Привітання з Василем и Днем ангела Василия – открытки и тексты

З Василем – привітання та картинки и как поздравить Василия на праздник 14 января / 1zoom.ru

Свято 14 січня – це не лише Старий Новий рік, а ще й свято Василя – на честь святого Василя Великого. Привітання з Василем – картинки та побажання на словах – отримують усі хлопчики Васі, а також православні, які моляться цьому святому.

Святий Василь – покровитель всіх, чия діяльність пов'язана з освітою. Також святому Василю моляться про добрий врожай, позбавлення від хвороб і сумнівів, просять допомоги у придбанні нового житла і просто поліпшення житлових умов.

То ж привітання з Василем українською мовою та поздравления с Днем ангела Василия – открытки и своими словами – на русском языке підібрав Главред на свято 14 січня.

Читайте также14 января – какой сегодня праздник: Старый Новый год 2020 и Обрезание Господне

Привітання з Василем 2020

Нас послав Святий Василь

засівати в заметіль

й особливий дав наказ,

щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

на кохання - сієм мак,

сієм жито на добро,

а для сміху - ось пшоно,

на здоров'я вам овес,

щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісниx осіб

сієм вам пшеницю-хліб!

Сієм, сієм, засіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

***

Приймай вітання з Василем! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Василя

Прийми привітання!

***

Василю, в іменини ми бажаєм

Щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає

Ангел покровитель!

***

Щиро вітаю Тебе з Днем ангела, Василь! Нехай цей день буде для Тебе справді глибо корадісним і наповненим Божою присутністю!

***

Василь – ім’я царське!

Сьогодні за столом

Відкриємо ми шампанське,

В келихи розіллємо.

Привітаємо ми Василя,

Щоб як цар він жив,

Щоб свої зусилля

В достаток він вложив.

***

Василю, вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш – він разом з тобою радітиме.

День Василия 2020 – поздравления и открытки

Накрывай на стол скорее,

Ведь пришел Васильев день,

Петь колядки, веселиться

Пусть тебе не будет лень.

От души я пожелаю

Мира всей семье твоей,

Стать богаче, здоровее,

Позитивней и мудрей.

Пусть все сбудутся желания,

В доме радость пусть живет

И от счастья непременно

Сердце пусть твое поет.

***

Поздравляю с Васильевым днем. От души хочу пожелать нарядной, веселой, сытной, радостной, доброй, красивой, счастливой и долгой жизни. Пусть на душе всегда будет праздник, пусть в доме будет достаток и уют, пусть в семье царит лад и любовь, пусть этот день выметет со двора всё лихое и наметет всё хорошее.

***

С праздником тебя, Василий,

Поздравляю от души!

Счастья, радости и силы,

Падать духом не спеши!

Улыбнись беде в лицо,

Пусть узнает, кто сильней!

Будь своей судьбы творцом –

Лишь вперед! И не робей!

***

Дорогой Васенька, поздравляю от всей души тебя. Желаю при любых условиях оставаться честным, справедливым и добрым человеком, милым, обаятельным и смелым мужчиной. Желаю тебе, Василий, личного счастья, верной удачи и крепкой любви.

***

Васильев день мы отмечаем,

Приходит Старый Новый год.

Здоровья, счастья и удачи

Пусть он в избытке принесет.

Желаю мира, понимания,

Уюта, радости, тепла,

Пускай сбываются желания,

И будет пусть судьба добра.

Желаю праздник шумно встретить,

Заряд улыбок получить,

Чтоб целый год задорно, ярко,

Богато и успешно жить.

***

Вот и наступил Васильев день! Готовьте колядки в рифму, сумки размером с мешок и вперед по дворам с песнями и шутками! Желаю всем хороших гостинцев, прекрасного настроения, смеха, радости, улыбок и красочных событий! Пусть сказочно яркие впечатления насытят прекрасными историями весь последующий год! Всем добра!