С Днем воспитателя – поздравления в прозе и стихах, картинки и гифки

Красивые поздравления с Днем воспитателя – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, картинки, открытки и гифки – подобрал Главред.
На День воспитателя поздравления прикольные и душевные дарят всегда 27 сентября.
Дата праздника в Украине и в России фиксированная. Так что День воспитателя и дошкольного работника в 2020 году отмечается в воскресенье. У большинства "вторых мам" в их профессиональный праздник будет законный выходной. Поэтому многие родители наверняка поздравлять с Днем воспитателя будут заранее. Хотя, конечно, найдутся и те, кто поздравление с Днем воспитателя прибережет до воскресенья.
Читайте такжеВ Украине все школы и детсады закроют на карантин: эксперт назвал причинуДень дошкольного работника – праздник довольно молодой: в 2020 году он официально будет отмечаться в Украине только девятый раз (дата утверждена в 2011 году). Поэтому праздник воспитателей не столь популярен, как День учителя – но популярность его набирает обороты.
К слову, 27 сентября принято дарить не только оригинальное поздравление воспитателю – но и добрые пожелания всем, кто работает в детских садах: нянечкам, помощникам воспитателей, преподавателям, заведующей, поварам и остальным людям, которые заботят о малыше, пока тот в детском садике.
Главред подобрал на праздник 27 сентября красивые поздравления с Днем воспитателя своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, картинки, открытки и гифки.
Привітання з Днем вихователя українською мовою
День воспитателя: поздравления воспитателю в прозе своими словами, в стихах и смс
С Днем воспитателя и дошкольного работника! Благодарим вас за труд, непростой и порой незаметный. Желаем вам неиссякаемого источника сил, здоровья, вдохновения и творчества!
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Всех работников детсада
Поздравляем от души!
Пусть растет ваша зарплата,
Словно в группах малыши.
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Примите наши искренние поздравления с Днем воспитателя! Благодаря вашей любви к малышам, вашей искренней заботе и профессионализму нам, родителям, гораздо легче растить детей. Счастья, тепла, достатка вашим семьям!
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Вы не просто воспитатели для деток,
Вы им маму заменяете вполне.
Им не нужно сладеньких конфеток,
Если радостно, комфортно на душе!
Благодарны мы Вам за старанья,
За улыбки детские и смех!
Пусть проблемы и переживанья
Позади останутся у всех!
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С Днем воспитателя! Желаем благодарностей судьбе за вашу благородную работу! Пусть ваши дни будут всегда наполнены светом, благородством и миром. Успехов вам во всех планах и начинаниях! И пусть сейчас ребенок еще мал, но время летит быстро. И работа каждого из вас обязательно будет вознаграждена в его мыслях и чувствах.
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В садик я ходить люблю -
Ждёт там лучший воспитатель.
Крепко-крепко обниму,
От души его поздравлю.
Я желаю вам здоровья,
Улыбок, счастья и любви,
Пусть будет солнечной погода
И сбываются мечты.
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Наш любимый и уважаемый воспитатель, с праздником Вас! Успехов в этом нелегком труде, исполнения желаний и всего самого доброго. Спасибо за Ваши старания и искреннюю любовь!
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Дорогие наши воспитатели
Шаловливых, славных дошколят!
Сколько сил душевных вы потратили,
Занимаясь с сотнями ребят!
Хочется отметить по заслугам
Ваш нелегкий, благородный труд.
Пусть не тронут беды и недуги,
Дети только радость вам несут!
Окружите маленьких заботой –
Результат и не заставит ждать.
Если наслаждаетесь работой –
Будут дети наши процветать!
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Наша любимая воспитательница! В этот день мы спешим поздравить Вас с Днем дошкольного работника! Спасибо, что выбрали такую непростую профессию. Спасибо за любовь к малышам. Пусть Ваша жизненная дорога будет легкой и успешной. Мы Вас любим!
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Воспитатель — это не работа,
Это каждодневная забота
О важнейших гражданах страны,
Чтоб послушны были и умны!
В праздник Ваш примите поздравленья
И поклон примите до земли,
Пусть все Ваши личные стремленья
Сбудутся. Они для нас важны!
Тут с одним не справиться порою,
Вы — с ватагой малышей — легко!
И за это мы за Вас горою,
И Ваш труд мы ценим высоко!
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Какая чудесная профессия — воспитатель! Это даже не профессия, а целая миссия — важная, трудная и благородная. Потому что именно вы воспитываете наших детей и становитесь для них второй мамой — заботливой, мудрой, любящей и справедливой. Вы помогаете нам вырастить наших детей и сделать их умными, добрыми, смелыми и просто хорошими людьми. Помогаете подготовить их к самому важному этапу жизни — школьным годам. Спасибо вам за неоценимый труд, который вы выполняете каждый день. С праздником!
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За нелегкую работу,
Ежедневную заботу,
За ответственность в труде
И ухоженность детей,
За терпение и ласку,
Все прочитанные сказки
Говорим мы вам спасибо,
Сил желаем и улыбок!
***
Пусть будет слышен только детский смех
И в работе ждет всегда успех.
Всех работников детсада
С праздником! Вы для души отрада!