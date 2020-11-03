День Казанской иконы Божией Матери 2020 – что делать для замужества и счастья

Праздник Казанской Божьей Матери: что нельзя делать и как молится о любви и защите

Большой церковный праздник отмечается завтра – это Казанская Осенняя. Точнее – День Казанской иконы Божией Матери. Это одна из самых сильных икон в православии. И одна из самых почитаемых: даже на Международной космической станции с 2011 года хранится этот образ.

Что нельзя делать 4 ноября – в праздник Казанской Божьей Матери, выяснил Главред.

На 4 ноября во многих городах существует традиция устраивать многолюдные крестные ходы с Казанской иконой Божией Матери. На службе в храмах читают специальные молитвы, поют праздничные песнопения.

Праздник лучше начать с посещения церкви, чтобы помолиться Пресвятой Богородице. Перед иконой Казанской Божией Матери просят мира и благополучия для родных людей.

Девушки молятся Казанской иконе о замужестве, так как с давних пор этой иконой благословляют тех, кто вступает в брак. А свадьба на Казанскую считается залогом успешной и счастливой семейной жизни.

Имеется и специальная молитва Казанской Божьей Матери о замужестве:

Пресвятая Владычица, Богородица Казанская. Ниспошли в мою жизнь любовь светлую, а не безответную. Да будет воля твоя. Аминь.

Подробнее о том, в чем помогает икона Казанской иконы Божией Матери и как ей молятся – читайте в нашем материале День Казанской иконы Божьей Матери 2020 – молитва и традиции.

В этот день следят за погодой. Приметы на Казанскую Осеннюю предсказывают, какой будет зима: "Что Казанская покажет, то и зима скажет". Туманная погода и дождь сулят тепло, день ясный – к скорому похолоданию.

Что категорически нельзя делать на Казанскую Осеннюю 4 ноября

⇒ Казанская – это большой церковный праздник. Поэтому в этот день под запретом любой негатив: ссоры, бранные слова, сплетни и обиды. Надо постараться никому не завидовать и не желать зла.

⇒ Работу по дому, что связана с уборкой, ремонтом или рукоделием – лучше отложить на другое время.

⇒ Наши предки верили, что нельзя отправляться в путешествие 4 ноября – иначе путь домой выдастся трудным.

Как лучше всего поздравить с праздником Казанской Божьей Матери – читайте в нашем материале С Днем иконы Казанской Божьей Матери – поздравления и живые картинки.