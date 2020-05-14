День сім'ї 2020 – вітання в прозі, віршах та ніжних картинках

З Днем сім'ї 2020 - картинки та привітання-побажання

Привітання з Днем сім'ї в Україні дарують 15 травня. Це Міжнародний день сім'ї 2020.

У Росії, наприклад, з Днем сім'ї, любові і вірності привітання частіше дарують 8 липня. Це не міжнародний день, а скоріше церковне свято на честь пам’яті святих Петра та Февронії. Хоча й українці долучаються до цього свята. Тож виходить, що День сім'ї в Україні в 2020 році святкують двічі – 15 травня та 8 липня.

Сім'я – це найважливіше, що є у людини. То ж і вітання з Днем сім'ї слід обирати лише найкращі. Саме такі привітання з Днем сім'ї – в прозі, вірші про сім'ю та ніжні листівки на Міжнародний день сім'ї – підібрав Главред.

А поздоровлення з Днем сім'ї російською мовою – читайте у нашому матеріалі Поздравления с Днем семьи – в прозе, стихах и классных картинках.

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Привітання з Днем сім'ї – проза (своїми словами), вірші та смс

У цей прекрасний, сонячний і ясний день я поспішаю привітати тебе і всю твою чарівну родину зі святом сім'ї. Від щирого серця хочеться побажати вам тільки щастя, нехай полум'я любові вічно горить в ваших серцях, в ваших очах, а ваша сім'я міцнішає не тільки з роками, але і з кожним днем.

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Сім’я — це щастя, любов і удача,

Сім’я — це влітку поїздки на дачу.

Сім’я — це свято, сімейні дати,

Подарунки, покупки, приємні витрати.

Народження діток, перший крок, перший лепет,

Віра в найкраще, хвилювання і трепет.

Сім’я — дружна праця і вічні турботи,

Сім’я — це багато вдома роботи.

Сім’я — це складно.

Сім’я — це важливо.

Сім’я — це коли

Все на світі можливо.

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З Днем сім’ї! Я від щирого серця, вітаю вас і бажаю вам багато-багато сил, енергії, міцного здоров'я, терпіння, довгих років життя і безхмарного щастя-щастя-щастя.

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Сім'я! Опора наша і захист,

Рідний маяк на життєвому шляху!

Нехай все погане буде забуте,

І тільки щастя чекає нас попереду!

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Вітаю із Днем сім'ї та любові. Бажаю великого родинного щастя і незмінного затишку у вашому домі. Нехай ваші серця завжди переповнює ніжність і любов, нехай у ваше життя приходить все добре і хороше.

З Днем сім'ї – картинки, відкритки та листівки