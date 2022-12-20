День энергетика: зажигательные поздравления и яркие открытки для героев невидимого фронта

Расскажем, когда и кого поздравить с Днем энергетика самыми теплыми словами.

С днем энергетика открытки

Профессиональные праздники – еще одна возможность поздравить работников той или иной сферы. Одним из таких праздников является День энергетика. Без этой профессии жизнь современных украинцев тяжело представить. Они стали бойцами невидимого фронта, которые восстанавливают энергетическую систему Украины после очередного вражеского обстрела. Эти люди действительно заслужили самых теплых слов в свой адрес.

Главред рассказал, как украинцы будут отдыхать в декабре и январе на Новый год и Рождество "Выходные на Новый год 2023 и Рождество: что изменилось".

День энергетика: история и традиции праздника

Впервые День энергетика отметили еще в СССР. Тогда в 1966 году был издан указ, который закрепил дату праздника – 22 декабря. Позже фиксированную дату сменили плавающей – третьим воскресеньем декабря. После того, как Украина стала независимым государством дату празднования, вернули на 22 декабря.

В этот день нужно поздравить с Днем энергетика всех, кто имеет отношение к профессии, создает условия для выработки и доставки электроэнергии потребителям. Все, кто работает на электростанциях, теплоэлектростанциях, теплоэлектроцентралях, облэнерго и других предприятиях и компаниях заслуживает поздравлений с Днем энергетика в стихах, прозе, открытках.

Кого поздравлять с Днем энергетика? В первую очередь всех тех, кто работает в этой сфере, а также учащихся профильных учебных заведений, студентов-энергетиков, а также их преподавателей.

С Днем энергетика: поздравления в стихах и прозе, открытки

Главред предлагает выбрать теплые слова, чтобы поздравить коллег, друзей, родных с Днем энергетика. Стихи, проза, поздравления своими словами, официальные и прикольные, открытка и картинки вы найдете далее.

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Поздравляю с Днём энергетика и пожелать хочу невероятной силы тока и будоражащей жизненной энергии, безаварийного счастья и не помещающейся в две руки зарплаты. Желаю, чтобы в работе не было порывов, а жизни – душевных или нервных срывов.

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Поздравляю человека, несущего свет — почти Прометея. Человека, который доказал, что пророчества Майя о конце света — выдумка. Человека, которому по долгу профессии необходимы крепкие стальные когти, знание отборного мата и любить высоту, словно птице. Желаю всегда работать с ответственностью и толком. Понапрасну не рисковать и не баловаться с током. Никогда не путать минус и плюс и всегда держать руку на пульсе. С днем энергетика!

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С днем энергетика, господа! Впредь радуйте нас только хорошими новостями! Пусть переменные, влияющие на цену электроэнергии, остаются без больших изменений и не отражаются на наших счетах за электричество. Обещаете? Удачи и добра.

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В День энергетика желаем вам,

Чтобы светились радостью улыбки,

Чтобы любовь свой бег по проводам

Вела в жилище ваше без ошибки.

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Пусть энергия Вселенной

Помогает ярче жить,

Ведь почетно, несомненно,

Энергетиками быть.

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Чтобы решались задачи любые,

Чтобы всегда неизменно везло.

Если работают люди такие,

Значит, нам будет тепло и светло.

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