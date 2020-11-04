С Днем иконы Казанской Божьей Матери – поздравления и живые картинки

Открытки с праздником Казанской Божьей Матери: поздравления духовные

Сегодня праздник особой иконы Божией Матери. 4 ноября православные чествуют защитницу семьи и дома, оберег от пожаров и исцелительницу человеческих глаз: это день иконы Казанской Божьей Матери. Поздравления с Казанской можно смело дарить и юным девушкам, которые перед иконой молятся о замужестве, и главам семей, которые просят у нее защиты для детей и семейного очага.

Казанская Божья Матерь помогает в обретении мудрости, поэтому и поздравления с праздником Казанской Божьей Матери – это зачастую пожелания обрести правильный жизненный путь. Открытки с Казанской Божьей Матерью с репродукцией самой иконы – как оберег для человека, они дарят не только хорошее настроение, но и благословение Небес.

Осенняя Казанская – это еще и традиционная пора свадеб, поэтому поздравления включают в себя и пожелания любви – не только Божьей, но и земной. Детальнее читайте в нашем материале День Казанской иконы Божией Матери 2020 – что делать для замужества и счастья.

Читайте такжеСтремительные поздравления с Днем железнодорожника – красивые тексты и картинкиПоздравления с Казанской Божьей Матерью – своими словами в прозе, душевные стихи, короткие смс и открытки к празднику иконы Казанской Божьей Матери – трепетно подобрал Главред на праздник 4 ноября.

Привітання з Днем ікони Казанської Божої Матері українською мовою

Праздник Казанской Божьей Матери: поздравления в прозе, стихах и смс

С праздником! Казанская – символ мира и добра. Пусть она подарит радость, счастье и свободу, а также долгожданный мир Украине!

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Мы чтим Казанскую икону,

Склоните голову пред ней,

Пускай она дает вам силы

И вера станет пусть сильней.

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С Днем Казанской иконы Божьей Матери! Пусть образ Богородицы хранит вас от боли, от бед, всякого зла и недругов. Желаю вам мира, тепла, достатка, благополучия и здоровья. Пускай Казанская икона станет вашим надежным оберегом!

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Поздравляю с днем прекрасным

И желаю вам добра,

Чтоб Казанская икона

Вас от горя берегла.

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От всей души поздравляем со светлым праздником чудотворной Казанской иконы Божией Матери! Желаем мира, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всём.

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Молодым она отрада —

Убирает все преграды,

И не зря спешат они

Расписаться в эти дни.

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В этот ноябрьский христианский праздник поздравляем вас с Днём Казанской иконы Божьей Матери! Пусть Господь поможет вам преодолеть преграды и ощутить благодать!

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Пусть Казанская икона

Защитит тебя от бед.

Мир и счастье будут дома,

А в душе надежды свет.

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Пусть икона Казанской Божьей Матери всегда укрывает нас от бед, бережет наши сердца от зла, наполняет нас бескорыстной любовью, искренностью и добротой!

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В день Казанской Божией Матери

Желаю, чтоб ваши детишки не плакали,

Чтоб близкие вас очень крепко любили,

И за ваше счастье чтоб Бога молили.

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