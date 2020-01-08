З Днем ангела Марії – картинки та привітання з Марією

Найкращі вітання з іменинами Марії підібрав Главред на її свято 8 січня.
Привітання з Днем ангела Марії отримують 8 січня – перший раз за цей рік. Це свято Собор Пресвятої Богородиці. А також іменини Марії за церковним календарем, встановлений на честь преподобної новомученіци Марії Лактіоновій, зарахованою до лику святих у 2001 році.
Ім’я Марія має давньоєврейське походження й означає воно "улюблена, гірка, вперта". Воно вельми популярне у слов'янок.
Це дівчата з твердим характером, які вміють постояти за себе – й водночас дуже ласкаві та добрі.
Таке ім'я відмінно підійде Тельцю, Скорпіону, Діві чи Рибі.
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Іменини Марії за церковним календарем
Маші відзначають свої іменини:
- 8 січня, 12 січня, 31 січня,
- 8 лютого, 19 лютого, 25 лютого,
- 2 березня, 20 березня,
- 2 квітня, 14 квітня, 17 квітня, 21 квітня, 25 квітня,
- 10 травня, 17 травня,
- 5 червня, 11 червня, 15 червня, 17 червня, 20 червня, 22 червня, 24 червня, 25 червня,
- 17 липня, 25 липня,
- 4 серпня, 18 серпня, 22 серпня, 24 серпня,
- 8 вересня, 21 вересня, 28 вересня,
- 2 жовтня, 11 жовтня, 21 жовтня,
- 11 листопада,
- 15 грудня.
Красиві привітання з Днем ангела Марії в прозі
Маріє, вітаю з святом! Хочу подарувати тобі світлі побажання, моя хороша: нехай тебе оточують тільки добрі люди, хай доля завжди підносить тобі тільки приємні сюрпризи, а життя тішить радощами. Щастя тобі, успіхів і любові!
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З Днем ангела, Маріє! Нехай тебе береже ангел, доля дарує лише приємні миті, а Небо – добре життя.
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Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти, в свою чергу, не змушував його за себе червоніти!
Прикольні вітання з іменинами Марії – вірші
Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Марія — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
***
Сьогодні в Твій День Ангела, ми хочемо побажати:
Щоб у житті Твоїм було багато свята,
Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров’я Ти мала на усе життя.
Хай Марія свята піклується про Тебе,
Охороняє від біди, задовільня усі Твої потреби.
Добром наповниться Твоє буття, здійсняться усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають Тобі рідні.
Оригінальні привітання з Марією – короткі
Вітаю тебе, квіточко, з Днем ангела Марії,
Нехай здійсняться твої заповітні мрії,
Всі бажання та надії, найкращі сподівання,
Хай у серденьку твоєму палає кохання!
***
В іменини ми бажаєм
І щодня, й щомиті,
Хай Марії помагає
Ангел-покровитель!
***
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!