Оригинальное пожелание доброго утра и хорошего дня в картинках и смс

Как необычно пожелать доброго утра дорогим людям? Открытки, стихи и короткие смс – подборка Главреда.
Иногда по утрам кроме чашки кофе для продуктивного начала дня просто необходима поддержка родных или друзей. Поднять настроение с утра важным людям можно простой смской. Позитивные картинки с добрым утром помогут порадовать близких.
Пожелание доброго утра в прозе и стихах - короткие смс
Доброго утра и приятного пробуждения. Желаю прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма. Пусть все у тебя сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с тобой.
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Доброе утро! Пусть день будет ясным,
А настроение только прекрасным.
Пусть пробуждение радость несет,
Без суеты, без тревог и забот.
Рассвет пусть уносит унылую тень,
Счастливой улыбкой встречай новый день.
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Доброе утро! Пусть оно действительно будет добрым и прекрасным! Желаю проснуться под пение птиц! Пусть день грядущий принесет в жизнь что-то новое и будет наполнен позитивом и открытиями!
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Пусть твое настроение становится только лучше с каждым часом, а день будет ярким, светлым и солнечным! С добрым утром!
Отправить пожелание доброго утра друзьям
Мои друзья, желаю утра ясного
И только добрых, благородных дел,
Пусть все старанья будут ненапрасными,
Получит каждый то, чего хотел.
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Пусть отличная погода, улыбки друзей, одобрение начальства, хорошие новости, приятные комплименты, волнующие моменты, интересные события, ожидание чуда наполнят твой сегодняшний день и непременно порадуют тебя, даря превосходное и игривое настроение!
Романтическое пожелание доброго утра любимой девушке
Не могу понять, любимая, кто ты у меня: то ли поздний жаворонок, то ли ранний совенок, но люблю тебя от этого не меньше. Не старайся натянуть повыше одеяло, от утренних лучей солнышка не спрячется ни одна птичка. Доброго тебе утра!
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Любимая, доброе утро! Отправляю миллион воздушных поцелуев, создающих самое замечательное настроение!
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Пришел рассвет, настало утро,
Лучи по небу заблестели,
Проснулась Ты. Весь мир как будто,
Стал лучше, чище и добрее.
Приятное пожелание доброго утра мужчине
С добрыми волшебным утром, любимый! Пусть с бодрящим ароматом кофе в тебе проснутся вдохновение и силы, которые позволят превратить этот день в удивительный праздник.
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Любимый, с добрым утром! Пусть этот день наполнит тебя свежими силами, подскажет верное направление и проложит дорогу к новым свершениям!