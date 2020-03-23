День ангела Галины 2020 – поздравления и картинки с именинами Галины

День Галины в 2020 году отмечается всего трижды. Кто не успеет отправить поздравление с именинами Галины 23 марта – последний шанс в этом году у них будет 29 апреля.

В День ангела Галины поздравления принимает немало украинок, ведь в нашей стране это одно из самых популярных имен. И самых любимых – одних только уменьшительно-ласкательных форм имя Галина в говорах украинского языка имеет более 70 вариантов (от Галочки и Галиши до Гани и Гаси).

Наверно, секрет популярности в том, что означает имя Галина по-церковному – это спокойствие и безмятежность. Такое имя сулит девочке добрую долю.

И только добрые поздравления с Днем ангела Галине – красивые картинки, открытки и гифки, пожелания своими словами и короткие стихи – подобрал Главред на ее праздник.

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День ангела Галины 2020 – поздравления с именинами Галины

День ангела Галины – поздравления в прозе:

Галя, от всей души поздравляю тебя с именинами и хочу пожелать цвести всегда, как самая красивая роза, быть желанной и любимой, нежной и неповторимой. Пусть в жизни твоей будет радость, пусть в душе светит солнце и дует попутный ветер удачи!

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Галина, поздравляю тебя с именинами! Хочется пожелать тебе в этот радостный день успешных начинаний и завершений, друзей настоящих, а врагов безобидных! Пусть каждый день твоей жизни будет ярким, безоблачным и насыщенным! Этот веселый день пусть продолжается целый год, пока мы снова не повторим его!

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День ангела Галины – поздравления своими словами:

С Днем ангела тебя, Галочка! Желаю тебе чаще улыбаться, никогда не унывать, всегда верить в себя и свои силы, постоянно стремиться к осуществлению мечты и окружать себя только хорошими людьми!

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Леди Гало! Будь здорова, счастлива и успешна! Самое главное – чтобы ты всегда находила время на чашечку кофе с подружкой.

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С Днем ангела Галины – поздравления короткие:

Пусть Галину нашу ангел уберегает,

И во всем всегда ей помогает!

Пусть тебе Господь с небес

Добавляет в жизнь чудес.

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С Днем ангела Галины – поздравления-смс:

Аля, с именинами! В твой день ангела желаю тебе всегда цвести и пахнуть! Целую крепко!

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Красивые поздравления с Днем ангела Галины – стихи:

Галина — чуткая, прекрасная,

Как солнце — светлая и ясная!

Такая искренняя, добрая!

Немножко дерзкая и гордая.

И, безусловно, справедливая,

Порою чуточку строптивая...

Своим идеям вечно верная,

А поведением – примерная!

Всегда останешься такой,

Веселой, красивой и родной!

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Прикольныепоздравления с Днем ангела Галины:

Для Гали нашей поздравленья

Летят-летят со всех сторон.

Я их прочту без промедленья,

Так громко, будто в микрофон.

Желают быстрые синицы

По городу легко порхать,

А белоснежные горлицы

С любимым нежно ворковать.

Желает кролик быстрых ножек,

Чтоб убежать от разных бед,

Хамелеона мы найти не можем…

"Меняйся" - вот его совет.

"Будь умницей", - от осьминогов.

От черепахи: "Долгих лет".

Ну а слоны передавали:

"Оставь в истории свой след!".