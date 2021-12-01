День ангела Романа: душевные поздравления в прозе и стихах, открытки именинникам

Душевные поздравления в прозе и стихах на именины Романа - в подборке Главреда.
Православная церковь чтит святых с именем роман 22 раза в году. И только в декабре Роман отмечает именины 2 раза: 1 и 10 декабря.
Кто еще отмечает день ангела в первом месяце зимы, читайте в нашем материале: День ангела в декабре по церковному календарю: именинники месяца.
1 декабря церковь чтит память святого Романа Кесарийского. Он был приверженцем учения Христа и нес его учение в массы. Во время гонений христиан он переселился Антиохию, где укреплял веру христиан и был суровым поборником идолопоклонства. За свои убеждения он был приговорен к сожжению. Во время казни Роман прославлял деяния Господа, за что ему отрезали язык. В христианской религии этот святой считается примером стойкости и набожности.
С днем ангела Романа можно поздравить именинников душевными пожеланиями в прозе и стихах, а также сердечными открытками и картинками.
День ангела Романа 2021 – поздравления, картинки и открытки
Поздравляю тебя, Роман. Желаю, чтобы в жизни всегда было место отважным подвигам и романтике. Желаю, чтобы твоя удача всегда была с тобой. Здоровья тебе, Роман, уверенности, мужества, любви, богатства, уважения и успешного достижения всех целей.
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Роман, сегодня я тебя от души поздравляю! Пусть в твоей жизни не будет тёмных полос и злых неудач, пусть повсюду преследует тебя успех и везде ждёт победа. Ромка, живи, как нравится, и делай, что хочется.
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Поздравляю, Роман. Желаю быть романтической натурой в отношениях с любимым человеком. И пусть твоя любовь обязательно будет взаимной. Желаю проявлять себя серьёзным мужчиной во всех важных вопросах и обязательно добиваться успеха. Рома, будь активным, решительным, смелым. И пусть все твои старания приводят к исполнению мечты. Желаю здоровья, счастья и богатства!
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Чудесный человек с именем Роман, с праздничком тебя! Желаю тепла, добра, любви и света, удачи и радости, красоты и вдохновения! Пускай очень скоро тебя найдет любимое дело, прекрасная женщина и мешочек денег!
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Рома, Ромочка, от сердца
Поздравления шлю тебе,
Пусть звезда добра и счастья
Освещает путь в судьбе.
Сильным будь, всегда здоровым,
Верь всегда в большие цели,
Пусть везет и в жизни личной
И в твоем любимом деле.
Рядом будут пусть с тобою
Только верные друзья,
Быть всегда с надежным тылом
Пожелаю в жизни я.
***
Будь счастливей всех, Роман!
Пусть тебе всё удаётся,
Воплощается мечта,
И легко успех даётся.
Любят близкие пускай,
Ценит верная семья,
Веселись, живи, мечтай —
Пусть поддержат все друзья!
***
Сегодня желаю тебе Роман,
Будь счастлив и здоров.
Чтоб не опустел карман,
Чтоб реже знал докторов.
Чтобы удача любила тебя,
Успех чтоб тебя нашел,
Чтобы ты на своём пути
Только верной дорогой шёл.