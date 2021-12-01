День ангела Романа: душевные поздравления в прозе и стихах, открытки именинникам

С днем ангела Роман / ua.depositphotos.com/

Православная церковь чтит святых с именем роман 22 раза в году. И только в декабре Роман отмечает именины 2 раза: 1 и 10 декабря.

Кто еще отмечает день ангела в первом месяце зимы, читайте в нашем материале: День ангела в декабре по церковному календарю: именинники месяца.

1 декабря церковь чтит память святого Романа Кесарийского. Он был приверженцем учения Христа и нес его учение в массы. Во время гонений христиан он переселился Антиохию, где укреплял веру христиан и был суровым поборником идолопоклонства. За свои убеждения он был приговорен к сожжению. Во время казни Роман прославлял деяния Господа, за что ему отрезали язык. В христианской религии этот святой считается примером стойкости и набожности.

С днем ангела Романа можно поздравить именинников душевными пожеланиями в прозе и стихах, а также сердечными открытками и картинками.

День ангела Романа 2021 – поздравления, картинки и открытки

Поздравляю тебя, Роман. Желаю, чтобы в жизни всегда было место отважным подвигам и романтике. Желаю, чтобы твоя удача всегда была с тобой. Здоровья тебе, Роман, уверенности, мужества, любви, богатства, уважения и успешного достижения всех целей.

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Роман, сегодня я тебя от души поздравляю! Пусть в твоей жизни не будет тёмных полос и злых неудач, пусть повсюду преследует тебя успех и везде ждёт победа. Ромка, живи, как нравится, и делай, что хочется.

С днем ангела Романа картинки

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Поздравляю, Роман. Желаю быть романтической натурой в отношениях с любимым человеком. И пусть твоя любовь обязательно будет взаимной. Желаю проявлять себя серьёзным мужчиной во всех важных вопросах и обязательно добиваться успеха. Рома, будь активным, решительным, смелым. И пусть все твои старания приводят к исполнению мечты. Желаю здоровья, счастья и богатства!

С днем ангела Романа открытки

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Чудесный человек с именем Роман, с праздничком тебя! Желаю тепла, добра, любви и света, удачи и радости, красоты и вдохновения! Пускай очень скоро тебя найдет любимое дело, прекрасная женщина и мешочек денег!

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Рома, Ромочка, от сердца

Поздравления шлю тебе,

Пусть звезда добра и счастья

Освещает путь в судьбе.

Сильным будь, всегда здоровым,

Верь всегда в большие цели,

Пусть везет и в жизни личной

И в твоем любимом деле.

Рядом будут пусть с тобою

Только верные друзья,

Быть всегда с надежным тылом

Пожелаю в жизни я.

День ангела Романа картинки

***

Будь счастливей всех, Роман!

Пусть тебе всё удаётся,

Воплощается мечта,

И легко успех даётся.

Любят близкие пускай,

Ценит верная семья,

Веселись, живи, мечтай —

Пусть поддержат все друзья!

День ангела Романа 2021

***

Сегодня желаю тебе Роман,

Будь счастлив и здоров.

Чтоб не опустел карман,

Чтоб реже знал докторов.

Чтобы удача любила тебя,

Успех чтоб тебя нашел,

Чтобы ты на своём пути

Только верной дорогой шёл.

День ангела Романа 1 декабря / С днем ангела Романа картинки

С днем ангела Романа поздравления

С днем ангела Романа картинки

С днем ангела Романа картинки