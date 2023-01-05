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Христос родился! Поздравления в картинках и открытках: Христос рождается

5 января 2023, 07:00
Христос родился – поздравления в стихах, прозе, открытки, история и традиции.
Рождество, поздравления в открытках и стихах
Рождество, поздравления в открытках и стихах / ua.depositphotos.com

7 января православные христиане отмечают Рождество – это один из двунадесятых церковных праздников, которые особенно чтят верующие. В Украине эта дата тесно связана с народными традициями - рождественские вертепы, изготовление дидуха и детские колядки. "Христос родился!" - такой фразой приветствуют друг друга украинцы в этот светлый праздник.

Христос родился: история праздника

Праздновать Рождество Христа начали только в 4 веке. До этого отмечалось Богоявление, которое символизировало крещение Христа и явление Святой Троицы. Тогда этот день называли днем Просвещения, так как считалось, что Бог явился в мир, чтобы сделать его светлее.

7 января, как и 25 декабря – эти даты не являются точными датами рождения Иисуса. Их вычислили исходя из того, что Христос должен был пребывать на земле полное количество лет. Это означает, что дата зачатия должна совпадать с датой распятия. Также считается, что Рождество 7 января было назначено на день языческого праздника Рождения Солнца Непобедимого, символизирующего начало пребывания солнечного дня. Так хотели искоренить языческие традиции и заменить их новыми религиозными.

Традиции Рождества

Рождение Христа – это окончание 40-дневного поста. Он не такой строгий, в эти дни допускается употреблять в пищу растительные жиры, в субботу, воскресенье и церковные праздники в этот период можно кушать блюда из рыбы.

Рождественский стол готовят в течение светового дня 6 января, а за стол садятся только с появлением первой звезды на небе. На столе должны быть 12 постных блюд. Главным из них является, кутя или сочево – специальным образом приготовленная пшеница с маком, сухофруктами и медом. После полуночи можно употреблять в пищу мясные и рыбные блюда, сладости, закуски. Поэтому их оставляют на завершение застолья.

В Украине принято приветствовать друг друга в этот день фразой "Христос ся рождає!", а в ответ говорят "Славімо його!". Таким приветствие будет в период с 7 января до 14 февраля. В разных регионах эти фразы меняются, но смысл радостной вести остается: Христос "народився", "родився", "рождається" або "ся рождає".

Поздравления: Христос родился

Главред предлагает выбрать теплые поздравления со светлым праздником в стихах и прозе, а также подобрать открытки и картинки.

Христос ся рождає!
Христос ся рождає! / vitannya.in.ua

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся всё то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нём,

От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

Христос народився! Славімо його!
Христос народився! Славімо його! / krasainfo.com

***

Христос народився!

Хай здоров’я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато

Провели різдвяні свята!

***

Христос рождається! Славімо його!

Гарних вам свят, веселих коляд,

запашної куті та чарочки на столі.

Будьте здорові, багаті, з Богом у хаті.

Поздравления с Рождеством, открытки
Поздравления с Рождеством, открытки / rubezhnoe.com

***

С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник наполнит ваш дом светом, добром и теплом, достатком и миром. Пусть ангелы хранители оберегают вас от всех без и болезней.

***

Поздравляем с Рождеством Христовым! Пусть с этим светлым праздником, в дом придут: счастье, мир, добро, здоровье, благополучие, достаток, гармония. Новых свершений, успехов в начинаниях. Пусть исполнятся заветные желания и мечты!

Поздравления с Рождеством, открытки, картинки
Поздравления с Рождеством, открытки, картинки / online.ua

Кроме того, мы предлагаем отметить праздник рождения Бога-Сына словами:

Христос ся Рождає, тож славім, славім, славім Його!

Вістку цю першу пастирі учули

І до вертепу спішно всі прибули.

Дитятко в яслах щиро привітали,

Бо в Нім Месію свойого впізнали

Впізнали

Що то Дитя Боже, любеньке і гоже,

Що Воно лиш може цілий світ спасти,

Тож славім, славім, славім Його!

Христос ся Рождає, тож славім, славім Його!

Три славні царі зі Сходу приходять,

Ладан і миро, золото приносять.

Цареві світу низько поклонились

І серця їхні возвеселились.

Бо то Дитя Боже, любеньке і гоже,

Що Воно лиш може цілий світ спасти,

Тож славім, славім, славім Його!

Христос ся Рождає, тож славім, славім Його!

Христос ся Рождає, тож славім, славім Його!

Радійте,люди, Ісус Народився,

Різдву Його всі низько поклонімся.

Тож веселімся нині і співаймо,

Різдво Ісуса разом прославляймо

Бо то Дитя Боже, любеньке і гоже,

Що Воно лиш може цілий світ спасти,

Тож славім, славім, славім Його!

Рождество Христово Поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым
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