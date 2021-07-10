Оригинальное пожелание доброго утра и хорошего дня в картинках и смс

Открытка с добрым утром.

Иногда по утрам кроме чашки кофе для продуктивного начала дня просто необходима поддержка родных или друзей. Поднять настроение с утра важным людям можно простой смской. Позитивные картинки с добрым утром помогут порадовать близких.

Пожелание доброго утра в прозе и стихах - короткие смс

Доброго утра и приятного пробуждения. Желаю прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма. Пусть все у тебя сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с тобой.

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Доброе утро! Пусть день будет ясным,

А настроение только прекрасным.

Пусть пробуждение радость несет,

Без суеты, без тревог и забот.

Рассвет пусть уносит унылую тень,

Счастливой улыбкой встречай новый день.

Пожелание доброго утра и хорошего дня

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Доброе утро! Пусть оно действительно будет добрым и прекрасным! Желаю проснуться под пение птиц! Пусть день грядущий принесет в жизнь что-то новое и будет наполнен позитивом и открытиями!

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Пусть твое настроение становится только лучше с каждым часом, а день будет ярким, светлым и солнечным! С добрым утром!

Доброе утро картинки

Открытка доброе утро

Отправить пожелание доброго утра друзьям

Мои друзья, желаю утра ясного

И только добрых, благородных дел,

Пусть все старанья будут ненапрасными,

Получит каждый то, чего хотел.

Пожелание с добрым утром

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Пусть отличная погода, улыбки друзей, одобрение начальства, хорошие новости, приятные комплименты, волнующие моменты, интересные события, ожидание чуда наполнят твой сегодняшний день и непременно порадуют тебя, даря превосходное и игривое настроение!

Открытка друзьям

Доброе утро открытки

Романтическое пожелание доброго утра любимой девушке

Не могу понять, любимая, кто ты у меня: то ли поздний жаворонок, то ли ранний совенок, но люблю тебя от этого не меньше. Не старайся натянуть повыше одеяло, от утренних лучей солнышка не спрячется ни одна птичка. Доброго тебе утра!

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Любимая, доброе утро! Отправляю миллион воздушных поцелуев, создающих самое замечательное настроение!

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Пришел рассвет, настало утро,

Лучи по небу заблестели,

Проснулась Ты. Весь мир как будто,

Стал лучше, чище и добрее.

Доброе утро любимая

Пожелание доброго утра любимой

Приятное пожелание доброго утра мужчине

С добрыми волшебным утром, любимый! Пусть с бодрящим ароматом кофе в тебе проснутся вдохновение и силы, которые позволят превратить этот день в удивительный праздник.

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Любимый, с добрым утром! Пусть этот день наполнит тебя свежими силами, подскажет верное направление и проложит дорогу к новым свершениям!

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