День ангела Анастасии 2023 - поздравления с днем ангела Анастасии в картинках и открытках

Носительницы имени Анастасия 4 января в среду отмечают свои именины. В этот день православная церковь чтит память святой покровительницы всех Насть – святой Анастасии Узорешительницы. Считается, что она отдала свою жизнь за веру в Иисуса Христа и за это ее причислили к лику святых.
Значение имени Анастасия
Это имя пришло из Греции. В переводе с древнегреческого оно означает "возрожденная к жизни". Владелицы имени очень имеют переменчивый нрав, склонны к нервозности. Их интуицию очень развита, а также умеют анализировать происходящие события и делать выводы. При этом Анастасия очень доверчива и даже обладает сентиментальностью. Женщина с таким именем будет отличной женой и мамой, так как ориентирована на семью и достаток в ней.
Когда отмечать именины Анастасии
День ангела Анастасии отмечают не только 4 января, но еще и 23 марта, 28 апреля, 28 мая, 1, 9 июня, 4 июля, 11, 12 ноября, 26 декабря.
Поздравления с днем Анастасии
Поздравить владелицу прекрасного имени можно с помощью стихов, теплых слов в прозе, открыток и картинок. Мы предлагаем выбрать теплые и нежные слова с днем ангела Анастасии 2023.
Настенька, любимая,
С Днем Ангела тебя!
Ты самая красивая,
Пусть улыбочка твоя
Ярким светом разольется,
Озарив собой весь мир,
Да будет жизнь твоя, как пир,
И ржавчиной да не возьмется
Броня от бури и потерь,
Пусть все в жизни удается,
А счастье пусть рекою льется,
Все будет хорошо, поверь!
***
З іменинами, Анастасіє, Вас
Привітати я спішу! І в цей час
Надії, віри та любові побажаю,
Нехай янголи Ваш дім оберігають!
Квітів Вам у житті я бажаю багато,
Нехай у житті дорога стелиться щастям!
Ви – втілення ніжності, любові,
Чекає на краще ще Вас попереду!
***
Анастасия — скромность, красота
Весенний свет над чистыми лугами.
Души прекрасной, нежной высота,
И имя царское украшено цветами.
За милую нашу Анастасию!
Пусть ангел-хранитель всю жизнь
Несет ее на своих божественных руках!
Также Главред предлагает выбрать поздравления в прозе, картинки ко дню Анастасии, который отмечается по церковному календарю 4 января.
Поздравляю с днем Анастасии! Пусть твой жизненный путь будет таким же светлым и наполненным чистой верой в добро, пусть святая покровительница закроет тебя от трудностей и невзгод. Пусть твои дела и поступки будут дарить окружающим добро и тепло.
***
В день Анастасии хочу пожелать доброты и чистоты, мудрости и достоинства, чести и благородства. Пусть окружающие тебя люди дарят только добро, а от всех бед защитит святая Угодница. Хочу пожелать чистой любви и крепкой веры в торжество добра.
***
Поздравляю с Днём святой Анастасии. Желаю искренности, нежности, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной, пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!