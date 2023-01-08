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Поздравления с Днем ангела Степана – теплые поздравления, картинки и открытки для любимых

8 января 2023, 05:00
Поздравления в стихах и прозе для самых сильных и добрых, готовых в любой момент прийти на помощь.
День ангела Степана
День ангела Степана / pixabay.com

Ежегодно православная церковь чтит память святого мученика Стефана. В этот день принято поздравлять с именинами всех мальчиков и мужчин, которые носят имя Степан. Для любимых мужчин в день ангела-хранителя Главред предлагает выбрать душевные поздравления в прозе и стихах, а также открытки.

Значение имени Степан

Это имя пришло в христианство из Древней Греции. Стефан на древнегреческом означает "диадема", "венок" или "корона", или тот, кто носит корону. Носители этого имени отличаются активностью и непоседливостью.

Степаны отлично себя чувствуют в организаторской работе, они социально активны. Волонтерство, помощь – это еще два направления, которые будут по душе Степам. При этом мужчины с этим именем очень обидчивы и злопамятны. Неприятные черты характера с лихвой перекрываются добротой и пониманием. Степан умеет хранить тайны и всегда встанет на защиту близких.

Когда именины Степана

Поздравлять мужчин с таким именем можно круглый год:

9 января, 17 января, 24 января, 27 января;

7 февраля, 12 февраля, 21 февраля, 26 февраля;

7 марта, 12 марта;

5 апреля, 6 апреля, 8 апреля, 10 апреля;

9 мая, 10 мая, 20 мая, 30 мая;

6 июня, 20 июня, 25 июня;

13 июля, 18 июля, 23 июля, 26 июля, 27 июля, 31 июля;

1 августа, 13 августа, 15 августа, 25 августа, 29 августа;

2 сентября, 9 сентября, 10 сентября, 12 сентября, 15 сентября, 17 сентября, 20 сентября, 26 сентября, 28 сентября;

7 октября, 15 октября, 17 октября, 22 октября, 23 октября;

10 ноября, 12 ноября, 13 ноября, 17 ноября, 24 ноября, 25 ноября;

11 декабря, 15 декабря, 22 декабря, 23 декабря, 28 декабря, 30 декабря.

Поздравления с днем Степана: стихи, проза, открытки

Предлагаем выбрать самые теплые слова для любимого Степы, открытки, картинки и поздравления своими словами.

Добрий янгол торкнувся крилом тебе,

І з іменинами тихесенько привітав,

І ми тобі бажаємо щастя, радості, тепла,

Дотримуйся, Степане, життєвих правил.

Нехай удача поряд крокує,

Нехай друзі надійні тебе оточують,

Нехай у душі завжди співає весна,

Будь впевненим у собі завжди.

Степанов день 9 января
Степанов день 9 января / Фото pinterest.com

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг -

Все Степан, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого -

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

С днем ангела Степана
С днем ангела Степана

***

День ангела сегодня твой, Степан,

Прими от всей души поздравленья,

Характер твой, конечно же, без изъян,

Ты даришь всем отличное настроение.

Дай Бог тебе удачи, счастья,

Пусть мимо пролетают все ненастья,

Пускай удача в дверь твою стучится,

Пусть все задуманное непременно свершится.

День Степана открытки
День Степана открытки / фото vitay.com.ua

***

Дорогой, Степа! Поздравляю тебя с днем ангела. Желаю тебе успехов, не останавливайся на достигнутом, иди вперед, реализуй желания. Пусть твой оптимизм зашкаливает, а уверенность в своих силах стремится к небесам.

С именинами Степана, картинки
С именинами Степана, картинки / фото v24.com.ua

***

Поздравляю, Степан. Силы, Таланта, Естественности, Праздников жизни, Абсолютных побед, Неизменного счастья! Пусть в жизни будет масса ярких дней, больших удач, весомых перспектив. Стёпа, будь всегда уверен в себе, любим близкими, жизнерадостен душой и сердцем.

***

Степан, с праздником тебя! Желаю прекрасного настроения, солнца, счастья, радости и успеха во всех начинаниях. Будь как кот в сметане — окружен достатком, комфортом и негой. Всегда верь в лучшее, достигай вершин и получай все самое лучшее! Желаю тебе браво работать и постигать в делах успех, искренне любить и заботиться о близких, мечтать о сокровенном и стремиться к своим желаниям.

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