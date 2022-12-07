Поздравления с Новым 2023 годом: яркие открытки, теплые слова для детей и взрослых

Если вы ищете поздравления для коллег, партнеров, любимых, тогда вам сюда.

Поздравления с Новым 2023 годом / pixabay.com

До Нового года остается чуть больше трех недель и хочется приблизить этот праздник, чтобы загадать желание о наступлении мира в Украине, о возвращении домой всех, кто защищает нашу страну, находится в плену. Как никогда хочется пожелать близким и родным перемен к лучшему. Мы предлагаем поздравления с Новым годом 2023, в которых говорится только о хорошем.

Животное-покровитель 2023 года

По восточному календарю наступающий год будет годом Черного водяного кролика. Год начнется не 1 января, а 22 числа и продлится до 9 февраля 2024 года. В восточном календаре нет точной даты наступления нового года. Она приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния.

2023 год будет годом Черного водяного кролика или кота. Такой выбор обеспечился одним иероглифом, которым обозначают кролика и кота. Как бы там ни было, но кролик (кот) является четвертым животным китайского зодиакального круга. Оно является самым счастливым. Кролик приносит мир и любовь, которых нам так не хватает.

В китайской мифологии кролик и кот считаются семейными животными, которые способны принести любовь и мир в каждую семью. В доме воцарится достаток и атмосфера взаимопонимания. Семейные пары получат возможности для реализации своих самых заветных желаний.

Поздравления с Новым 2023 годом: друзьям, родным, партнерам и коллегам

Мы предлагаем выбрать поздравления с новым годом 2023 на украинском и русском языке в стихах и прозе, а также открытки и картинки.

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Поздравления с Новым годом в стихах

Новых открытий, великих свершений

Желаем вам искренне в Новом году!

Доходов больших, деловых достижений,

И пусть стороной неудачи пройдут!

Пусть в Новом году все по-новому станет,

К успеху поманят вас все маяки,

Везенье в пути никогда не оставит,

И станут рабочие будни легки!

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С Новым годом поздравляем,

Счастья в жизни Вам желаем,

Много добрых пожеланий,

Исполненья всех мечтаний!

Самых ярких впечатлений,

Самых сказочных мгновений.

Пусть Вам этот год несет

Много радостных хлопот!

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Пусть вам этот Новый год

Много счастья принесёт,

Много радости, добра

Без печали и без зла.

Пусть исполнятся мечты

И желания, и сны.

Пусть сияют ваши глазки,

Будет жизнь пускай, как в сказке!

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Хороших друзів, днів веселих.

Взаємних, щирих почуттів,

І успіхів на кожнім кроці —

Бажаю Вам в Новому році!

З Новим роком, тату й мамо!

Сподіваюсь буде з Вами

Запашна, смачна хлібина,

Щастям сповнена година,

Сіль жадана на столі,

Лад і спокій на землі!

Поздравления с Новым 2023 годом в прозе партнерам

Поздравляю с Новым годом! Желаю здоровья, богатства, успехов, карьерного роста, детишек побольше. Пусть в семье царит мир и покой. Пусть счастье и доброта наполнят ваш дом. Новый год вам обязательно принесет новых достижений, исполнения желаний.

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Примите поздравления с Новым годом! Пусть каждый месяц будет наполнен любовью, взаимопониманием, успехами. Пусть все проблемы решаются по мановению волшебной палочки. Желаю чудес побольше, ярких, незабываемых впечатлений.

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Новый год — это время для чуда, волшебства зимней сказки, новых начинаний. Желаю не только мечтать в этом новом году, а и медленно, но уверенно идти в направлении новых открытий и больших побед. Пусть в этой дороге сопровождает удача и тепло самых близких людей. С Новым годом!