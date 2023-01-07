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Поздравление с Днем ангела Марии - картинки и открытки, Собор Пресвятой Богородицы

7 января 2023, 09:30
Расскажем о значении имени Марии, празднике 8 января и о том, кого почитает церковь в этот день.
День ангела Марии
День ангела Марии / ua.depositphotos.com

Сегодня – один из дней, когда православные чтут святую с именем Мария и Пресвятую Богородицу. В этот день нужно не только поздравить с Днем ангела Марии всех носительниц имени, но и выполнить несколько других важных правил.

Главред предлагает поздравления с днем ангела Марии для всех любимых Маш в прозе, стихах, своими словами, а также картинки и открытки, короткие смс и многое другое.

День ангела Марии: тайна имени

Мария – одно из самых распространенных имен во всем мире. Его популярность не уменьшается с веками, ведь в нем скрывается сильная энергетика и уникальные качества. Впервые имя начало использоваться в древнееврейском сообществе, а затем распространилось среди других народов. Оно означает "горькая", "желанная", "безмятежная".

Прекрасные владелицы этого имени отличаются добротой, мягкостью, покладистостью характера, терпимостью, сострадание. Если женщина с именем Мария будет обижена кем-то, то из милой и нежной она превратиться твердую и жесткую, бескомпромиссную.

Когда отмечается день ангела Марии

Кроме 8 января ежегодно день святых с именем Мария отмечается еще ни один раз - в январе (12, 31), феврале (8, 19, 25), марте (2, 20, 21), апреле (2, 14, 17, 21, 25), мае (10, 17), июне (5, 11, 15, 17, 20, 22, 24, 25), июле (17, 25), августе (4, 18, 22, 24, 28), сентябре (8, 21, 28), октябре (2, 11, 21), ноябре (11) и декабре (15). Чтобы поздравить близкого человека нужно выбрать наиболее близкий к его дате рождения день – это и будут именины.

Сегодня 8 января чтится память преподобной мученицы Марии Локтионовой, которая была расстреляна сотрудниками НКВД в 1938 году.

Поздравления с днем ангела Марии: стихи, проза, открытки

***

Мечтай, Мария, наслаждайся,

А если цель есть — добивайся,

Руби с плеча плохое, злое,

И взращивай добро с любовью.

Ясных всегда лишь дней тебе

И крепкого здоровья!

***

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую вам, імениннице, у цей прекрасний день!

Хай Матір Божа вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа!

***

Поздравляю с днем рождения Марии,

Желаю пусть исполнятся заветные мечты,

Чего не хватает — пусть прибудет,

Пусть в жизни все, что нужно, будет!

В доме пусть поселится достаток,

Пусть в вазу ставит "кто-то" всегда букет ромашек,

Пусть будет хорошая судьба и любовь,

Счастливая улыбка и вечером, и рано!

***

Поздравляю с днем ангела, Мария! Желаю доброты душевной, улыбок вокруг, открытых людей вокруг. Освещай весь мир и будь здорова. Пусть ангел-хранитель тебя защищает от невзгод и бед.

***

Поздравляю с именинами, Машенька! Желаю быть здоровой, красивой и радоваться каждому дню. Пусть святые покровители тебя оберегают от неприятностей и невзгод, пусть ангел-хранитель закроет от всего плохого. Улыбайся и освещай мир своей улыбкой!

  • День ангела Мария
    День ангела Мария
  • День ангела Мария
    День ангела Мария
  • День ангела Мария
    День ангела Мария
  • День ангела Мария
    День ангела Мария
  • День ангела Мария
    День ангела Мария
  • День ангела Мария
    День ангела Мария

Собор Пресвятой Богородины: церковный праздник

8 января православная церковь отмечает не только день Марии, но и Собор Пресвятой Богородицы. В этот день верующие и священнослужители возносят хвалебные песни и молитвы к Матери Бога-Сына иисуса Христа Марии, которая стала орудием Промысла и родила на свет Спасителя. Чествуют Деву Марию сразу после Рождества, ведь благодаря ей на свет появился Спаситель.

Собором эта дата называется потом, что одномоментно почитается не только Богоматерь, но и все близкие к Марии и Иисусу Христу. То есть почитаются все, кто по плоти был близок к Христу и Марии – святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка по плоти Господа Иисуса Христа) и святого Иакова (брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника).

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