Желтые, красные и даже зеленые: что означает цвет номеров в Украине

Все привыкли видеть белые номера, но есть и другие.

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Что означает цвет номеров в Украине / Коллаж Главред, фото: socportal.info, avtonomerochek.com.ua

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Почему номера в Украине разных цветов

Что они означают

В Украине номерные знаки разных цветов имеют строгое назначение и определяют категорию автомобиля, его назначение и даже особые условия использования.

Главред разбирался, что означают желтые, красные и зеленые номера на авто и почему у некоторых машин в Украине они отличаются от стандартных белых.

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Что означают желтые номера на авто?

Желтые номера предназначены для пассажирских автомобилей с лицензией на перевозки. Они выдаются транспортным средствам, зарегистрированным с 1997 года, и имеют пятизначный или шестизначный формат с буквенным кодом региона (например, АА 1234 АА), пишет Держзнак.

Эти знаки изготавливаются из алюминиевых пластин и покрыты светоотражающим желтым фоном с голограммами.

Как расшифровываются номера Украины? Первая пара букв как раз и обозначает код региона, к которому приписано транспортное средство. Вторая пара букв, которая завершает надпись на табличке – это серия номера, которая позволяет расширить в будущем количество регистраций. При этом используются только те буквы украинской кириллицы, которые имеют аналоги в латинском алфавите – якобы по причине того, чтобы машина могла без проблем выезжать за границу. Таких букв в украинском алфавите всего двенадцать: А, В, Е, I, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х.

Размер знаков стандартизирован: 520х112 мм, толщина пластины — 1 мм. Самостоятельно менять цвет номерного знака на белый или любой другой запрещено, так как каждый цвет имеет строгие правила использования и регистрации.

Почему у некоторых машин желтые номера?

Желтые номера применяются для автомобилей, использующихся для пассажирских перевозок на основании специальной лицензии. Они помогают выделить машины, занятые в таксомоторных и автобусных перевозках, и упростить контроль за их деятельностью.

Что означают красные номера на авто?

Красные номера, которые еще называют транзитными, выдаются на временной основе. Такие знаки применяются при транспортировке автомобилей, а также в случаях, когда автомобиль еще не прошел окончательную регистрацию, говорится на портале Госномер.

Красные номера действительны до определенной даты, указанной на самом знаке, после которой их обязательно нужно заменить на постоянные. Просроченные красные номера использовать запрещено — это чревато штрафами от дорожной полиции.

Что означают зеленые номера на авто?

Зеленые номера в Украине появились в 2015 году и предназначены для автомобилей, используемых волонтерами и батальонами в районах проведения антитеррористических операций. Они имеют темно-зеленый оттенок и помогают выделить спецтранспорт, использующийся в особых условиях.

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