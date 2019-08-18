Затронет каждого: украинцам готовят сюрприз с декларациями о доходах

Украинцам готовят сюрприз с декларациями о доходах / zak.sfs.gov.ua

В Украине рассматривают возможность ввести посемейное декларирование доходов.

В Слуге народа такие декларации про доходы называют более выгодными, чем текущую систему налогообложения.

"Мы должны сначала отменить возможность уклонения от налогообложения крупного бизнеса и так называеммого олигархата с использованием низконалоговых юрисдикций. Второе – ввести такое декларирование, которое будет выгоднее для налогоплательщика", – цитирует Цензор.НЕТ нардепа от партии Слуга народа Данила Гетманцева, которому прочат пост главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Читайте такжеПорошенко "забыл" в декларации о двух компаниях - в НАПК " не заметили"По словам нардепа, вводиться обязательное декларирование доходов будет через 1-2 года после налоговой амнистии и добровольного декларирования.

Как пояснил Гетманцев, каждый украинец сможет декларировать свои доходы не только индивидуально, но и в составе семьи. Другими словами, налог будет платиться за семью в целом – с учетом иждивенцев или льготников.

"Например, человек приобретает путевку на отдых в Украину, почему он не может на эту сумму уменьшить налогооблагаемый доход? Государство должно стимулировать такие расходы граждан – и мы это предлагаем сделать", – заявил политик.

Он считает, что в идеале налоговая декларация должна формироваться налоговой службой по источникам информации самого ведомства: об имуществе человека, о его зарплате – и затем направляться налогоплательщику в электронном виде.

"Но чтобы такой сервис полноценно работал, мы должны интегрировать все реестры. Что уже, кстати, делается, но очень медленно, потому что сами госорганы этому противятся", – отметил он.

Напомним, у Зеленского пообещали "взять за бока" малый бизнес. В ближайшее время будут представлены решения относительно злоупотреблений физических лиц-предпринимателей (ФОП) в контексте уклонения от налогообложения, заявил новоизбранный народный депутат от партии Владимира Зеленского Слуга народа Данил Гетманцев.