День ангела Галины 2020 – поздравления и картинки с именинами Галины

Только добрые поздравления с Днем ангела Галине – картинки, открытки и гифки, пожелания своими словами и короткие стихи – подобрал Главред на ее праздник.
День Галины в 2020 году отмечается всего трижды. Кто не успеет отправить поздравление с именинами Галины 23 марта – последний шанс в этом году у них будет 29 апреля.
В День ангела Галины поздравления принимает немало украинок, ведь в нашей стране это одно из самых популярных имен. И самых любимых – одних только уменьшительно-ласкательных форм имя Галина в говорах украинского языка имеет более 70 вариантов (от Галочки и Галиши до Гани и Гаси).
Наверно, секрет популярности в том, что означает имя Галина по-церковному – это спокойствие и безмятежность. Такое имя сулит девочке добрую долю.
И только добрые поздравления с Днем ангела Галине – красивые картинки, открытки и гифки, пожелания своими словами и короткие стихи – подобрал Главред на ее праздник.
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День ангела Галины 2020 – поздравления с именинами Галины
День ангела Галины – поздравления в прозе:
Галя, от всей души поздравляю тебя с именинами и хочу пожелать цвести всегда, как самая красивая роза, быть желанной и любимой, нежной и неповторимой. Пусть в жизни твоей будет радость, пусть в душе светит солнце и дует попутный ветер удачи!
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Галина, поздравляю тебя с именинами! Хочется пожелать тебе в этот радостный день успешных начинаний и завершений, друзей настоящих, а врагов безобидных! Пусть каждый день твоей жизни будет ярким, безоблачным и насыщенным! Этот веселый день пусть продолжается целый год, пока мы снова не повторим его!
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День ангела Галины – поздравления своими словами:
С Днем ангела тебя, Галочка! Желаю тебе чаще улыбаться, никогда не унывать, всегда верить в себя и свои силы, постоянно стремиться к осуществлению мечты и окружать себя только хорошими людьми!
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Леди Гало! Будь здорова, счастлива и успешна! Самое главное – чтобы ты всегда находила время на чашечку кофе с подружкой.
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С Днем ангела Галины – поздравления короткие:
Пусть Галину нашу ангел уберегает,
И во всем всегда ей помогает!
Пусть тебе Господь с небес
Добавляет в жизнь чудес.
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С Днем ангела Галины – поздравления-смс:
Аля, с именинами! В твой день ангела желаю тебе всегда цвести и пахнуть! Целую крепко!
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Красивые поздравления с Днем ангела Галины – стихи:
Галина — чуткая, прекрасная,
Как солнце — светлая и ясная!
Такая искренняя, добрая!
Немножко дерзкая и гордая.
И, безусловно, справедливая,
Порою чуточку строптивая...
Своим идеям вечно верная,
А поведением – примерная!
Всегда останешься такой,
Веселой, красивой и родной!
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Прикольныепоздравления с Днем ангела Галины:
Для Гали нашей поздравленья
Летят-летят со всех сторон.
Я их прочту без промедленья,
Так громко, будто в микрофон.
Желают быстрые синицы
По городу легко порхать,
А белоснежные горлицы
С любимым нежно ворковать.
Желает кролик быстрых ножек,
Чтоб убежать от разных бед,
Хамелеона мы найти не можем…
"Меняйся" - вот его совет.
"Будь умницей", - от осьминогов.
От черепахи: "Долгих лет".
Ну а слоны передавали:
"Оставь в истории свой след!".