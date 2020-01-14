Привітання з Василем и Днем ангела Василия – открытки и тексты

Привітання з Василем українською мовою та поздравления с Днем ангела Василия – открытки и своими словами – на русском языке підібрав Главред на свято 14 січня.
Свято 14 січня – це не лише Старий Новий рік, а ще й свято Василя – на честь святого Василя Великого. Привітання з Василем – картинки та побажання на словах – отримують усі хлопчики Васі, а також православні, які моляться цьому святому.
Святий Василь – покровитель всіх, чия діяльність пов'язана з освітою. Також святому Василю моляться про добрий врожай, позбавлення від хвороб і сумнівів, просять допомоги у придбанні нового житла і просто поліпшення житлових умов.
То ж привітання з Василем українською мовою та поздравления с Днем ангела Василия – открытки и своими словами – на русском языке підібрав Главред на свято 14 січня.
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Привітання з Василем 2020
Нас послав Святий Василь
засівати в заметіль
й особливий дав наказ,
щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так:
на кохання - сієм мак,
сієм жито на добро,
а для сміху - ось пшоно,
на здоров'я вам овес,
щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісниx осіб
сієм вам пшеницю-хліб!
Сієм, сієм, засіваєм,
З Новим роком вас вітаєм!
***
Приймай вітання з Василем! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Василя
Прийми привітання!
***
Василю, в іменини ми бажаєм
Щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає
Ангел покровитель!
***
Щиро вітаю Тебе з Днем ангела, Василь! Нехай цей день буде для Тебе справді глибо корадісним і наповненим Божою присутністю!
***
Василь – ім’я царське!
Сьогодні за столом
Відкриємо ми шампанське,
В келихи розіллємо.
Привітаємо ми Василя,
Щоб як цар він жив,
Щоб свої зусилля
В достаток він вложив.
***
Василю, вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш – він разом з тобою радітиме.
День Василия 2020 – поздравления и открытки
Накрывай на стол скорее,
Ведь пришел Васильев день,
Петь колядки, веселиться
Пусть тебе не будет лень.
От души я пожелаю
Мира всей семье твоей,
Стать богаче, здоровее,
Позитивней и мудрей.
Пусть все сбудутся желания,
В доме радость пусть живет
И от счастья непременно
Сердце пусть твое поет.
***
Поздравляю с Васильевым днем. От души хочу пожелать нарядной, веселой, сытной, радостной, доброй, красивой, счастливой и долгой жизни. Пусть на душе всегда будет праздник, пусть в доме будет достаток и уют, пусть в семье царит лад и любовь, пусть этот день выметет со двора всё лихое и наметет всё хорошее.
***
С праздником тебя, Василий,
Поздравляю от души!
Счастья, радости и силы,
Падать духом не спеши!
Улыбнись беде в лицо,
Пусть узнает, кто сильней!
Будь своей судьбы творцом –
Лишь вперед! И не робей!
***
Дорогой Васенька, поздравляю от всей души тебя. Желаю при любых условиях оставаться честным, справедливым и добрым человеком, милым, обаятельным и смелым мужчиной. Желаю тебе, Василий, личного счастья, верной удачи и крепкой любви.
***
Васильев день мы отмечаем,
Приходит Старый Новый год.
Здоровья, счастья и удачи
Пусть он в избытке принесет.
Желаю мира, понимания,
Уюта, радости, тепла,
Пускай сбываются желания,
И будет пусть судьба добра.
Желаю праздник шумно встретить,
Заряд улыбок получить,
Чтоб целый год задорно, ярко,
Богато и успешно жить.
***
Вот и наступил Васильев день! Готовьте колядки в рифму, сумки размером с мешок и вперед по дворам с песнями и шутками! Желаю всем хороших гостинцев, прекрасного настроения, смеха, радости, улыбок и красочных событий! Пусть сказочно яркие впечатления насытят прекрасными историями весь последующий год! Всем добра!