в Минобразования раскрыли планы по работе школ"Речь не идет ни о сокращении, ни о закрытии школ – все делается в рамках соответствия закону об общем среднем образовании. Его нормы предусматривают, что могут существовать отдельные начальные школы, - начальные, гимназии, заведения дошкольного образования и лицеи. Начальная школа может иметь в своем составе дошкольное подразделение, гимназия – начальную и дошкольную, а лицей – только гимназию. При этом школы, образовательная деятельность которых проводится в рамках международных соглашений Украины и других государств, могут сохранить одновременно все эти звенья", - уточнил директор технологического лицея №141 "ОРТ" Киева Юрий Киньков.

При этом эксперт направления "Образование" Украинского института будущего Николай Скиба, обращает внимание на то, что даже в действующих лицеях до сих пор хромая учебная база и потому не везде есть возможности для обеспечения обучения школьников узкого профиля. Однако здесь все будет зависеть от самих школ и того, насколько их руководство и педагогические составы готовы к изменениям.

"Это объяснимо тем, что ранее не было жестких требований к программе, чтобы улучшать базу. Для этого, прежде всего, нужна воля основателей лицеев, что активно наблюдается в частных учебных заведениях. Но ресурсы на это всегда можно найти при желании", - сказал Скиба.

Скиба школьная программа среднее образование новости Украины
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