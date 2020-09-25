С Днем воспитателя – поздравления в прозе и стихах, картинки и гифки

День воспитателя 2020 - открытки и оригинальные поздравления воспитателю

На День воспитателя поздравления прикольные и душевные дарят всегда 27 сентября.

Дата праздника в Украине и в России фиксированная. Так что День воспитателя и дошкольного работника в 2020 году отмечается в воскресенье. У большинства "вторых мам" в их профессиональный праздник будет законный выходной. Поэтому многие родители наверняка поздравлять с Днем воспитателя будут заранее. Хотя, конечно, найдутся и те, кто поздравление с Днем воспитателя прибережет до воскресенья.

Читайте такжеВ Украине все школы и детсады закроют на карантин: эксперт назвал причинуДень дошкольного работника – праздник довольно молодой: в 2020 году он официально будет отмечаться в Украине только девятый раз (дата утверждена в 2011 году). Поэтому праздник воспитателей не столь популярен, как День учителя – но популярность его набирает обороты.

К слову, 27 сентября принято дарить не только оригинальное поздравление воспитателю – но и добрые пожелания всем, кто работает в детских садах: нянечкам, помощникам воспитателей, преподавателям, заведующей, поварам и остальным людям, которые заботят о малыше, пока тот в детском садике.

Главред подобрал на праздник 27 сентября красивые поздравления с Днем воспитателя своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, картинки, открытки и гифки.

Привітання з Днем вихователя українською мовою

День воспитателя: поздравления воспитателю в прозе своими словами, в стихах и смс

С Днем воспитателя и дошкольного работника! Благодарим вас за труд, непростой и порой незаметный. Желаем вам неиссякаемого источника сил, здоровья, вдохновения и творчества!

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Всех работников детсада

Поздравляем от души!

Пусть растет ваша зарплата,

Словно в группах малыши.

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Примите наши искренние поздравления с Днем воспитателя! Благодаря вашей любви к малышам, вашей искренней заботе и профессионализму нам, родителям, гораздо легче растить детей. Счастья, тепла, достатка вашим семьям!

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Вы не просто воспитатели для деток,

Вы им маму заменяете вполне.

Им не нужно сладеньких конфеток,

Если радостно, комфортно на душе!

Благодарны мы Вам за старанья,

За улыбки детские и смех!

Пусть проблемы и переживанья

Позади останутся у всех!

***

С Днем воспитателя! Желаем благодарностей судьбе за вашу благородную работу! Пусть ваши дни будут всегда наполнены светом, благородством и миром. Успехов вам во всех планах и начинаниях! И пусть сейчас ребенок еще мал, но время летит быстро. И работа каждого из вас обязательно будет вознаграждена в его мыслях и чувствах.

***

В садик я ходить люблю -

Ждёт там лучший воспитатель.

Крепко-крепко обниму,

От души его поздравлю.

Я желаю вам здоровья,

Улыбок, счастья и любви,

Пусть будет солнечной погода

И сбываются мечты.

***

Наш любимый и уважаемый воспитатель, с праздником Вас! Успехов в этом нелегком труде, исполнения желаний и всего самого доброго. Спасибо за Ваши старания и искреннюю любовь!

***

Дорогие наши воспитатели

Шаловливых, славных дошколят!

Сколько сил душевных вы потратили,

Занимаясь с сотнями ребят!

Хочется отметить по заслугам

Ваш нелегкий, благородный труд.

Пусть не тронут беды и недуги,

Дети только радость вам несут!

Окружите маленьких заботой –

Результат и не заставит ждать.

Если наслаждаетесь работой –

Будут дети наши процветать!

***

Наша любимая воспитательница! В этот день мы спешим поздравить Вас с Днем дошкольного работника! Спасибо, что выбрали такую непростую профессию. Спасибо за любовь к малышам. Пусть Ваша жизненная дорога будет легкой и успешной. Мы Вас любим!

***

Воспитатель — это не работа,

Это каждодневная забота

О важнейших гражданах страны,

Чтоб послушны были и умны!

В праздник Ваш примите поздравленья

И поклон примите до земли,

Пусть все Ваши личные стремленья

Сбудутся. Они для нас важны!

Тут с одним не справиться порою,

Вы — с ватагой малышей — легко!

И за это мы за Вас горою,

И Ваш труд мы ценим высоко!

***

Какая чудесная профессия — воспитатель! Это даже не профессия, а целая миссия — важная, трудная и благородная. Потому что именно вы воспитываете наших детей и становитесь для них второй мамой — заботливой, мудрой, любящей и справедливой. Вы помогаете нам вырастить наших детей и сделать их умными, добрыми, смелыми и просто хорошими людьми. Помогаете подготовить их к самому важному этапу жизни — школьным годам. Спасибо вам за неоценимый труд, который вы выполняете каждый день. С праздником!

***

За нелегкую работу,

Ежедневную заботу,

За ответственность в труде

И ухоженность детей,

За терпение и ласку,

Все прочитанные сказки

Говорим мы вам спасибо,

Сил желаем и улыбок!

***

Пусть будет слышен только детский смех

И в работе ждет всегда успех.

Всех работников детсада

С праздником! Вы для души отрада!

Открытки с Днем воспитателя и картинки