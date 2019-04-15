Цены ползут вверх: эксперты рассказал о подорожании "пасхальной корзины" в Украине

В Украине дорожает "пасхальная корзина" / fakty.ictv.ua

В Украине накануне пасхальных праздников так называемая "пасхальная корзина" подорожала на 5,1% по сравнению с 2018 годом - до 532 грн.

Как рассказала , сообщил директор Национального научного центра Институт аграрной экономики Юрий Лупенко, в этом году традиционные пасха, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся украинцам на 26 грн, или на 5,1% дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 506 грн.

По словам Лупенко, стоимость основной составляющей пасхальной корзины – пасхи домашней выпечки – составит около 85 грн за 1 кг. При этом, в магазинах и супермаркетах готовая пасха обойдется дороже, поскольку ее цена будет зависеть от ингредиентов.

Эксперт отметил, что рост стоимости пасхи обусловлен двумя факторами.

"С одной стороны, это подорожание молока, сливочного масла, муки, изюма, с другой – увеличение стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий", - пояснил эксперт.

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Так, самыми дорогими составляющими праздничной корзины в этом году будут мясные продукты. В частности, 0,5 кг домашней колбасы обойдутся украинцам в 104 грн, что на 2% больше, чем в прошлом году, а 0,5 кг буженины - в 98 грн (4,3%). Кроме того, 0,5 кг сала обойдется украинцам в 35 грн.

Отмечается, что среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр - 71 грн/0,5 кг и сливочное масло - 70 грн/0,5 кг. При этом творог обойдется в 32 грн/кг.

В то же время, самыми дешевыми продуктами будут яйца - 24 грн/10 шт., а также хрен - 12 грн/250 гр.

Эксперт также добавил, что при наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими, такими как помидоры, огурцы, яблоки, красное вино – его стоимость возрастет до 711 грн, что на 51 грн, или на 7,7%, больше стоимости корзины такого же состава в 2018 году. Кроме того, бутылка церковного вина "Кагор" в этом году обойдется украинцам в среднем в 118 грн.

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Таким образом, отметил эксперт, подорожание стоимости пасхальной корзины по сравнению с предыдущими периодами будет небольшим, тогда как в прошлом году по сравнению с 2017 годом рост стоимости составлял 34,2% за минимальный набор продуктов.

В то же время, по словам генерального директора Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, в Украине наблюдается повышение стоимости мяса.

"Если в феврале, впервые за последние пять лет все виды мяса за один месяц подешевели, то сейчас цены снова пошли вверх. Поэтому, если еще и мясо закупать перед пасхальными праздниками, то, конечно, стоимость такой пасхальной корзины будет выше, в сравнении с тем, что было бы в феврале или январе", - рассказывает Дорошенко.

Эксперт обратил внимание, что в марте должно было начаться повышение инфляции из-за увеличенных выплат пенсионерам, единовременных выплат, а также монетизации субсидий.

"Так и случилось, поэтому в марте мы снова увидели, что цены пошли вверх, при том, что в январе и феврале инфляцию удалось затормозить. А в феврале все виды мяса начали дешеветь. Если бы мы купили всего по килограмму, то, скорее всего, февральская продуктовая корзина не изменилась в цене, в сравнении с январем. А вот в марте уже цены поползли вверх", - пояснил эксперт в Facebook.

Напомним, ранее Дорошенко назвал причины очередного подорожания продуктов.