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День ангела Анастасии 2023 - поздравления с днем ангела Анастасии в картинках и открытках

3 января 2023, 12:00
Самые нежные и сентиментальные поздравления в день Анастасии в стихах и прозе.
С Днем Анастасии 2023
С Днем Анастасии 2023 / ua.depositphotos.com

Носительницы имени Анастасия 4 января в среду отмечают свои именины. В этот день православная церковь чтит память святой покровительницы всех Насть – святой Анастасии Узорешительницы. Считается, что она отдала свою жизнь за веру в Иисуса Христа и за это ее причислили к лику святых.

Значение имени Анастасия

Это имя пришло из Греции. В переводе с древнегреческого оно означает "возрожденная к жизни". Владелицы имени очень имеют переменчивый нрав, склонны к нервозности. Их интуицию очень развита, а также умеют анализировать происходящие события и делать выводы. При этом Анастасия очень доверчива и даже обладает сентиментальностью. Женщина с таким именем будет отличной женой и мамой, так как ориентирована на семью и достаток в ней.

День Анастасии 2023 открытки
День Анастасии 2023 открытки / ТСН.ua

Когда отмечать именины Анастасии

День ангела Анастасии отмечают не только 4 января, но еще и 23 марта, 28 апреля, 28 мая, 1, 9 июня, 4 июля, 11, 12 ноября, 26 декабря.

Поздравления с днем Анастасии

Поздравить владелицу прекрасного имени можно с помощью стихов, теплых слов в прозе, открыток и картинок. Мы предлагаем выбрать теплые и нежные слова с днем ангела Анастасии 2023.

День Анастасии
День Анастасии / Коллаж Главреда

Настенька, любимая,

С Днем Ангела тебя!

Ты самая красивая,

Пусть улыбочка твоя

Ярким светом разольется,

Озарив собой весь мир,

Да будет жизнь твоя, как пир,

И ржавчиной да не возьмется

Броня от бури и потерь,

Пусть все в жизни удается,

А счастье пусть рекою льется,

Все будет хорошо, поверь!

День Анастасии 2023 открытки
День Анастасии 2023 открытки / facedobra.com

***

З іменинами, Анастасіє, Вас

Привітати я спішу! І в цей час

Надії, віри та любові побажаю,

Нехай янголи Ваш дім оберігають!

Квітів Вам у житті я бажаю багато,

Нехай у житті дорога стелиться щастям!

Ви – втілення ніжності, любові,

Чекає на краще ще Вас попереду!

***

Анастасия — скромность, красота

Весенний свет над чистыми лугами.

Души прекрасной, нежной высота,

И имя царское украшено цветами.

За милую нашу Анастасию!

Пусть ангел-хранитель всю жизнь

Несет ее на своих божественных руках!

Поздравления с днем Анастасии
Поздравления с днем Анастасии

Также Главред предлагает выбрать поздравления в прозе, картинки ко дню Анастасии, который отмечается по церковному календарю 4 января.

Поздравляю с днем Анастасии! Пусть твой жизненный путь будет таким же светлым и наполненным чистой верой в добро, пусть святая покровительница закроет тебя от трудностей и невзгод. Пусть твои дела и поступки будут дарить окружающим добро и тепло.

Поздравления с днем Анастасии
Поздравления с днем Анастасии / Рідна Україна

***

В день Анастасии хочу пожелать доброты и чистоты, мудрости и достоинства, чести и благородства. Пусть окружающие тебя люди дарят только добро, а от всех бед защитит святая Угодница. Хочу пожелать чистой любви и крепкой веры в торжество добра.

***

Поздравляю с Днём святой Анастасии. Желаю искренности, нежности, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной, пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!

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