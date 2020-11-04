С Днем иконы Казанской Божьей Матери – поздравления и живые картинки

Поздравления с Казанской – своими словами в прозе, душевные стихи, короткие смс и открытки к празднику иконы Казанской Божьей Матери – в материале Главреда.
Сегодня праздник особой иконы Божией Матери. 4 ноября православные чествуют защитницу семьи и дома, оберег от пожаров и исцелительницу человеческих глаз: это день иконы Казанской Божьей Матери. Поздравления с Казанской можно смело дарить и юным девушкам, которые перед иконой молятся о замужестве, и главам семей, которые просят у нее защиты для детей и семейного очага.
Казанская Божья Матерь помогает в обретении мудрости, поэтому и поздравления с праздником Казанской Божьей Матери – это зачастую пожелания обрести правильный жизненный путь. Открытки с Казанской Божьей Матерью с репродукцией самой иконы – как оберег для человека, они дарят не только хорошее настроение, но и благословение Небес.
Осенняя Казанская – это еще и традиционная пора свадеб, поэтому поздравления включают в себя и пожелания любви – не только Божьей, но и земной. Детальнее читайте в нашем материале День Казанской иконы Божией Матери 2020 – что делать для замужества и счастья.
Читайте такжеСтремительные поздравления с Днем железнодорожника – красивые тексты и картинкиПоздравления с Казанской Божьей Матерью – своими словами в прозе, душевные стихи, короткие смс и открытки к празднику иконы Казанской Божьей Матери – трепетно подобрал Главред на праздник 4 ноября.
Привітання з Днем ікони Казанської Божої Матері українською мовою
Праздник Казанской Божьей Матери: поздравления в прозе, стихах и смс
С праздником! Казанская – символ мира и добра. Пусть она подарит радость, счастье и свободу, а также долгожданный мир Украине!
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Мы чтим Казанскую икону,
Склоните голову пред ней,
Пускай она дает вам силы
И вера станет пусть сильней.
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С Днем Казанской иконы Божьей Матери! Пусть образ Богородицы хранит вас от боли, от бед, всякого зла и недругов. Желаю вам мира, тепла, достатка, благополучия и здоровья. Пускай Казанская икона станет вашим надежным оберегом!
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Поздравляю с днем прекрасным
И желаю вам добра,
Чтоб Казанская икона
Вас от горя берегла.
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От всей души поздравляем со светлым праздником чудотворной Казанской иконы Божией Матери! Желаем мира, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всём.
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Молодым она отрада —
Убирает все преграды,
И не зря спешат они
Расписаться в эти дни.
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В этот ноябрьский христианский праздник поздравляем вас с Днём Казанской иконы Божьей Матери! Пусть Господь поможет вам преодолеть преграды и ощутить благодать!
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Пусть Казанская икона
Защитит тебя от бед.
Мир и счастье будут дома,
А в душе надежды свет.
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Пусть икона Казанской Божьей Матери всегда укрывает нас от бед, бережет наши сердца от зла, наполняет нас бескорыстной любовью, искренностью и добротой!
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В день Казанской Божией Матери
Желаю, чтоб ваши детишки не плакали,
Чтоб близкие вас очень крепко любили,
И за ваше счастье чтоб Бога молили.