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Штраф в 10 тысяч: Рада нашла новый способ бороться с пожарами

26 января 2021, 14:06
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Соответствующий законопроект Рада одобрила за основу.

Украина поднимает штрафы за нарушение пожарной безопасности 2021
Украина поднимает штрафы за нарушение пожарной безопасности 2021 / kh.dsns.gov.ua

Штрафы за нарушение пожарной безопасности в 2021 году в Украине поднимаются в разы.

26 января 265 депутатов Рады одобрили в первом чтении законопроект №4157, который и повышает штрафы за нарушение пожарной безопасности. Документ принят за основу.

Штрафовать собираются за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности, что установлены законодательством. Например, за использование противопожарной, аварийно-спасательной и другой специальной техники и средств пожаротушения не по назначению.

Сейчас штраф для граждан колеблется в пределах от 8,5 грн до 119 грн, а для должностных лиц – от 34 грн до 170 грн. Новые штрафы вырастут:

  • для граждан – 510-1700 грн (от 30 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов);
  • для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей – до 850-3400 грн (от 50 до 200 минимумов);
  • за хозяйственную деятельность без декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства – 2550-3400 грн (от 150 до 200 минимумов), что вдвое выше нынешних штрафов;
  • заведомо неправдивый вызов аварийно-спасательного формирования, полиции, экстренной медицинской помощи – 3400-10200 грн (от 200 до 600 минимумов), вместо штрафа от 51 гривен до 119 гривен.
  • невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц в сфере техногенной и пожарной безопасности, или создание препятствий для их деятельности – 1020-3400 грн (от 60 до 200 минимумов);
  • невыполнение предписаний (см. предыдущий пункт) для должностных лиц и ФОП – 1700-8500 грн (от 100 до 500 минимумов).

Штрафы в Украине

Верховная Рада законопроект штрафы новости Украины
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