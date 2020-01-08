З Днем ангела Марії – картинки та привітання з Марією

Привітання з Днем ангела Марії – в прозі, вірші та листівки шалено привабливі / Фото из открытых источников

Привітання з Днем ангела Марії отримують 8 січня – перший раз за цей рік. Це свято Собор Пресвятої Богородиці. А також іменини Марії за церковним календарем, встановлений на честь преподобної новомученіци Марії Лактіоновій, зарахованою до лику святих у 2001 році.

Ім’я Марія має давньоєврейське походження й означає воно "улюблена, гірка, вперта". Воно вельми популярне у слов'янок.

Це дівчата з твердим характером, які вміють постояти за себе – й водночас дуже ласкаві та добрі.

Таке ім'я відмінно підійде Тельцю, Скорпіону, Діві чи Рибі.

Читайте такжеДень Марии 8 января – что нельзя делать и как поздравлять

Іменини Марії за церковним календарем

Маші відзначають свої іменини:

8 січня, 12 січня, 31 січня,

8 лютого, 19 лютого, 25 лютого,

2 березня, 20 березня,

2 квітня, 14 квітня, 17 квітня, 21 квітня, 25 квітня,

10 травня, 17 травня,

5 червня, 11 червня, 15 червня, 17 червня, 20 червня, 22 червня, 24 червня, 25 червня,

17 липня, 25 липня,

4 серпня, 18 серпня, 22 серпня, 24 серпня,

8 вересня, 21 вересня, 28 вересня,

2 жовтня, 11 жовтня, 21 жовтня,

11 листопада,

15 грудня.

Красиві привітання з Днем ангела Марії в прозі

Маріє, вітаю з святом! Хочу подарувати тобі світлі побажання, моя хороша: нехай тебе оточують тільки добрі люди, хай доля завжди підносить тобі тільки приємні сюрпризи, а життя тішить радощами. Щастя тобі, успіхів і любові!

***

З Днем ангела, Маріє! Нехай тебе береже ангел, доля дарує лише приємні миті, а Небо – добре життя.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти, в свою чергу, не змушував його за себе червоніти!

Прикольні вітання з іменинами Марії – вірші

Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Марія — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

Сьогодні в Твій День Ангела, ми хочемо побажати:

Щоб у житті Твоїм було багато свята,

Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров’я Ти мала на усе життя.

Хай Марія свята піклується про Тебе,

Охороняє від біди, задовільня усі Твої потреби.

Добром наповниться Твоє буття, здійсняться усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають Тобі рідні.

Оригінальні привітання з Марією – короткі

Вітаю тебе, квіточко, з Днем ангела Марії,

Нехай здійсняться твої заповітні мрії,

Всі бажання та надії, найкращі сподівання,

Хай у серденьку твоєму палає кохання!

***

В іменини ми бажаєм

І щодня, й щомиті,

Хай Марії помагає

Ангел-покровитель!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

Картинки з Днем ангела Марії